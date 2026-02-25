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Elodie Grippon rejoint TourMaG en tant que commerciale

20 ans dans le tourisme… et toujours aussi passionnée


Avec plus de vingt ans d’expérience dans le tourisme, Elodie Grippon rejoint TourMaG en tant que commerciale. Spécialiste de l’aérien et du marketing, elle aura pour mission de développer les partenariats et de renforcer la présence du média en Île-de-France.


Rédigé par le Lundi 4 Mai 2026 à 17:02

Exotismes
TourMaG annonce la nomination d’Elodie Grippon au poste de commerciale.

Forte de plus de vingt ans d’expérience dans le secteur du tourisme, elle aura pour mission de développer les partenariats et de renforcer la présence du média en Île-de-France.

C’est une vocation de longue date pour Elodie Grippon. Attirée dès ses études par les voyages et les langues étrangères, elle s’oriente naturellement vers un BTS tourisme avant de débuter sa carrière en agence d’excursions à Paris.

Elle y découvre la branche réceptive, avant de s’ouvrir rapidement à l’international et à la production de voyages.

Curieuse et polyvalente, elle multiplie les expériences : agent de voyages, production, paramétrage, planning ou encore achats, au sein de différentes structures du secteur.

Une expertise solide dans l’aérien et le marketing

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Il y a une dizaine d’années, elle se spécialise dans le secteur aérien, une "révélation".

Elle rejoint notamment Go Voyages en tant que commerciale B2B, avant de participer au lancement de la solution Aerticket sur le marché français, pilotant son adaptation et sa stratégie de déploiement.

Elle poursuit ensuite son parcours chez FTI Ticketshop, où elle pilote de nombreux projets, de la mise en place d’outils internes à l’optimisation des process pour les clients.

À la suite de la crise sanitaire, elle évolue vers des fonctions marketing, développant des campagnes avec les compagnies aériennes et gérant des opérations événementielles d’envergure, notamment sur des salons professionnels.

Un rôle stratégique au sein de TourMaG

Chez TourMaG, Elodie Grippon aura pour objectif de structurer et développer les relations avec les partenaires, tout en accompagnant les acteurs du tourisme dans leur stratégie de visibilité.

"Tout le monde a quelque chose à raconter dans le tourisme. Mon rôle, c’est d’aller chercher ces partenaires et de les aider à valoriser leurs messages", explique-t-elle.

Sa nomination s’inscrit également dans une volonté de renforcer la présence du média en région parisienne, un territoire clé pour l’industrie touristique.


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Tags : commerciale, tourmag
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