VIC Transport veut structurer un "réseau d’agences et de transporteurs à l’échelle nationale" [ABO]

Sébastien Guillaud nouveau directeur général entourée des équipes de Jacqueson Tourisme - Photo Groupe Jacqueson
VIC Transport accélère dans la distribution.
Après la reprise de Voyages Fournier en 2023 et de ses deux agences Selectour à Trouville et Caen, VIC Transport poursuit son développement et s’implante désormais en Champagne-Ardenne.
Le groupe parisien a repris le groupe Jacqueson qui était en liquidation, à la barre du tribunal de commerce, en juin dernier.
Avec cette acquisition, VIC Transport reprend Jacqueson Autocars mais aussi Jacqueson Tourisme qui compte cinq agences. Ambassades FRAM et situées à Reims, Rethel, Châlons-en-Champagne, Soissons et Épernay (Champagne-Ardenne), elles viennent tout récemment d'adhérer au réseau Selectour.
"VIC Transport a repris la quasi-totalité des salariés. Le groupe avait la volonté de garder les équipes et leur savoir-faire" précise Sébastien Guillaud nommé ce mois-ci directeur général de Voyages Fournier en Normandie et de Jacqueson Tourisme et Autocars en Champagne-Ardenne.
Seules deux agences situées à Charleville-Mézières et un second point de vente à Reims n'ont pas été repris.
Jacqueson : "Redonner de l'éclat à ses maisons historiques"
Pas question ici, de faire table rase du passé.
"L’objectif est de redonner tout leur éclat à ces maisons historiques ancrées dans leur territoire et de réaffirmer la qualité de leur savoir-faire, dans le transport régulier, occasionnel et l’organisation de voyages pour particuliers et groupes," détaille le nouveau directeur général.
C'est aussi dans ce sens, que Jean-Pierre Jacqueson, ancien président du groupe Jacqueson a été nommé président d'honneur.
"Le ramassage scolaire, mais aussi le transport occasionnel font partie des piliers du groupe. Nous devons reprendre notre place dans les appels d'offres, mais aussi auprès des CSE et des associations.
La phase de liquidation a pu susciter des craintes chez nos clients. Nous avons organisé des portes ouvertes qui ont permis de les rassurer." poursuit Sébastien Guillaud.
VIC Transport souhaite structurer un véritable réseau d’agences
Cette dynamique d'acquisition s’inscrit dans une vision plus large. VIC Transport souhaite structurer un véritable "réseau d’agences et de transporteurs à l’échelle nationale, au gré des opportunités", souligne un communiqué.
"Nous souhaitons densifier notre réseau d'agences, sans toutefois partir dans tous les sens. Nous ciblons dans un premier temps des zones où nous sommes déjà présents, notamment sur Paris. Nous regarderons dans un deuxième temps d'autres possibilités" précise le directeur général.
"Nous n'avons pas vocation à déployer un modèle classique de distributeur, nous souhaitons construire une vraie stratégie entre notre activité autocar et les agences de voyages, avec une production dédiée, tout en restant très implantés localement."
Il rappelle que la brochure Jacqueson Tourisme n'a jamais cessé de paraître.
Sébastien Guillaud dispose d'une expérience de 20 ans dans le tourisme. Il connaît le secteur des autocaristes puisqu'il a travaillé de 2010 à 2015 pour le groupe Jacqueson, avant de lancer la plateforme voyage-en-car.com. Il a ensuite rejoint l'univers du tour-opérating de 2017 à 2020, période pendant laquelle il a occupé le poste de directeur commercial d'Amérigo.
VIC Transport en quelques chiffres :
VIC Transport : 450 autocars dont 300 Grand Tourisme, 150 navettes et voitures luxe et Grand Tourisme répartis sur 7 dépôts de 95 000m² en région parisienne.
Voyages Fournier : 2 agences de voyage en Normandie, 50 autocars dont 35 Grand Tourisme et 15 navettes
Jacqueson Tourisme : 5 agences de voyage en Champagne Ardenne, 1 service prod et Groupes
Jacqueson Autocars : 40 autocars dont 25 Grand Tourisme, 15 navettes répartis sur 2 dépôts de 25 000² à Rethel
VIC Transport est le transporteur officiel du Paris FC, du Stade Français, et de Paris Basket. Jacsqueson Autocars est le transporteur officiel du Stade de Reims.
