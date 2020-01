FTI Ticketshop : Elodie Grippon et Alain Ettedgui renforcent l’équipe

Avant de rejoindre le consolidateur, Elodie Grippon a participé au lancement du concurrent Cockpit Aerticket sur le marché France en tant que chef de projets et commerciale pendant près de 3 ans. Elle était auparavant commerciale dédiée aux agences de voyages et CE chez Go Voyages.



Alain Ettedgui était auparavant responsable des partenariats commerciaux chez Aigle Azur pendant 7 ans, il a notamment passé 17 ans chez Cathay Pacific en tant que commercial et business analyste.