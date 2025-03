JET 2025 : Provence Tourisme sensibilise la jeunesse aux métiers du tourisme

Cette initiative prend tout son sens à l'heure où le secteur peine à recruter et où l'avenir du tourisme repose sur l'engagement des nouvelles générations.



Nous sommes fiers de contribuer à l'attractivité de notre territoire tout en préparant l'avenir de la filière

Dans un contexte où l'hôtellerie-restauration fait face à d'importantes difficultés de recrutement, lesvisent à redorer l'image de ces métiers et à montrer aux jeunes qu'ils offrent de véritables perspectives de carrière.", a souligné Danielle Milon, présidente de Provence Tourisme et première vice-présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône dans un communiqué.Les hôtels partenaires de l'événement jouenten ouvrant leurs portes aux collégiens et en leur permettant d'expérimenter concrètement les réalités du terrain.Cette immersion vise à susciter des vocations et à démontrer que lene se limite pas à des emplois saisonniers, mais offre ded'évolution professionnelle.