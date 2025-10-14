TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
L’euro résiste malgré l’instabilité politique française [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


Malgré l’instabilité politique française, l’euro affiche une stabilité remarquable. Tandis que la paire EUR/USD consolide au-dessus de 1,15, l’EUR/JPY atteint un record historique à 177,90, soutenue par la faiblesse persistante du yen et les anticipations d’une baisse des taux de la Fed.


Rédigé par le Mardi 14 Octobre 2025

L’instabilité politique en France n’a qu’un impact limité et temporaire sur le marché des changes. Après la démission surprise du Premier ministre Sébastien Lecornu, l’euro n’a quasiment pas bougé face au dollar. C’est logique : tant qu’il n’y a pas de crise de la dette ni de contagion à d’autres pays européens, l’euro reste peu sensible aux turbulences politiques françaises. Le marché considère que la situation française est un cas isolé.
Le vrai problème de la France est avant tout économique.

L’incertitude politique tombe au plus mauvais moment : la croissance n’a été que de +0,3 % au deuxième trimestre, loin des +0,7 % espérés par le gouvernement Bayrou. Les économistes visent plutôt +0,5 %, voire moins, compte tenu du moral en berne des ménages et des entreprises. L’an dernier déjà, la croissance à +1,1 % restait faible.

Tous les moteurs économiques sont à l’arrêt : la demande intérieure stagne, les investissements et l’emploi ralentissent, les salaires progressent peu et les exportations reculent, pénalisées par le protectionnisme mondial et un manque de compétitivité. De plus, la remontée de l’euro complique la vie des PME exportatrices, surtout pour celles qui avaient prévu un taux de change autour de 1,15 EUR/USD. Dans ce contexte, l’instabilité politique ne fait qu’aggraver la situation.

La hausse des taux d’emprunt français est logique et devrait se poursuivre, sans pour autant provoquer une crise. La Banque Centrale Européenne veille à éviter les dérapages, mais ce renchérissement du crédit freinera l’activité. Moins de croissance signifie plus d’impôts pour maintenir le niveau des dépenses publiques. D’ailleurs, la moitié de l’augmentation de la dette depuis 2017 provient des retraites, et non de la crise sanitaire. Ce sujet devra tôt ou tard être traité, malgré sa sensibilité politique.

La France est parmi les pays les plus fragiles d’Europe, mais elle n’est pas seule : l’Allemagne enchaîne les années de stagnation et la Belgique connaît les mêmes difficultés d’endettement. Seule l’Espagne tire son épingle du jeu avec une croissance prévue à +2,8 % en 2025 et une industrie en hausse. Mais ce succès est le fruit de réformes douloureuses menées après 2010 : austérité et baisse des salaires réels. Peu de pays, dont la France, sont prêts à suivre cet exemple.

Enfin, les grandes entreprises européennes ont perdu du terrain. En 1980, l’Europe comptait 4 sociétés parmi les 25 plus grosses du monde ; en 2025, il n’y en a plus aucune, contre 22 américaines. L’Europe a manqué le tournant technologique des années 2010.

Dans ces conditions, difficile de croire à une vraie reprise économique européenne. Le scénario d’une "renaissance" évoqué en début d’année semble, pour l’instant, n’être qu’un vœu pieux.


Taux de change : le point technique

Ce n’est pas nécessairement un problème pour la monnaie unique puisqu’on sait que la dynamique de croissance est loin d’être un facteur déterminant dans l’évolution des taux de change.

Depuis plusieurs semaines, l’EUR/USD a amorcé une phase de consolidation dans un marché calme marqué par très peu de statistiques (seule la production industrielle allemande a été publiée la semaine dernière, sans impact sur le marché évidemment).

Tant que la paire reste au-dessus de 1,15, la tendance haussière est intacte. Le consensus prévoit que l’EUR/USD pourrait atteindre 1,25 l’an prochain. Cela nous paraît crédible.

La semaine dernière a surtout été marquée par l’envolée de l’EUR/JPY. La paire a atteint un nouveau record historique à 177,90 – ce qui représente une progression de 10% en six mois.

Nous voyons mal ce qui pourrait arrêter le mouvement haussier (à moins d’une hausse des taux par la Banque du Japon mais qui ne paraît pas imminente). Il n’est pas impossible que la paire atteigne le seuil des 180,00 d’ici la fin de l’année.

 

SUPPORTS HEBDO

RESISTANCES HEBDO

 

S1

S2

R1

R2

EUR/USD

1,1500

1,1550

1,1732

1,1809

EUR/GBP

0,8589

0,8577

0,8710

0,8790

EUR/CHF

0,9270

0,9239

0,9390

0,9421

EUR/CAD

1,6190

1,6140

1,6302

1,6333

EUR/JPY

175,90

174,89

178,10

179,22

Les annonces à suivre :

La semaine s’annonce encore calme sur le plan économique. Les marchés anticipent à 96 % une baisse de 0,25 point du taux directeur de la Réserve fédérale américaine (Fed) en octobre, une décision désormais considérée comme acquise. Les statistiques à venir d’ici la prochaine réunion du FOMC ne devraient donc pas modifier ce scénario.

En revanche, les données économiques de novembre seront déterminantes pour la suite. L’orientation de la réunion de décembre reste incertaine. Certains membres de la Fed, comme Stephen Miran, nommé par Donald Trump, estiment qu’il faut accélérer la baisse des taux. D’autres, en revanche, s’inquiètent d’un possible retour de l’inflation lié aux taxes douanières et préfèrent temporiser.

En résumé, la tendance à la détente monétaire semble bien engagée, mais la prudence reste de mise avant la fin de l’année.

Jour

Heure

Pays

Indicateur

A quoi s’attendre ?

Impact

15/10

14:30

USA

Inflation (Septembre)

Précédent à 2,9% sur un an.

Élevé

16/10

14:30

USA

Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (Octobre)

Précédent à 23,2.

Moyen

16/10

14:30

USA

Prix à la production (Septembre)

Précédent à -0,1% sur un mois.

Moyen

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


L'euro résiste malgré l'instabilité politique française [ABO]

