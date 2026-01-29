Ce qui est peu et finalement ne correspond pas à l’imagerie omniprésente d’une montagne en hiver où se bousculent des millions de vacanciers pressés de chausser leurs skis et mono skis pour dévaler des pistes parfaitement enneigées.



Non, au niveau national, le ski alpin reste marginal. Il reste surtout l’apanage d’une micro population de 4% de privilégiés.



Le stéréotype des amateurs de neige est en effet plutôt aisé, diplômé : 20% des cadres et professions intellectuelles supérieures sont ainsi parties à l’hiver 2023, contre 7% des inactifs, 17% des hauts revenus contre 6% des bas revenus.



On trouve également plus souvent des habitants de l’agglomération parisienne, des hommes, des foyers de quatre personnes, et des jeunes. Soit un profil tout à fait comparable à celui élaboré en 2010. Ce qui indique que la montagne l’hiver ne répond pas aux ambitions et au succès qu’on lui avait prédit au tournant des Trente Glorieuses.



Autres éléments statistiques contribuant au portrait du vacancier fréquentant la montagne : il se dit plus sensible à l’environnement (pour 44% d’entre eux) contre 38% en moyenne. Et lorsqu’on l’interroge sur les thématiques environnementales sur lesquelles l'État devrait mener en priorité des actions, il évoque très souvent la lutte contre le réchauffement climatique (34% vs 27% en moyenne). Mais, il ne semble pas pour autant conscient des impacts environnementaux désastreux de la pratique des sports d’hiver.



En matière de saison, notez encore que 32% des vacanciers partent en hiver et 23% pour les vacances de Noël. Quant à ceux qui optent pour les séjours de printemps, ils sont très peu : moins de 2%.



Enfin, malgré la promotion désormais récurrente des petites stations douillettes de moyenne montagne, ce sont les très grandes stations qui captent 42% du marché et les grandes qui en captent 38%.



Quant à l’échelle des revenus, elle est la suivante et elle plaide inéluctablement pour les inégalités sociales dont est accusée la pratique des sports d’hiver, dont le ski et autres glisses :