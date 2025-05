L’autocar de tourisme roulera-t-il bientôt à l’électrique ? [ABO]

Hugo Gallo a rejoint T&E en août 2024 en tant que consultant.



Il travaille à la décarbonation du transport routier, notamment des utilitaires légers et des poids lourds, ainsi qu’aux enjeux industriels de la transition.



Formé en sciences politiques et en gouvernance européenne à Sciences Po Grenoble, il s’est spécialisé dans les politiques climatiques et environnementales.



Il a orienté ses travaux sur l’impact de l’industrie dans la crise écologique, et s’intéresse aux leviers d’une transition bas-carbone cohérente sur le plan économique, social et environnemental.