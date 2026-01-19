JO 2030 : les évènements sportifs, levier d'attractivité touristique en Provence !

Provence Tourisme a convié les acteurs du secteur pour débattre des mutations liées au tourisme sportif, l'héritage des JO 2024 et la projection sur les JO 2030 ©DepositPhoto/AlexanderMils
Provence Tourisme a organisé mardi 20 janvier une table ronde à l'hôtel Renaissance d'Aix-en-Provence pour dresser le bilan des grands événements sportifs et projeter les enjeux de 2030.
Pour Cédric Dufoix Directeur des sites olympiques de Marseille et Nice, la réussite d'un tel projet repose sur le "matériel et l'immatériel", citant en exemple la construction de la Marina olympique de Marseille qui doit désormais devenir un stade nautique vivant pour éviter l'écueil des infrastructures sous-utilisées.
De son côté, Thibault Cerboni, Directeur du CDOS des Bouches-du-Rhône, a souligné l'importance de ce maillage territorial unique en France, permettant aux fédérations et aux clubs locaux de capitaliser sur l'engouement suscité par les Jeux.
Cette dynamique de "laboratoire" a permis à Isabelle Brémond, Directrice Générale de Provence Tourisme, de tester des innovations telles qu'une conciergerie numérique boostée par l'IA et une charte de l'hospitalité pour fédérer les professionnels autour d'un segment premium et inclusif.
Pour Cédric Dufoix Directeur des sites olympiques de Marseille et Nice, la réussite d'un tel projet repose sur le "matériel et l'immatériel", citant en exemple la construction de la Marina olympique de Marseille qui doit désormais devenir un stade nautique vivant pour éviter l'écueil des infrastructures sous-utilisées.
De son côté, Thibault Cerboni, Directeur du CDOS des Bouches-du-Rhône, a souligné l'importance de ce maillage territorial unique en France, permettant aux fédérations et aux clubs locaux de capitaliser sur l'engouement suscité par les Jeux.
Cette dynamique de "laboratoire" a permis à Isabelle Brémond, Directrice Générale de Provence Tourisme, de tester des innovations telles qu'une conciergerie numérique boostée par l'IA et une charte de l'hospitalité pour fédérer les professionnels autour d'un segment premium et inclusif.
Une stratégie hôtelière axée sur l'accueil des délégations
Autres articles
-
Los Angeles se prépare à accueillir les JO 2028
-
Fréquentation touristique : après les JO, la France veut transformer l'essai [ABO]
-
Des JO 2030 durables ? "Les promesses sont intenables !" [ABO]
-
Blue Monday… sous le signe de la schizophrénie touristique ! [ABO]
-
Jeux olympiques : le secteur du tourisme a-t-il été à la hauteur ? 🔑
L'accueil de grands événements comme la Coupe du Monde de Rugby 2023 a transformé les process des établissements hôteliers aixois vers une offre sur mesure.
C'est le cas de l'hôtel Renaissance. Charlène Perez, chef executive des ventes de l'établissement, a expliqué comment il s'est adapté aux contraintes spécifiques des athlètes, allant de la modification physique du mobilier à la privatisation d'espaces de briefing et de récupération au spa.
Cette expertise permet aujourd'hui de capter une clientèle internationale plus diversifiée, attirée par l'image sportive de la destination au-delà de son offre culturelle traditionnelle.
L'anticipation des Jeux d'hiver de 2030 dans les Alpes du Sud constitue désormais le prochain défi majeur, avec des investissements massifs prévus dans les infrastructures ferroviaires et la mobilité décarbonée, afin de répondre aux exigences de la "nouvelle norme" environnementale imposée par le CIO.
C'est le cas de l'hôtel Renaissance. Charlène Perez, chef executive des ventes de l'établissement, a expliqué comment il s'est adapté aux contraintes spécifiques des athlètes, allant de la modification physique du mobilier à la privatisation d'espaces de briefing et de récupération au spa.
Cette expertise permet aujourd'hui de capter une clientèle internationale plus diversifiée, attirée par l'image sportive de la destination au-delà de son offre culturelle traditionnelle.
L'anticipation des Jeux d'hiver de 2030 dans les Alpes du Sud constitue désormais le prochain défi majeur, avec des investissements massifs prévus dans les infrastructures ferroviaires et la mobilité décarbonée, afin de répondre aux exigences de la "nouvelle norme" environnementale imposée par le CIO.
Cap sur 2030 et les enjeux de la mobilité décarbonée en montagne
L'horizon des Jeux d'hiver de 2030 dans les Alpes du Sud impose déjà une réflexion sur la "nouvelle norme" environnementale dictée par le CIO.
Cédric Dufoix, a mis en avant l'importance du bénévolat et de l'engagement associatif, piliers de l'économie du sport en France, pour garantir l'acceptabilité sociale de ces projets.
En parallèle, les investissements structurants dans les transports, avec notamment 500 millions d'euros pour la modernisation de la ligne ferroviaire Marseille-Briançon et le déploiement de bus électriques, constituent le socle de la future stratégie d'attractivité.
Pour les professionnels du tourisme, l'enjeu est de transformer ces contraintes RSE en avantages compétitifs, en proposant un modèle de "Jeux Verts" capable de répondre aux nouvelles attentes des voyageurs internationaux.
A lire aussi : JET 2025 : Provence Tourisme sensibilise la jeunesse aux métiers du tourisme
Cédric Dufoix, a mis en avant l'importance du bénévolat et de l'engagement associatif, piliers de l'économie du sport en France, pour garantir l'acceptabilité sociale de ces projets.
En parallèle, les investissements structurants dans les transports, avec notamment 500 millions d'euros pour la modernisation de la ligne ferroviaire Marseille-Briançon et le déploiement de bus électriques, constituent le socle de la future stratégie d'attractivité.
Pour les professionnels du tourisme, l'enjeu est de transformer ces contraintes RSE en avantages compétitifs, en proposant un modèle de "Jeux Verts" capable de répondre aux nouvelles attentes des voyageurs internationaux.
A lire aussi : JET 2025 : Provence Tourisme sensibilise la jeunesse aux métiers du tourisme