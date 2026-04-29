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À Saint-Nazaire, Orient Express baptise un voilier hors normes de 220 mètres (Photos)

le plus grand voilier du monde


Le 29 avril 2026, à Saint-Nazaire, Orient Express et Chantiers de l’Atlantique ont baptisé l’Orient Express Corinthian. Ce navire a été présenté comme le plus grand voilier du monde. Long de 220 mètres et battant pavillon français, il est équipé de trois voiles rigides de 1 500 m² chacune et doit quitter le chantier le 2 mai pour rejoindre la Côte d’Azur.


Rédigé par le Mercredi 29 Avril 2026 à 18:55

Orient Express Corinthian : baptême à Saint-Nazaire du plus grand voilier du monde - Photo Accor Orient Express MaximeCastric
Orient Express Corinthian : baptême à Saint-Nazaire du plus grand voilier du monde - Photo Accor Orient Express MaximeCastric
IFTM
Le 29 avril 2026, à Saint-Nazaire, Orient Express et Chantiers de l’Atlantique ont célébré le baptême de l’Orient Express Corinthian, présenté comme le plus grand voilier du monde. Long de 220 mètres et battant pavillon français, ce navire marque une nouvelle étape dans le développement de l’offre maritime de la marque Orient Express.

La cérémonie s’est tenue dans la forme Joubert, site emblématique de l’histoire navale française. Elle a notamment été marquée par la remise officielle du pavillon français et par la passation de propriété du navire.

Laurent Castaing, Directeur général de Chantiers de l’Atlantique, a souligné l’importance de ce projet :

« Depuis plus de cent soixante ans, Chantiers de l'Atlantique construit des navires qui marquent leur époque. L'Orient Express Corinthian en est la dernière démonstration (…) C'est une réponse concrète, technique, aux enjeux de décarbonation du transport maritime. »

"Un triple défi : industriel, architectural et artistique"

De son côté, Sébastien Bazin, Président-directeur général d’Accor, a inscrit ce lancement dans la stratégie de développement de la marque : « Décliner Orient Express en mer s’inscrit naturellement dans l’imaginaire de cette marque mythique (…) nous avons relevé un triple défi : industriel, architectural et artistique. »

Le navire doit quitter Saint-Nazaire le 2 mai 2026 pour rejoindre la Côte d’Azur, avant de débuter sa saison inaugurale en Méditerranée.

Le navire est équipé de trois voiles rigides de 1 500 m² chacune

L’Orient Express Corinthian se distingue par son système de propulsion vélique SolidSail, développé par Chantiers de l’Atlantique. Le navire est équipé de trois voiles rigides de 1 500 m² chacune, montées sur des mâts inclinables de plus de 100 mètres.

Ce dispositif permet, dans certaines conditions météorologiques, une propulsion entièrement assurée par le vent. Lors des essais en mer en février 2026, le navire a atteint une vitesse de 12 nœuds avec une force de vent de 20 nœuds, uniquement grâce à sa propulsion vélique.

Ce système est complété par une motorisation hybride au gaz naturel liquéfié (GNL) et par plusieurs technologies "visant à améliorer l’efficacité énergétique, dont un système de détection assisté par intelligence artificielle pour limiter les risques de collision en mer." indique un communiqué de presse.

Orient Express Corinthian : 54 suites, dont les surfaces varient de 45 à 230 m²

Le navire a été entièrement conçu et réalisé en France, avec la participation d’environ 200 entreprises. La direction artistique a été confiée à l’architecte Maxime d’Angeac.

"Orient Express Corinthian renoue avec la tradition et s’en inspire pour en réinventer les codes : les intérieurs convoquent l’âge d’or du voyage, celui du train Orient Express et des grands paquebots, dans une modernité épurée" ajoute le communiqué.

Le voilier dispose de 54 suites, dont les surfaces varient de 45 à 230 m², réparties sur quatre ponts. Chaque suite bénéficie de prestations personnalisées, incluant un service de majordome.

L’offre à bord comprend cinq restaurants dirigés par le chef Yannick Alléno, huit bars, un théâtre de 115 places, un studio d’enregistrement, ainsi que des installations de bien-être telles qu’un spa Guerlain, une piscine et une marina. L’ensemble est proposé en formule tout-inclus.

Un second navire en cours d’armement à Saint-Nazaire

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Pour sa première saison, de mai à octobre 2026, le navire naviguera en Méditerranée et en mer Adriatique, avant de rejoindre les Caraïbes pour l’hiver. En 2027, de nouveaux itinéraires sont prévus, notamment vers la Méditerranée orientale et l’Europe du Nord.

Les croisières, d’une durée de une à quatre nuits, peuvent être combinées. Un second voilier, l’Orient Express Olympian, est actuellement en cours d’armement à Saint-Nazaire, après sa mise à flot le 17 avril 2026. Il doit rejoindre la flotte en 2027.

Ce lancement s’inscrit dans le développement global de la marque Orient Express, intégrée depuis 2022 au groupe Accor. L’entreprise poursuit une stratégie d’expansion dans l’hôtellerie, le ferroviaire et désormais le maritime.

Données clés

Longueur : 220 m
Tonnage : 26 200 UMS
Capacité : 110 passagers
Suites : 54
Équipage : 170 membres
Propulsion : vélique et hybride GNL
Vitesse : 12 nœuds
Surface vélique : 4 500 m²

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Tags : accor, orient express
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