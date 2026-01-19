JO 2030 : les évènements sportifs, levier d'attractivité touristique en Provence !

L'accueil de grands événements comme la Coupe du Monde de Rugby 2023 a transformé les process des établissements hôteliers aixois vers une offre sur mesure.



C'est le cas de l'hôtel Renaissance. Charlène Perez, chef executive des ventes de l'établissement, a expliqué comment il s'est adapté aux contraintes spécifiques des athlètes, allant de la modification physique du mobilier à la privatisation d'espaces de briefing et de récupération au spa.



Cette expertise permet aujourd'hui de capter une clientèle internationale plus diversifiée, attirée par l'image sportive de la destination au-delà de son offre culturelle traditionnelle.



L'anticipation des Jeux d'hiver de 2030 dans les Alpes du Sud constitue désormais le prochain défi majeur, avec des investissements massifs prévus dans les infrastructures ferroviaires et la mobilité décarbonée, afin de répondre aux exigences de la " nouvelle norme " environnementale imposée par le CIO.