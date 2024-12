Troubles sociaux et politiques principaux risques pour l'entreprise et ses collaborateurs

Le paysage géopolitique de plus en plus instable pèse lourdement sur la santé mentale, 65 % des entreprises identifiant le stress et l'anxiété politiques comme des risques importants en 2025. Ces pressions sont aggravées par des risques plus larges liés au bien-être qui, selon les pourcentages suivants d'experts interrogés, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur leur entreprise et/ou leur personnel au cours des 12 prochains mois :



• Stress et épuisement professionnel : 78 %.

• Impact de la crise du coût de la vie : 75 %.

• Troubles de santé mentale : 70 %.

• Démission silencieuse ("Quiet quitting") : 52 %.

• Anxiété liée au changement climatique : 45 %.



Le Docteur Philippe Guibert, Directeur médical pour International SOS, souligne : « La nature apparemment instable, imprévisible et incontrôlable des événements mondiaux, combinée à la crise du coût de la vie, sont des facteurs majeurs contribuant au stress et à l'épuisement des employés. Les entreprises qui investissent de manière proactive dans le bien-être de leurs employés renforcent leur résilience opérationnelle. Créer un lieu de travail sain, en protégeant et en promouvant la santé mentale, aidera non seulement les employés à surmonter ces tensions, mais favorisera également un engagement, une productivité et une fidélisation plus élevés – autant d’éléments essentiels pour naviguer dans un monde en mutation rapide. »