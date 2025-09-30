TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
L’euro en route vers de nouveaux sommets face aux devises [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


L’euro poursuit sa hausse sur le marché des changes. Le billet vert reste sous pression avec un recul attendu de 5% du Dollar Index, tandis que le yen souffre du désengagement progressif de la Banque du Japon.


Rédigé par le Mardi 30 Septembre 2025

L’euro en route vers de nouveaux sommets face aux devises - Depositphotos.com Auteur AntonMatyukha
Aer Lingus
L’activité du secteur privé en zone euro a fortement rebondi en août, dans les services comme dans l’industrie. Les exportations restent freinées par la force de l’euro, mais les commandes intérieures progressent nettement, une première depuis mai 2024.

C’est encourageant, même s’il est trop tôt pour parler d’un cercle vertueux. La baisse des taux de la BCE devrait aussi soutenir l’économie dans les prochains mois. En revanche, la France reste en retrait, plombée par l’incertitude politique et la crainte d’une fiscalité défavorable. Les entreprises y gèlent leurs investissements et leurs embauches non essentielles.

Aux États-Unis, la croissance se maintient à un niveau légèrement inférieur à son potentiel de 2%, sans que cela soit inquiétant. Une accélération est même possible dès 2026 grâce aux mesures de soutien, comme la prolongation des subventions aux énergies renouvelables jusqu’en 2033.

En Chine, la banque centrale a promis d’assurer suffisamment de liquidités et de réduire encore les coûts de financement, ce qui devrait stimuler l’industrie et renforcer sa compétitivité. Mais la consommation ne suit pas : les ménages épargnants sont pénalisés tandis que les entreprises et collectivités endettées en profitent.

La production augmente donc plus vite que la demande intérieure. Face à la déflation et au protectionnisme américain, la Chine écoule massivement ses excédents en Europe, ce qui complique les efforts de réindustrialisation. Enfin, le yuan devrait continuer de se déprécier face à l’euro.




Taux de change : l’euro en route vers de nouveaux sommets

Le dollar poursuit sa baisse. JPMorgan partage cette analyse et anticipe, dans une note récente, une diminution de 5% du Dollar Index au cours des six prochains mois.

Cela reste cohérent, car l’essentiel du recul est déjà derrière nous (–14% face à l’euro depuis janvier). L’EUR/USD pourrait ainsi remonter vers 1,25.

En revanche, prudence vis-à-vis du yen. La Banque du Japon a commencé à céder progressivement ses ETFs, à hauteur de 330 milliards de yens par an. En juin 2025, son stock atteignait encore plus de 37 000 milliards de yens, l’un des plus importants au monde.

Cette politique risque de peser sur la devise japonaise. L’EUR/JPY reste clairement orienté à la hausse et de nouveaux records pourraient être atteints prochainement.

 

SUPPORTS HEBDO

RESISTANCES HEBDO

 

S1

S2

R1

R2

EUR/USD

1,1703

1,1655

1,1920

1,2000

EUR/GBP

0,8609

0,8539

0,8774

0,8823

EUR/CHF

0,9280

0,9220

0,9411

0,9431

EUR/CAD

1,6245

1,6180

1,6430

1,6480

EUR/JPY

173,90

172,99

175,99

176,40

Les annonces à suivre :

L’emploi américain sera au centre de l’attention cette semaine car il orientera la politique monétaire à court terme. Le marché anticipe une baisse du taux directeur de 25 points de base en octobre, mais seulement si les créations d’emplois de septembre sont décevantes.

Ces derniers mois, les chiffres de l’emploi ont souvent été fortement révisés, en raison de problèmes de collecte de données qui se sont accentués depuis la pandémie. Les statistiques transmises par les États au Département du Travail sont moins fiables, ce qui crée un écart parfois important entre les premières estimations et les données finales.

Résultat : il est difficile d’évaluer précisément la situation réelle de l’économie américaine, et la Fed doit composer avec cette incertitude. Les chiffres publiés vendredi devront donc être interprétés avec prudence, car ils ne sont pas définitifs.

Jour

Heure

Pays

Indicateur

A quoi s’attendre ?

Impact

30/09

16:00

USA

Confiance du consommateur du Conference Board (Septembre)

Précédent à 97,4.

Moyen

01/10

11:00

Zone euro

Inflation (Septembre)

Précédent à 2% sur un an.

Moyen

01/10

14:15

USA

Créations d’emplois agricoles ADP (Septembre)

Précédent à 54k.

Moyen

03/10

14:30

USA

Emploi américain (Septembre)

Précédent à 22k. Fortes révisions possibles.

Élevé

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


Tags : mondial change
