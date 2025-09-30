L’euro en route vers de nouveaux sommets face aux devises [ABO]

L’activité du secteur privé en zone euro a fortement rebondi en août, dans les services comme dans l’industrie. Les exportations restent freinées par la force de l’euro, mais les commandes intérieures progressent nettement, une première depuis mai 2024.
C’est encourageant, même s’il est trop tôt pour parler d’un cercle vertueux. La baisse des taux de la BCE devrait aussi soutenir l’économie dans les prochains mois. En revanche, la France reste en retrait, plombée par l’incertitude politique et la crainte d’une fiscalité défavorable. Les entreprises y gèlent leurs investissements et leurs embauches non essentielles.
Aux États-Unis, la croissance se maintient à un niveau légèrement inférieur à son potentiel de 2%, sans que cela soit inquiétant. Une accélération est même possible dès 2026 grâce aux mesures de soutien, comme la prolongation des subventions aux énergies renouvelables jusqu’en 2033.
En Chine, la banque centrale a promis d’assurer suffisamment de liquidités et de réduire encore les coûts de financement, ce qui devrait stimuler l’industrie et renforcer sa compétitivité. Mais la consommation ne suit pas : les ménages épargnants sont pénalisés tandis que les entreprises et collectivités endettées en profitent.
La production augmente donc plus vite que la demande intérieure. Face à la déflation et au protectionnisme américain, la Chine écoule massivement ses excédents en Europe, ce qui complique les efforts de réindustrialisation. Enfin, le yuan devrait continuer de se déprécier face à l’euro.
A lire aussi : L’euro poursuit sa hausse face au dollar et au yen
Taux de change : l’euro en route vers de nouveaux sommets
Le dollar poursuit sa baisse. JPMorgan partage cette analyse et anticipe, dans une note récente, une diminution de 5% du Dollar Index au cours des six prochains mois.
Cela reste cohérent, car l’essentiel du recul est déjà derrière nous (–14% face à l’euro depuis janvier). L’EUR/USD pourrait ainsi remonter vers 1,25.
En revanche, prudence vis-à-vis du yen. La Banque du Japon a commencé à céder progressivement ses ETFs, à hauteur de 330 milliards de yens par an. En juin 2025, son stock atteignait encore plus de 37 000 milliards de yens, l’un des plus importants au monde.
Cette politique risque de peser sur la devise japonaise. L’EUR/JPY reste clairement orienté à la hausse et de nouveaux records pourraient être atteints prochainement.
|
|
SUPPORTS HEBDO
|
RESISTANCES HEBDO
|
|
S1
|
S2
|
R1
|
R2
|
EUR/USD
|
1,1703
|
1,1655
|
1,1920
|
1,2000
|
EUR/GBP
|
0,8609
|
0,8539
|
0,8774
|
0,8823
|
EUR/CHF
|
0,9280
|
0,9220
|
0,9411
|
0,9431
|
EUR/CAD
|
1,6245
|
1,6180
|
1,6430
|
1,6480
|
EUR/JPY
|
173,90
|
172,99
|
175,99
|
176,40
Les annonces à suivre :
L’emploi américain sera au centre de l’attention cette semaine car il orientera la politique monétaire à court terme. Le marché anticipe une baisse du taux directeur de 25 points de base en octobre, mais seulement si les créations d’emplois de septembre sont décevantes.
Ces derniers mois, les chiffres de l’emploi ont souvent été fortement révisés, en raison de problèmes de collecte de données qui se sont accentués depuis la pandémie. Les statistiques transmises par les États au Département du Travail sont moins fiables, ce qui crée un écart parfois important entre les premières estimations et les données finales.
Résultat : il est difficile d’évaluer précisément la situation réelle de l’économie américaine, et la Fed doit composer avec cette incertitude. Les chiffres publiés vendredi devront donc être interprétés avec prudence, car ils ne sont pas définitifs.
|
Jour
|
Heure
|
Pays
|
Indicateur
|
A quoi s’attendre ?
|
Impact
|
30/09
|
16:00
|
USA
|
Confiance du consommateur du Conference Board (Septembre)
|
Précédent à 97,4.
|
Moyen
|
01/10
|
11:00
|
Zone euro
|
Inflation (Septembre)
|
Précédent à 2% sur un an.
|
Moyen
|
01/10
|
14:15
|
USA
|
Créations d’emplois agricoles ADP (Septembre)
|
Précédent à 54k.
|
Moyen
|
03/10
|
14:30
|
USA
|
Emploi américain (Septembre)
|
Précédent à 22k. Fortes révisions possibles.
|
Élevé
Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.
Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...
www.mondialchange.com
Contact : nicolas@mondialchange.com
