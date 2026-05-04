Air France assure que son programme de vols été sera maintenu

Malgré ces perturbations, Air France se veut rassurante quant à son activité.

« Notre programme été sera tenu. Aucun vol ne sera annulé pour des raisons liées au prix du kérosène », a assuré Henri Hourcade.



Les réservations pour l'été « restent solides » affirme le dirigeant, portées notamment par un report de la demande vers les liaisons directes Europe-Asie, et un intérêt accru pour les destinations à l’ouest, comme les États-Unis et les outre-mer.



Enfin, il est revenu sur le déploiement de NDC. « La pénétration de NDC est de 50% et nous avançons sur le voyage d’affaires avec 1 billet sur 3 soit +15 points supplémentaires versus l’an dernier. De nouvelles fonctionnalités arrivent. Nous allons prolonger la surcharge actuelle de 4 euros jusqu’à la fin décembre pour les agences affaires sur Edifact. »