Devises : un retour vers les valeurs refuge !

La semaine sera écourtée avec Thanksgiving à partir de jeudi. Les marchés américains fermeront, ce qui fera chuter la liquidité sur l’ensemble des marchés, y compris le Forex.



Concrètement, les devises évolueront presque sans direction jeudi et vendredi, avec des variations limitées. La première estimation du PIB américain du troisième trimestre devrait confirmer la solidité de l’économie, même si la hausse de 3 % du deuxième trimestre était exceptionnelle et due aux droits de douane. Les craintes de récession appartiennent clairement au passé.



En Europe, l’actualité reste limitée. L’inflation de novembre en France et en Allemagne sera publiée vendredi, sans surprise particulière. La zone euro reste dans une phase de stagnation, marquée par une croissance faible et une inflation modérée.