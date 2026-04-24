Aer360, Corpo 360, IA, fusion... Aerticket déroule sa feuille de route

TourMaG - Votre groupe vient également de se déployer sur deux nouveaux marchés. Quels sont-ils ?



Charlotte Marcus : Nous avons ouvert le Brésil il y a quelques mois : c’est un marché majeur, un très grand pays avec un fort potentiel, et les résultats sont très positifs. Plus récemment, il y a quatre à cinq mois, nous avons également lancé nos activités en Inde.



L’Inde représente un marché capable, à terme, de doubler l’envergure du groupe.



Aujourd’hui, nous réalisons environ 4,5 milliards de volume d’activité, sans compter ce marché. Or, l’Inde est en pleine expansion et présente un potentiel comparable. Nous y avons déployé une équipe dédiée, très performante, et nous comptons beaucoup sur ce développement pour la suite.



TourMaG - En France, Aerticket, c’est aussi CMS. Vous êtes actuellement en train de réorganiser ces deux entités : pouvez-vous nous en dire davantage à ce sujet ?



Charlotte Marcus : Aerticket France existe depuis 2017 et est rattachée à la filiale européenne basée à Berlin depuis 2021. Par ailleurs, la holding berlinoise a acquis CMS Vacances en 2019. Les deux structures sont donc aujourd’hui des filiales sœurs sur le marché français, et ce, depuis plusieurs années, déjà avant la période du Covid.



Après la crise sanitaire, une réflexion commune s’est engagée pour mieux comprendre les complémentarités entre les deux entités et identifier des leviers d’optimisation sur le marché français. L’enjeu était de renforcer la force de frappe du groupe, tout en tenant compte de leurs spécificités respectives : clientèles différentes, modes de fonctionnement distincts et potentiels propres.



Même si une collaboration étroite est déjà en place depuis plus d’un an, les deux entités avancent désormais vers une fusion plus structurée et officiellement assumée. La communication se fera sous une seule marque, Aerticket, portée avec fierté par l’ensemble des équipes.



Cette dynamique se traduira notamment lors de l’IFTM Top Resa en septembre, où les équipes seront réunies sur un espace commun, comme l’an dernier. En parallèle, une réorganisation des équipes est en cours, notamment sur le plan commercial, afin d’assurer une couverture homogène du territoire, en métropole comme en outre-mer.



L’objectif est que chaque région dispose d’un interlocuteur dédié, capable d’accompagner les agences dans la prise en main et l’utilisation des outils.