JO 2024 : quels risques pour les voyageurs?

Le crime reste la principale menace identifiée par International SOS, dont les experts ont défini une zone « spécifique » , « entre le centre de Paris et de Saint-Denis, où beaucoup de compétitions se produiront ».



Cependant, Alexandre Mollet, Responsable Sécurité Sénior chez International SOS, a tenu à rappeler que : « Paris, ainsi que l'ensemble de la France, est évaluée comme un environnement de risques faibles. »



Malgré tous, les JO amplifient les risques : enjeux sécuritaires (troubles sociopolitiques et activisme environnemental, anti-Jeux), terrorisme, criminalité, accidents, maladies, difficultés à trouver et à accéder aux soins médicaux, barrières linguistiques et différences culturelles.