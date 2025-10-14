VIC Transport veut structurer un "réseau d’agences et de transporteurs à l’échelle nationale" [ABO]

"L’objectif est de redonner tout leur éclat à ces maisons historiques ancrées dans leur territoire et de réaffirmer la qualité de leur savoir-faire, dans le transport régulier, occasionnel et l’organisation de voyages pour particuliers et groupes,"

Le ramassage scolaire, mais aussi le transport occasionnel font partie des piliers du groupe. Nous devons reprendre notre place dans les appels d'offres, mais aussi auprès des CSE et des associations.



La phase de liquidation a pu susciter des craintes chez nos clients. Nous avons organisé des portes ouvertes qui ont permis de les rassurer.

Pas question ici, de faire table rase du passé.détaille le nouveau directeur général.C'est aussi dans ce sens, que, ancien président du groupe Jacqueson a été nommé président d'honneur." poursuit Sébastien Guillaud.