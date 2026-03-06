Conflit dans le Golfe : rappel des obligations dans la prise en charge des clients !

TourMaG - Qui doit prendre en charge le vol retour quand le vol est prévu dans le forfait ? Le client, le TO ou l’agence... car une chose est sûre : les prix flambent !



Emmanuelle Llop : Tout d’abord, je déplore, certainement comme tous les opérateurs, l’effet d’aubaine indéniable auquel on assite et qui triple le prix d’un segment retour pour les vols opérés depuis le déclenchement de la guerre...



Mais en pratique, dans le cadre des forfaits et malgré les CEI, les professionnels ont l’obligation d’assurer le rapatriement de leurs clients.



Je rappelle que les CEI exonèrent de la responsabilité, et donc de l’indemnisation, mais n’exonèrent pas de l’obligation de tenter de prendre les mesures raisonnables pour limiter les effets de ces CEI.



Et je rappelle que, globalement, le professionnel doit apporter son aide au voyageur en difficulté : c’est maintenant une obligation légalement exprimée par le Code du Tourisme, directement repris de la Directive sur les voyages à forfait.



Je vais faire ici une analogie, même si juridiquement on n’aime pas trop ce genre d’argument : le Code du Tourisme prévoit que, lorsqu’une perturbation considérable affecte l’exécution d’un voyage et qu’aucun remède ne peut y être apporté (trop cher, introuvable, refus du voyageur) et que le transport est prévu au contrat, organisateur et détaillant doivent fournir le rapatriement du voyageur dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, par un moyen de transport équivalent et sans frais supplémentaire pour le voyageur.



Le Code ne définit pas la perturbation en question, mais en fait peser la responsabilité sur le professionnel puisqu’il oblige non seulement à remboursement (réduction de prix), mais également à indemnisation. On peut alors supposer qu’il s’agit de perturbation imputable à un maillon de la chaine d’exécution du voyage.



Les CEI représentent un cran au-dessus dans la perturbation, sans responsabilité des professionnels cette fois, mais l’on pourrait ici s’inspirer de cette obligation de prise en charge financière. Malheureusement, le Code ne traite pas expressément de la prise en charge de ces coûts induits par les CEI.



On pourrait s’inspirer de l’obligation de prise en charge de l’hébergement limitée à 3 nuits, qui laisse à la charge du voyageur les nuits supplémentaires, peut-être pour parvenir à un partage de ces coûts professionnel/voyageur ? Ce ne serait pas non plus très juste pour les professionnels, qui sont extérieurs à la crise, mais comme souvent vis-à-vis des consommateurs.



En pratique, je sais que certains professionnels négocient avec les voyageurs sur cette prise en charge des surcoûts : tout est affaire de cas particuliers. En effet, un client pourra accepter son rapatriement sur des places bien plus chères mais disponibles très prochainement et supportera seul la différence de coût, car il veut rentrer à tout prix - c’est le cas de le dire !