Chômage partiel : "le sujet est bien ouvert" a affirmé Serge Papin

« Concernant le chômage partiel, le sujet est bien ouvert » a répondu Serge Papin « Je ne sais pas encore si une solution sera trouvée, mais le sujet est désormais posé. »



Ce que souhaiteraient les professionnels aussi, c'est que l'accompagnement soit renforcé au-delà du régime actuel.



« Cela fait partie des sujets que nous allons mettre sur la table à Matignon. Il y a une ouverture. J’ai bien pris en compte ce point et nous allons le défendre. Je serai votre porte-parole, je devrais voir le Premier ministre la semaine prochaine , » a ajouté Serge Papin qui rappelle qu'une charte de confiance permet d'accompagner les entreprises en difficulté via la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).



Le paiement de certaines charges, comme celles dues à l’URSSAF, sous réserve d’en faire la demande, peut ainsi être différé.



« Ce que vous venez d’annoncer est très important pour nous. » a poursuivi Valérie Boned avant d'ajouter : « Ce n’est pas seulement la mise en œuvre des mesures qui pose problème, mais aussi le temps qui s’écoule entre vos décisions et leur application concrète sur le terrain.



Pour ceux qui ont tenté de constituer des dossiers d’activité partielle, la démarche reste complexe. Des pièces supplémentaires sont demandées, alors même que nous sommes dans une situation d’urgence. Certaines entreprises comptent de nombreux salariés, d’autres moins, mais toutes sont concernées.



Les propos que vous venez de tenir, je les comprends comme une ouverture. Si le sujet est désormais sur le bureau du Premier ministre, cela signifie que nous sommes sur la bonne voie pour bénéficier d’un accompagnement. »