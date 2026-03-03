TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Changes : quelle tendance pour la paire EUR/USD ? [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


Le dollar reste soutenu par la panique technologique, mais les flux vers l’euro, le yen et les marchés émergents suggèrent une baisse structurelle modérée à moyen terme.


Rédigé par le Mardi 3 Mars 2026 à 07:21

Situation économique

Changes : quelle tendance pour la paire EUR/USD ? - Depositphotos.com Auteur siyue
Changes : quelle tendance pour la paire EUR/USD ? - Depositphotos.com Auteur siyue
Aer Lingus
Le dollar a été légèrement soutenu par la panique boursière qui dure depuis plusieurs semaines. Les investisseurs redoutent que l’essor de l’intelligence artificielle pénalise certains secteurs, surtout les logiciels et la cybersécurité.

Des entreprises comme Adobe ou Salesforce ont perdu plus de 50 % depuis leur sommet. La chute touche l’ensemble de la technologie, Microsoft compris. Cette réaction est en grande partie excessive, mais elle pousse les investisseurs vers les valeurs refuges. D’après le rapport Commitment of Traders, ils privilégient surtout le franc suisse et le yen.

La durée de cette phase est impossible à prévoir, mais les signaux de stress se multiplient : la volatilité des actions américaines est anormalement élevée et les publications alarmistes sur l’impact de l’IA s’enchaînent.

Fait notable, les marchés émergents sont épargnés. Les actions progressent en Asie et en Amérique latine, et leurs devises résistent, ce qui est inhabituel en période d’aversion au risque.

Cela s’explique en partie par les nouvelles taxes douanières américaines, moins pénalisantes pour beaucoup de pays émergents. L’Amérique latine bénéficie du nouveau cadre protectionniste, alors que l’Europe, notamment l’Italie, est désavantagée. Il faut rester prudent : la politique commerciale américaine peut changer très vite.

Cette panique ne remet pas en cause la tendance de fond défavorable au dollar. Le « debasement trade » désigne en théorie une perte de confiance liée à un déficit public incontrôlé, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui aux États-Unis. En réalité, il s’agit d’un rééquilibrage des portefeuilles mondiaux après des années de surpondération des actifs américains depuis la crise Covid.

Ce mouvement a commencé il y a un an. En 2025, il a surtout profité aux actions européennes et à l’euro. En 2026, les flux se dirigent davantage vers les marchés émergents et le Japon. Nous anticipons une baisse structurelle du dollar, mais moins marquée que l’an dernier. Pour l’EUR/USD, un pic entre 1,22 et 1,25 est envisageable cette année.

Le seuil de 1,22 constitue une résistance clé. Une cible à 1,30 supposerait une crise institutionnelle majeure aux États-Unis, par exemple une remise en cause de l’indépendance de la Fed, scénario qui reste très improbable.

Au Japon, la perspective d’une baisse des taux s’éloigne. Il y a une semaine, le marché l’envisageait dès ce mois-ci ou en avril. Ce n’est plus le cas. Le Premier ministre a rappelé la nécessité de prudence sur le rythme d’évolution des taux lors d’un échange avec la Banque du Japon.

Officiellement indépendante, la BoJ coopère étroitement avec le gouvernement. Il est donc probable que toute modification significative de politique monétaire soit repoussée au second semestre, comme anticipé en début d’année.


Taux de change : le point technique

Lors des derniers échanges, l’euro a peu bénéficié des craintes liées à l’IA. Cela ne change pas notre scénario de fond : la tendance reste haussière pour l’EUR/USD, avec un objectif possible autour de 1,22 cette année. L’euro devrait être soutenu par l’amélioration de la conjoncture allemande.

Le plan de relance de 1 000 milliards d’euros annoncé en février a commencé à être réellement déployé fin 2025, ce qui explique la solidité des indicateurs publiés en ce début d’année 2026.

À l’inverse, le dollar australien figure parmi les meilleures performances de la semaine passée. La raison est simple : malgré un ton prudent, la Banque de Réserve d’Australie laisse entendre qu’elle poursuivra le resserrement monétaire.

Le compte rendu de sa dernière réunion confirme qu’une nouvelle hausse de taux est probable en mai, vers 4,1 %. Cette perspective soutient directement la devise.

SUPPORTS HEBDO RÉSISTANCES HEBDO
S1 S2 R1 R2
EUR/USD 1,1702 1,1682 1,1922 1,2000
EUR/GBP 0,8612 0,8549 0,8780 0,8812
EUR/CHF 0,9099 0,9053 0,9200 0,9230
EUR/CAD 1,5990 1,5830 1,6192 1,6225
EUR/JPY 183,00 182,45 185,00 185,22

Les annonces à suivre

L’actualité autour de l’IA continuera probablement d’influencer le marché des changes.

La situation au Moyen-Orient est l’autre facteur clé, surtout après les bombardements du week-end. La volatilité est bien présente, mais le marché parie pour l’instant sur un conflit limité, à la fois dans l’espace et dans le temps. Un engagement prolongé serait politiquement coûteux à l’approche des élections de mi-mandat, ce qui réduit la probabilité d’une escalade durable.

Cette semaine, l’attention se portera aussi sur le marché du travail américain. Le rapport du Département du Travail, publié vendredi à 14h30, sera déterminant pour la Fed.

Les dernières statistiques montrent un ralentissement marqué des créations d’emplois depuis plusieurs mois. Si cette tendance se confirme, une baisse de taux dès mars deviendrait un scénario crédible.

Jour Heure Pays Indicateur À quoi s'attendre ? Impact
03/03 11:00 Zone euro Inflation (Février) Précédent à 1,9% sur un an. Moyen
04/03 14:45 USA Rapport sur l'emploi privé ADP (Février) Précédent à 22k. Faible
06/03 14:30 USA Rapport sur l'emploi du Département du Travail (Février) Précédent à 4,3% et créations d'emplois à 130k. Élevé

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


Lu 330 fois

Tags : taux de change
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Gérer une crise quand on est agence de voyages : mode d’emploi [ABO]

Gérer une crise quand on est agence de voyages : mode d’emploi [ABO]

Changes : quelle tendance pour la paire EUR/USD ? [ABO] Changes : quelle tendance pour la paire EUR/USD ? [ABO]

Employeur, comment booster sa culture d’entreprise ? [ABO] Employeur, comment booster sa culture d’entreprise ? [ABO]

Bad Bunny, Guyane, Damas, Islande... au menu du tourisme cette semaine [ABO] Bad Bunny, Guyane, Damas, Islande... au menu du tourisme cette semaine [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO] Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO] Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO] Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Dernière heure

Gérer une crise quand on est agence de voyages : mode d’emploi [ABO]

Changes : quelle tendance pour la paire EUR/USD ? [ABO]

Fraude mondiale aux billets d'avion : la WTAAA met en garde les agences de voyages

LATAM Airlines ouvre une ligne directe entre Amsterdam et São Paulo

L'Allemagne prépare le rapatriement de ses ressortissants bloqués au Moyen-Orient

Brand News

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA
ANA (All Nippon Airways) est fière de perpétuer son héritage d'excellence, après avoir obtenu pour...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - 2 Conseillèr(e)s voyages H/F - CDI - (Carhaix (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Carhaix (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TERRES LOINTAINES - Assistants conseillers voyages H/F - CDI - (Lille (59), Bordeaux (33) ou Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027
Distribution

Distribution

L'Allemagne prépare le rapatriement de ses ressortissants bloqués au Moyen-Orient

L'Allemagne prépare le rapatriement de ses ressortissants bloqués au Moyen-Orient
Partez en France

Partez en France

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Le plan d'urgence d'Israël pour les 37 000 touristes encore sur le territoire

Le plan d'urgence d'Israël pour les 37 000 touristes encore sur le territoire
Production

Production

Guerre Iran : "la priorité absolue c'est que les Français bloqués s'inscrivent sur Ariane"

Guerre Iran : "la priorité absolue c'est que les Français bloqués s'inscrivent sur Ariane"
AirMaG

AirMaG

LATAM Airlines ouvre une ligne directe entre Amsterdam et São Paulo

LATAM Airlines ouvre une ligne directe entre Amsterdam et São Paulo
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

Fraude mondiale aux billets d'avion : la WTAAA met en garde les agences de voyages

Fraude mondiale aux billets d'avion : la WTAAA met en garde les agences de voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes
HotelMaG

Hébergement

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Golfe persique : MSC, Celestyal et TUI Cruises annulent des croisières

Golfe persique : MSC, Celestyal et TUI Cruises annulent des croisières
TravelJobs

Emploi & Formation

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias