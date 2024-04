ColorGreen se dote du "premier autocar touristique retrofité" 100% électrique

Pour l'heure, il parait très compliqué de rétrofiter aussi les bus à impériale : "Pour avoir des solutions industrielles de retrofit sur les autocars à toit ouvert, il faut une profondeur de marché qui permette d'amortir l'homologation des véhicules. Cela coûte plus d'un million d'euros, or le bus cabriolé est un marché de niche" ajoute Julien Guedj.



C'est pour cela que depuis le 1er septembre 2023, les 7 véhicules à ciel ouvert et les 3 autocars du service d'excursion privative jusqu'ici alimentés en gasoil sont tous passés au bio carburant XTL, un carburant de synthétique à base d'huiles alimentaires.



"Cela nous permet de réduire de 90% les émissions de CO2 et de 65% les émissions de particules fines. Pour compenser le reste des émissions du groupe, nous avons noué un partenariat avec ecotree". précise le Président qui a aussi banni l'usage des écouteurs en plastique jetables et la vente de bouteilles d'eau en plastique depuis le 1er janvier 2024.



"Ces bouteilles d'eau représentaient une marge confortable, à la place nous proposerons des bouteilles cartonnées sur lesquelles nous aurons quasiment zéro profit. Grâce à une application mobile développée en plusieurs langues, nous ferons également l'économie de 100 000 écouteurs"



Mais déjà Julien Guedj voit plus loin. Au delà de l'achat des 10 autocars, le président de l'entreprise a la volonté de développer à l'horizon 2025 un entrepôt 100% électrifié alimenté par l'énergie solaire.



"Nous pourrions pourquoi pas devenir énergéticien, c'est un nouveau métier qui permettrait de faire de la production d'électricité, ici en local et de créer des communautés locales d'énergie, pour fournir nos voisins en électricité verte."



L'offre terrestre ne serait qu'une étape, car Marseille c'est aussi la Méditerranée, et Julien Guedj ne s'interdit pas de déployer aussi une offre maritime 100% électrique... " Une réflexion est en cours " précise le dirigeant qui devrait refaire parler de ColorGreen très prochainement.