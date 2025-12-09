Devises : Euro, cap sur le seuil de 1,18 dollar

Quatre banques centrales se réunissent cette semaine : la Banque de Réserve d’Australie, la Banque Nationale Suisse, la Banque du Canada et la Fed. Les trois premières devraient maintenir leurs taux inchangés.



La Fed, en revanche, a toutes les raisons d’abaisser son taux directeur de 25 points de base, puisque la majorité du FOMC y est désormais favorable. Nous anticipons un cycle de baisses qui se prolongera en 2026, surtout si le successeur de Jerome Powell — dont le nom devrait être annoncé d’ici Noël selon la presse américaine — adopte une ligne encore plus accommodante.



Dans ce contexte, le dollar index devrait poursuivre son repli, même si l’ampleur de la baisse sera probablement bien plus modeste qu’en 2025.