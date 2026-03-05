TourMaG - Ce conflit a démarré samedi, Israël a aussi ouvert un front sur le Liban. Cette guerre pourrait-elle s'inscrire dans le temps ?



Béatrix Renaut : C’est encore très difficile à dire. À court terme, ce que l’on peut affirmer, c’est que nous nous attendons à ce que le conflit se prolonge. Pour l’instant, rien n’indique une désescalade, ni dans un sens ni dans l’autre.



L’opération militaire conjointe menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran devrait se poursuivre. Elle s’accompagne de nouvelles frappes visant le Liban, à la fois sur terre et par les airs. En parallèle, les représailles iraniennes restent très fortes. On l’a encore vu récemment avec une attaque visant le consulat américain à Dubaï, ainsi que d’autres tirs interceptés plus tôt dans la journée.



Cela montre que la dynamique d’escalade se poursuit. Il semble par ailleurs que les capacités militaires iraniennes aient été sous-estimées, ce qui contribue à prolonger le conflit.



Enfin, un autre point d’attention concerne la succession au sommet du pouvoir en Iran, avec la désignation attendue d’un nouveau Guide suprême. Cet élément pourrait lui aussi devenir un facteur de tensions supplémentaires.



À ce stade, il est donc difficile de se projeter au-delà du très court terme, mais tout indique que la situation risque de durer.