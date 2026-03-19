Exclusif - Laura Martinez se prépare à reprendre les rênes d’Amplitudes (Vidéo)

TourMaG - Le travail semble être une valeur importante dans votre famille.



Laura Martinez : Oui, tout à fait. J’ai toujours vu mes parents énormément travailler. Quand on est enfant d’entrepreneur, on est plongé dans cette réalité : une entreprise demande beaucoup d’investissement, y compris les week-ends et pendant les vacances.



On absorbe ces valeurs presque naturellement. Cela m’a beaucoup aidée dans mes expériences précédentes et c’est une culture que je continue aujourd’hui à transmettre aux équipes.



TourMaG - Vous avez formulé le souhait de reprendre les rênes de l'entreprise il y près de deux...



Laura Martinez : Oui c’est un changement d’échelle. Pendant sept ans, je me suis concentrée sur l’activité loisirs sur mesure, qui représente une quarantaine de personnes. Mais le groupe compte environ 170 collaborateurs.



La responsabilité est donc plus large et couvre plusieurs métiers, notamment le business travel et les activités de TMC. C’est un domaine que j’avais seulement abordé de loin auparavant, notamment à Paris où certaines équipes étaient mixtes.



C'est un nouvel apprentissage, un autre métier, sur lequel je reprends la main au fur et à mesure.



TourMaG - Il y a peu c'était la Journée internationale des droits des femmes, diriez-vous que le fait d’être une femme dirigeante est un défi dans votre secteur ?



Laura Martinez : Je ne ressens pas particulièrement cela comme un défi. Le secteur du voyage est très féminisé, notamment dans les métiers opérationnels, même si les postes de direction restent moins nombreux.



Il existe des initiatives comme l’association Femmes du Tourisme, dont j’ai fait partie, qui porte le bon message et qui encouragent l’accès des femmes aux postes de dirigeantes. Mais ce sujet dépasse largement le tourisme : c’est un enjeu global.



Je pense que la présence de femmes dirigeantes apporte une autre façon d’aborder les relations avec les collaborateurs ou la négociation. J’espère simplement qu’un jour ce ne sera plus un sujet dont on aura besoin de parler.