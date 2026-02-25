Elodie Grippon rejoint TourMaG en tant que commerciale

Chez TourMaG, Elodie Grippon aura pour objectif de structurer et développer les relations avec les partenaires, tout en accompagnant les acteurs du tourisme dans leur stratégie de visibilité.



" Tout le monde a quelque chose à raconter dans le tourisme. Mon rôle, c’est d’aller chercher ces partenaires et de les aider à valoriser leurs messages ", explique-t-elle.



Sa nomination s’inscrit également dans une volonté de renforcer la présence du média en région parisienne, un territoire clé pour l’industrie touristique.