RSE : quelles obligations en 2024 pour les entreprises ? 🔑

TourMaG.com - Quelles sont les différences entre les différents scopes ?



Marie-Anne Estephan : Je rappelle ici que le but des Scopes est de calculer les émissions des gaz à effet de serre des entreprises. On a trop souvent tendance à se concentrer sur l'impact carbone en oubliant les autres gaz à effet de serre (méthane, protoxyde d'azote...).



Les Scopes sont au nombre de 3 :



Le Scope 1 se concentre sur les émissions directes de gaz à effet de serre d'une entreprise (Exemple : émissions du chauffage au gaz dans un bureau ou encore les émissions liées à la combustion de carburant des véhicules de l'entreprise)



Le Scope 2 recense les émissions indirectes liées à l'énergie.



Le Scope 3 comporte toutes les autres émissions indirectes dont les déplacements professionnels et les déplacements domicile-travail. Ce dernier n'était pas obligatoire avant 2024. Il faut donc désormais le prendre en compte.



TourMaG.com - Quelles sont les évolutions à venir ? Quel est le calendrier ?



Marie-Anne Estephan : À la vue de l'urgence climatique, le calendrier se resserre et le constat est évident, les lois, mesures ou directives sont de plus en plus impactantes avec une obligation de résultat.



L'objectif est clair, la neutralité carbone en 2050. Pour y parvenir, nous voyons très clairement que les enjeux sont doubles :



Instaurer de nouvelles règles aux entreprises pour les inciter à réduire leur impact carbone et les accompagner dans leur transformation tout en réglementant et contrôlant le respect de ces règles via des reportings (Scopes, CSRD...).



Il faut donc s'attendre à plus de rigueur et plus de contrôle à l'avenir.



Pour le moment, l'accent est donc porté sur le reporting avec la CRSD et la mobilité verte avec la loi LOM qui représente depuis presque 3 ans un défi pour les entreprises (voiture électrique, hybride, quid des bornes...).



Il est clair qu'à l'avenir, le sujet sera porté sur l'aérien. Seule la loi Climat exige la compensation des gaz à effet de serre de 100% vols intérieurs en 2024... Bien peu pour le transport le plus polluant.