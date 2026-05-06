Guerre au Moyen-Orient : quels sont les bons élèves parmi les tour-opérateurs et compagnies aériennes ? [ABO]

Suite des résultats de notre sondage exclusif en partenariat avec le CDMV

La guerre au Moyen-Orient, comme chacune des crises qui traversent le secteur du tourisme, a eu tendance à éloigner quelque peu les distributeurs des producteurs. Les uns reprochent le peu de souplesse des autres, quand ces derniers fustigent un manque de compréhension et de solidarité au sein de la profession. Mais dans ce nouvel épisode de tension, tout a-t-il été mauvais ? Des tour-opérateurs et des compagnies aériennes ont-ils été à la hauteur de la situation ? Les professionnels ont désigné les bons élèves, mais aussi les mauvais, notamment chez les transporteurs.

Rédigé par Romain POMMIER le Mercredi 6 Mai 2026 à 00:36

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