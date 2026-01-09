TourMaG - En raison de l'intervention américaine le 3 janvier dernier, le trafic des vols commerciaux a été stoppé. Ce type de situation pourrait-elle se reproduire ?



Béatrix Renaut : Effectivement dans la foulée de ce qui s'est passé le 3 janvier, les liaisons commerciales aériennes dans la zone Caraïbes Sud ont été suspendues. Nous avons eu énormément de demandes d'information et d'assistance pour aider des personnes qui étaient notamment en vacances.



Il existe, pour l’ensemble de la région caribéenne, un risque qui demeure tout à fait plausible : celui d’une suspension sans préavis des liaisons aériennes commerciales, si de nouvelles opérations militaires devaient être engagées. C’est précisément le message de mise en garde adressé à nos clients : être conscients de cette éventualité et conserver une certaine flexibilité dans leurs itinéraires comme dans leurs projets de déplacement.



TourMaG - Mis à part cette mise en garde, avez-vous revu à la hausse les risques de cette zone Caraïbe Sud ?



Béatrix Renaut : Nous n'avons pas revu à la hausse les risques de ces territoires que ce soit Aruba, Bonaire ou même Guyana, voisin du Venezuela, ou encore la Colombie.



Les conseils de voyage à destination de ces territoires n'ont pas changé non plus. Les territoires néerlandais sont pour nous des territoires à risque faible.



Pour Guyana et la Colombie, la situation est un peu plus compliquée. Encore une fois il s'agit d'un contexte structurel qui n'est pas en lien avec ce qui s'est passé chez le pays voisin. Les mesures de sûreté personnelle classiques que l'on préconise dans le cas d'un déplacement dans ces deux territoires restent d'actualité.



TourMaG - Est ce que l'intervention américaine pourrait déstabiliser les groupes criminels liés au narco trafic et entraîner des incidents dans ces zones ?



Béatrix Renaut : Il est probable que ce soit exacerbé par le changement de leadership, le flou qui règne mais dans quelle mesure, ça je ne peux pas vous dire. A ce stade il n'y pas a de vraie évolution, ni de dégradation de l'environnement sécuritaire en Colombie.



Et les zones frontalières entre la Colombie et le Venezuela étaient déjà en rouge. Les frontières sont poreuses, il y a de la corruption et des groupes criminels liés au narcotrafic, cela n'est pas nouveau.