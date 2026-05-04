Air France assure que son programme de vols été sera maintenu

Au congrès des Entreprises du Voyage, organisé à Disneyland Paris jusqu'au 6 mai 2026, Henri Hourcade, S.V.P France d’Air France - KLM, a dressé un état des lieux de l’impact du conflit au Moyen-Orient sur les opérations de la compagnie.
Le premier, immédiat, a concerné la suspension des liaisons vers plusieurs destinations du Moyen-Orient, notamment Beyrouth, Tel Aviv, Dubaï et Riyad. « Nous avons dû suspendre nos liaisons sur le Moyen-Orient. Notre objectif est de les reprendre dès que possible, dès que le contexte sécuritaire et commercial le permettra », a-t-il expliqué. La situation est réévaluée tous les dix jours, avec une suspension annoncée à ce stade jusqu’au 20 mai.
Le deuxième impact touche les flux entre l’Europe et l’Asie. La réduction brutale de capacité liée à l’arrêt de certaines compagnies du Golfe représente environ 25 % de l’offre de ce réseau précise le dirigeant de la compagnie.
« C’est un choc gigantesque. Nous nous adaptons en redéployant nos capacités », a indiqué Henri Hourcade. Air France prévoit ainsi plus de 80 rotations supplémentaires vers l’Asie entre mars et juin, avec un renforcement de destinations comme Bangkok, Singapour, le Japon ou encore l’Inde.
Le premier, immédiat, a concerné la suspension des liaisons vers plusieurs destinations du Moyen-Orient, notamment Beyrouth, Tel Aviv, Dubaï et Riyad. « Nous avons dû suspendre nos liaisons sur le Moyen-Orient. Notre objectif est de les reprendre dès que possible, dès que le contexte sécuritaire et commercial le permettra », a-t-il expliqué. La situation est réévaluée tous les dix jours, avec une suspension annoncée à ce stade jusqu’au 20 mai.
Le deuxième impact touche les flux entre l’Europe et l’Asie. La réduction brutale de capacité liée à l’arrêt de certaines compagnies du Golfe représente environ 25 % de l’offre de ce réseau précise le dirigeant de la compagnie.
« C’est un choc gigantesque. Nous nous adaptons en redéployant nos capacités », a indiqué Henri Hourcade. Air France prévoit ainsi plus de 80 rotations supplémentaires vers l’Asie entre mars et juin, avec un renforcement de destinations comme Bangkok, Singapour, le Japon ou encore l’Inde.
Hausse du prix du kérosène : une couverture de 70%
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Le troisième impact, jugé « le plus lourd », concerne la hausse spectaculaire du prix du carburant.
« Le prix du kérosène a plus que doublé, passant de 600 à 1 600 euros la tonne », a rappelé le dirigeant.
Malgré une politique de couverture partielle, l’impact financier reste significatif : « Quand vous avez une facture fuel de 7 milliards et que 30 % ne sont pas couverts, cela représente environ 2 milliards exposés. Et quand ces coûts doublent, l’effet est immédiat ».
Air France estime pouvoir absorber environ la moitié de cette hausse via des ajustements tarifaires, sans toutefois compenser intégralement le surcoût.
« Le prix du kérosène a plus que doublé, passant de 600 à 1 600 euros la tonne », a rappelé le dirigeant.
Malgré une politique de couverture partielle, l’impact financier reste significatif : « Quand vous avez une facture fuel de 7 milliards et que 30 % ne sont pas couverts, cela représente environ 2 milliards exposés. Et quand ces coûts doublent, l’effet est immédiat ».
Air France estime pouvoir absorber environ la moitié de cette hausse via des ajustements tarifaires, sans toutefois compenser intégralement le surcoût.
Agence affaires : la surcharge actuelle de 4 euros prolongée jusqu’à la fin décembre
Malgré ces perturbations, Air France se veut rassurante quant à son activité.
« Notre programme été sera tenu. Aucun vol ne sera annulé pour des raisons liées au prix du kérosène », a assuré Henri Hourcade.
Les réservations pour l'été « restent solides » affirme le dirigeant, portées notamment par un report de la demande vers les liaisons directes Europe-Asie, et un intérêt accru pour les destinations à l’ouest, comme les États-Unis et les outre-mer.
Enfin, il est revenu sur le déploiement de NDC. « La pénétration de NDC est de 50% et nous avançons sur le voyage d’affaires avec 1 billet sur 3 soit +15 points supplémentaires versus l’an dernier. De nouvelles fonctionnalités arrivent. Nous allons prolonger la surcharge actuelle de 4 euros jusqu’à la fin décembre pour les agences affaires sur Edifact. »
« Notre programme été sera tenu. Aucun vol ne sera annulé pour des raisons liées au prix du kérosène », a assuré Henri Hourcade.
Les réservations pour l'été « restent solides » affirme le dirigeant, portées notamment par un report de la demande vers les liaisons directes Europe-Asie, et un intérêt accru pour les destinations à l’ouest, comme les États-Unis et les outre-mer.
Enfin, il est revenu sur le déploiement de NDC. « La pénétration de NDC est de 50% et nous avançons sur le voyage d’affaires avec 1 billet sur 3 soit +15 points supplémentaires versus l’an dernier. De nouvelles fonctionnalités arrivent. Nous allons prolonger la surcharge actuelle de 4 euros jusqu’à la fin décembre pour les agences affaires sur Edifact. »