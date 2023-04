Emploi des jeunes : "Le secteur est vraiment vivant et surtout, il recrute ! "

TourMaG.com - Pourquoi avoir choisi l'industrie du tourisme ?



Florence Combes : C’est une bonne question ! Je n’étais pas du tout prédestinée à choisir ce secteur. Mais à l’époque je cherchais un domaine assez large, dans lequel je pouvais mettre à profit mon bon niveau en langues.



Mais la graine s’est vraiment semée lors d’un voyage au Pérou, où j'ai pu échanger avec un Français qui avait monté son agence là-bas, le tout après un coup du hasard. On sentait qu’il était passionné et qu’il avait trouvé ce qui lui correspondait. Ça m’a vraiment parlé sur le moment, surtout à une époque où je ne savais absolument pas vers quoi me diriger.



L’idée d’être sur le terrain me plaisait, d’être proche des voyageurs, de partager une passion pour une culture, un territoire et surtout de concevoir un circuit de toute pièce ! C’est aussi à l’issue de ce séjour que j’ai développé une passion pour le voyage, car celui que je venais de réaliser m’avait chamboulée !



Aujourd’hui je suis confortée dans mon choix car je suis sincèrement intéressée par l’évolution du secteur et les nouvelles tendances, mais surtout, je suis sensible aux engagements de plus en plus responsables que prennent les entreprises vis-à-vis du développement durable, une thématique qui est très importante pour notre génération.



TourMaG.com - Comment se sont déroulés tes stages en BTS ? Pendant la crise sanitaire, as-tu pensé à changer de voie ?



Florence Combes : J’ai effectué tous mes stages de BTS dans le secteur hôtelier (hôtel, auberge de jeunesse et résidence de tourisme), effectivement ce n'était pas évident de trouver un stage en agence. En hôtel nous avions très peu de clients, les journées étaient vraiment calmes. En auberge de jeunesse, j'étais à l'étranger donc les restrictions étaient moindres, cependant l'établissement avait fermé la moitié de ses disponibilités. Lorsqu'il y avait des évènements, il fallait limiter le nombre de personnes.



Et enfin lors de mon dernier stage dans une résidence de tourisme, l'expérience était assez particulière : nous devions encore scanner les pass sanitaires et endosser ce rôle de « Police », c'était un peu spécial.



Mais j'ai toujours eu la chance d'être entourée d'une très bonne équipe et de vivre des expériences au final assez positives. De plus, je me doutais bien que cette crise n'allait pas durer éternellement, donc non, je n'ai pas pensé à changer de voie.