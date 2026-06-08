Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

3 jours dans la Préfecture de Mie : Akame et Iga
Cette année encore, nous représentons la Préfecture de Mie ! Partez en immersion dans cette préfecture plus rurale avec cet itinéraire de trois jours au coeur des villes d'Akame et d'Iga.
Berceaux de l'art ninja au Japon, elles sont connues pour leur culture ancienne et leur magnifique nature, en particulier pour leurs splendides paysages d'automne.
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Prenez vos places pour le Grand tournoi de Sumo de Kyushu !
Du 8 au 22 novembre 2026 se déroulera le tournoi de Kyushu de sumo à Fukuoka. Avec la barrière de la langue il est parfois difficile de savoir comment obtenir ses places pour observer ces lutteurs de légence, mais nous avons la solution pour vous ! Notre partenaire Asia propose aux professionnels de vendre cette expérience hors du commun.
👉 Plus d'infos sur le tournoi
Professionnels :
contactez l'agence Asia : paris@asia.fr
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Passez un moment privilégié au ryokan Nishiyama Onomichi
Fraichement rénové en 2023 sans perdre une once de son charme des années 30, l'auberge traditionnelle Nishiyama d'Onomichi propose un séjour d'exception. Bains privatisables, lounge avec boissons et friandises à disposition, restaurant avec ingrédients locaux et de saison, le tout entourant un jardin japonais splendide qui se pare de rouge et d'orange à l'automne.
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Dirigez vous vers info@freya-intl.com pour une réservation
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Contacter Wa Sakura
Wa Sakura est le représentant officiel des préfectures de Hiroshima, Okayama, Fukuoka, Mie, ainsi que des villes de Matsue, Kobe et Himeji.
Vous prévoyez un voyage au Japon ? Vous souhaitez visiter d'autres sites que les célèbres Tokyo, Kyoto et Osaka ?
Retrouvez les sites touristiques incontournables à visiter dans l'Ouest du Japon mais aussi des pépites méconnues soigneusement sélectionnées par l'équipe de Wa Sakura !
Nana Omi
Email : omi@net-f.jp
Téléphone : 01 41 95 00 77
Site web : wa-sakura.fr
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