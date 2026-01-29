TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Futuroscopie  
Recherche avancée

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Le décryptage de Josette Sicsic (Futuroscopie)


De nouveau, la flamme olympique brille sur la montagne. Montagne italienne cette fois, qui sait parfaitement accueillir et célébrer l’événement phare des sportifs engagés dans des pratiques plus ou moins spectaculaires exigeant des milliers d’heures de préparation et une endurance à toute épreuve. Pour autant, les sports d’hiver restent l’apanage d’une classe privilégiée qui n’est pas optimiste sur leur avenir.


Rédigé par le Jeudi 12 Février 2026 à 07:32

Au niveau national, le ski alpin reste marginal. Il reste surtout l’apanage d’une micro population de 4% de privilégiés - DepositPhotos.com, Gorilla
Au niveau national, le ski alpin reste marginal. Il reste surtout l’apanage d’une micro population de 4% de privilégiés - DepositPhotos.com, Gorilla
Climats du Monde
Entre Milan et Cortina d’Ampezzo ainsi que deux autres stations, les Italiens se sont mobilisés et ont d’ores et déjà démontré, à travers la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2026, leurs talents d’organisateurs et leur génie esthétique.

De la « belle » ouvrage qui, d’ores et déjà, est saluée par la presse internationale et captive un public estimé à 750 000 personnes, dont 60 000 étaient présents pour l’ouverture.

Et cela, malgré des tarifs astronomiques variant de 250 à plus de 2000 euros ! Et alors que le patinage artistique, épreuve reine, affiche des tarifs allant de 250 à 1 200 euros selon la catégorie.

Quant aux téléspectateurs, on en espère quelque 3 milliards au niveau mondial, réseaux sociaux compris.

Aux USA seuls, 21 millions d’Américains ont suivi la cérémonie d’ouverture. En France sur la totalité de l’événement, on espère atteindre quelque 40 à 50 millions de téléspectateurs.

Le seul patinage artistique sur France 2 a réuni près de 3 millions de spectateurs français. Et la cérémonie d’ouverture en a réuni une quinzaine de millions avec un pic à 7,5 millions !

C’est dire à quel point l’emballement pour les grands événements de ce type ne fait que progresser.

Certes, les J.O d’hiver ne sont pas aussi prisés que les Jeux d’été. Paris en 2024 aurait, en effet, attiré quelque 5 milliards de téléspectateurs tandis que Sotchi et Pékin en ont enregistré un peu plus de 2 milliards.

Lire aussi : JO 2030 : les évènements sportifs, levier d'attractivité touristique en Provence !


Les points forts et faibles des grands événements

Pour atteindre de telles performances, l’addition a cependant été salée : 6,6 milliards d’euros pour les J.O de Paris. Et environ 5,2 milliards pour Milano-Cortina.

Quand on sait que la France devra accueillir les prochains Jeux d’hiver (du 1er au 17 février 2030) dans les régions Paca et Auvergne Rhône-Alpes, donc dépenser quelque 2,1milliards d’euros (au minimum), on comprend qu’une partie de l’opinion se soulève contre ce que l’on considère encore comme une gabegie de pays riches.

D’où les manifestations d’activistes « écolos » durant une grande partie des épreuves, révoltés par les coûts, mais aussi par les dépenses faramineuses en eau, en énergie.

Quant aux dégradations inévitables de l’environnement, elles auront aussi du mal à se justifier aux yeux d’une partie du public. Et cela, malgré un engagement de durabilité particulièrement mis en valeur par les autorités politiques locales et nationales.

A l’inverse, quelques bons points rendent plus acceptables de telles manifestations.

Le prestige surtout, la réputation, la notoriété des territoires engagés qui, d’ores et déjà sur les sites des épreuves, devraient attirer 2 millions de touristes (spectateurs) dont 500 000 internationaux (qui ont acheté 70% de la billetterie).

Et, comme c’est désormais la coutume, on peut s’attendre à un regain de popularité de la région après coup.

Seulement 9% des Français prennent des vacances d’hiver

Pour autant, la pratique de sports d’hiver demeure, dans un pays « riche » comme la France, très élitiste.

Après les décennies euphoriques durant lesquelles l’or blanc devait nourrir des montagnes ruinées par l’exode rural et la désindustrialisation, le dérèglement climatique pourtant prévu et annoncé dès la fin du siècle dernier, a contribué à la crise actuelle que l’on essaie souvent de ne pas voir en face.

Malgré de bons résultats de fin d’année, certaines stations n’ont plus en effet qu’à tirer le rideau et trouver où enterrer les squelettes de leurs remontées mécaniques pendant que d’autres sont péniblement gérées par des bénévoles et que la plupart tentent de diversifier leur offre en attendant des hivers sans neige.

Les millions de skieurs attendus dès les années soixante n’ont pas été au rendez-vous dans les stations de moyenne montagne irrationnellement équipées alors que seules les stations de très haute altitude étaient données gagnantes dans la course à l’or blanc.

Malgré les classes de neige, malgré une forte présence du tourisme social et un complément important de skieurs étrangers attirés par des domaines skiables exemplaires, « la pratique des sports d’hiver concerne moins d’un Français sur dix », selon l’enquête Conditions de vie et aspirations du Credoc.

9% de la population est ainsi partie à la montagne à l’hiver 2023 au moins quatre nuits consécutives. Soit un taux très proche de celui observé en 2010 qui s’élevait à 8%.

Plus précisément, toujours selon le baromètre national des pratiques sportives mené par le CREDOC pour la DJEPVA (Direction jeunesse et sports), on estime que sur les 9% des Français qui ont pratiqué des sports d'hiver et de montagne ces douze derniers mois :

- 4% ont fait du ski alpin,

-2% du ski de fond,

-2% des raquettes,

- 2% de la luge,

-2% du ski de randonnée,

- 1% du patinage,

-1% du surf de neige et autre snowboard.

Ce qui est peu et finalement ne correspond pas à l’imagerie omniprésente d’une montagne en hiver où se bousculent des millions de vacanciers pressés de chausser leurs skis et mono skis pour dévaler des pistes parfaitement enneigées.

Non, au niveau national, le ski alpin reste marginal. Il reste surtout l’apanage d’une micro population de 4% de privilégiés.

Le stéréotype des amateurs de neige est en effet plutôt aisé, diplômé : 20% des cadres et professions intellectuelles supérieures sont ainsi parties à l’hiver 2023, contre 7% des inactifs, 17% des hauts revenus contre 6% des bas revenus.

On trouve également plus souvent des habitants de l’agglomération parisienne, des hommes, des foyers de quatre personnes, et des jeunes. Soit un profil tout à fait comparable à celui élaboré en 2010. Ce qui indique que la montagne l’hiver ne répond pas aux ambitions et au succès qu’on lui avait prédit au tournant des Trente Glorieuses.

Autres éléments statistiques contribuant au portrait du vacancier fréquentant la montagne : il se dit plus sensible à l’environnement (pour 44% d’entre eux) contre 38% en moyenne. Et lorsqu’on l’interroge sur les thématiques environnementales sur lesquelles l'État devrait mener en priorité des actions, il évoque très souvent la lutte contre le réchauffement climatique (34% vs 27% en moyenne). Mais, il ne semble pas pour autant conscient des impacts environnementaux désastreux de la pratique des sports d’hiver.

En matière de saison, notez encore que 32% des vacanciers partent en hiver et 23% pour les vacances de Noël. Quant à ceux qui optent pour les séjours de printemps, ils sont très peu : moins de 2%.

Enfin, malgré la promotion désormais récurrente des petites stations douillettes de moyenne montagne, ce sont les très grandes stations qui captent 42% du marché et les grandes qui en captent 38%.

Quant à l’échelle des revenus, elle est la suivante et elle plaide inéluctablement pour les inégalités sociales dont est accusée la pratique des sports d’hiver, dont le ski et autres glisses :

- moins de 1 000 euros : 7%

- 1 000 à 1 500 euros : 8%

- 1 500 à 2 000 euros : 12%

- 2 000 à 3 000 euros : 21%

- 3 000 à 4 000 euros : 19%

- 4 000 à 5 000 euros : 14%

- 5 000 à 6 000 euros : 7% et 8% pour les plus de 6 000 euros.

Dernier point : en matière d’âge, les moins de 50 ans sont 66%. Et les plus de 65 ans ne sont plus que 13%. Entre les deux tranches d’âge, les 50/64 ans représentent 11% des vacanciers d’hiver.

Lire aussi : Futuroscopie - Et si le ski n'était pas mort ?

Montagne : un destin incertain

Autres articles
Devant de telles statistiques, peut-on se montrer pessimiste sur l’avenir comme beaucoup le sont devenus, mettant principalement en cause le dérèglement climatique ?

Certes, la température des stations italiennes depuis le début des Jeux est bien moins fraîche qu’on l’aurait souhaité. Les manteaux et anoraks restent ouverts et les gants dans les poches, selon un article de La Repubblica.

Pour autant, l’imagerie de la montagne en hiver n’a pas encore été complément détrônée par celle de la montagne en été et celle des « soleils d’hiver » censés garantir chaleur et tarifs plus acceptables que la pratique du ski. Une pratique coûteuse, minée par le coût des forfaits et de l’hébergement.

Mais, n’oublions pas que les sports de glisse, outre le formidable spectacle qu’ils livrent, sont aussi une démonstration des qualités et du courage humain et un excellent moyen de renforcer les liens des populations et territoires organisateurs d’événements comme les Jeux Olympiques d’hiver. Suite en 2030 en France…

Sources : Credoc, Atout France, la Repubblica, l’Equipe, France 2, France Info…

Josette Sicsic - DR
Josette Sicsic - DR
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.

Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.

Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com

Lu 901 fois

Tags : futuroscopie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 29 Janvier 2026 - 07:17 Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Mercredi 12 Novembre 2025 - 07:34 Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ?

Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Dernière heure

Vietnam Airlines lance une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam

Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme

DAKKAK DMC, Emirats Arabes Unis, Jordanie, Arabie Saoudite, Oman, Qatar et Egypte

Vicartem reprend le projet de transformation du Palais du Commerce à Rennes

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines

Futuroscopie

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Les annonces

VOTRE VOYAGE/MYHONEYMOON - Conseiller(ère) Voyages H/F - CDI - (Melun (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

DIRECTOURS - Chargé(e) Back-office / Service Clients (BO/SAD) - CDD - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Distribution

Distribution

Arcus Solutions propose désormais la RC Pro avec Accelerant

Arcus Solutions propose désormais la RC Pro avec Accelerant
Partez en France

Partez en France

Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme

Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Las Vegas choisit Aviareps pour piloter sa stratégie marketing en France

Las Vegas choisit Aviareps pour piloter sa stratégie marketing en France
Production

Production

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes
AirMaG

AirMaG

Vietnam Airlines lance une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam

Vietnam Airlines lance une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam
Transport

Transport

Un projet de loi-cadre pour moderniser et sécuriser les transports en France

Un projet de loi-cadre pour moderniser et sécuriser les transports en France
La Travel Tech

La Travel Tech

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Égypte : Mandarin Oriental relance deux palaces mythiques et lance sa première croisière sur le Nil

Égypte : Mandarin Oriental relance deux palaces mythiques et lance sa première croisière sur le Nil
HotelMaG

Hébergement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement
Futuroscopie

Futuroscopie

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Saint-Valentin : Costa mise sur les mini-croisières et les « Sea and Land Destinations »

Saint-Valentin : Costa mise sur les mini-croisières et les « Sea and Land Destinations »
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias