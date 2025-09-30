L’euro en route vers de nouveaux sommets face aux devises [ABO]

L’emploi américain sera au centre de l’attention cette semaine car il orientera la politique monétaire à court terme. Le marché anticipe une baisse du taux directeur de 25 points de base en octobre, mais seulement si les créations d’emplois de septembre sont décevantes.



Ces derniers mois, les chiffres de l’emploi ont souvent été fortement révisés, en raison de problèmes de collecte de données qui se sont accentués depuis la pandémie. Les statistiques transmises par les États au Département du Travail sont moins fiables, ce qui crée un écart parfois important entre les premières estimations et les données finales.



Résultat : il est difficile d’évaluer précisément la situation réelle de l’économie américaine, et la Fed doit composer avec cette incertitude. Les chiffres publiés vendredi devront donc être interprétés avec prudence, car ils ne sont pas définitifs.