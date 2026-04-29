À Saint-Nazaire, Orient Express baptise un voilier hors normes de 220 mètres (Photos)

Le navire a été entièrement conçu et réalisé en France, avec la participation d’environ 200 entreprises. La direction artistique a été confiée à l’architecte Maxime d’Angeac.



"Orient Express Corinthian renoue avec la tradition et s’en inspire pour en réinventer les codes : les intérieurs convoquent l’âge d’or du voyage, celui du train Orient Express et des grands paquebots, dans une modernité épurée" ajoute le communiqué.



Le voilier dispose de 54 suites, dont les surfaces varient de 45 à 230 m², réparties sur quatre ponts. Chaque suite bénéficie de prestations personnalisées, incluant un service de majordome.



L’offre à bord comprend cinq restaurants dirigés par le chef Yannick Alléno, huit bars, un théâtre de 115 places, un studio d’enregistrement, ainsi que des installations de bien-être telles qu’un spa Guerlain, une piscine et une marina. L’ensemble est proposé en formule tout-inclus.