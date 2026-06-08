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Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !


Entre randonnées sous les érables japonais au pays des ninjas, match de lutteurs sumos et auberges anciennes au jardin traditionnel rougeoyant, préparez votre automne au Japon avec Wa Sakura !


Rédigé par Wa Sakura le Lundi 8 Juin 2026 à 06:20

3 jours dans la Préfecture de Mie : Akame et Iga

© Wa Sakura
© Wa Sakura
Dream Yacht
Cette année encore, nous représentons la Préfecture de Mie ! Partez en immersion dans cette préfecture plus rurale avec cet itinéraire de trois jours au coeur des villes d'Akame et d'Iga.

Berceaux de l'art ninja au Japon, elles sont connues pour leur culture ancienne et leur magnifique nature, en particulier pour leurs splendides paysages d'automne.

👉 Plus d'infos ici

Prenez vos places pour le Grand tournoi de Sumo de Kyushu !

© Nihon Sumo Kyokai all rights reserved
© Nihon Sumo Kyokai all rights reserved
Du 8 au 22 novembre 2026 se déroulera le tournoi de Kyushu de sumo à Fukuoka. Avec la barrière de la langue il est parfois difficile de savoir comment obtenir ses places pour observer ces lutteurs de légence, mais nous avons la solution pour vous ! Notre partenaire Asia propose aux professionnels de vendre cette expérience hors du commun.

👉 Plus d'infos sur le tournoi

Professionnels :
contactez l'agence Asia : paris@asia.fr

Passez un moment privilégié au ryokan Nishiyama Onomichi

© Wa Sakura
© Wa Sakura
Fraichement rénové en 2023 sans perdre une once de son charme des années 30, l'auberge traditionnelle Nishiyama d'Onomichi propose un séjour d'exception. Bains privatisables, lounge avec boissons et friandises à disposition, restaurant avec ingrédients locaux et de saison, le tout entourant un jardin japonais splendide qui se pare de rouge et d'orange à l'automne.

👉 Plus d'infos ici

Dirigez vous vers info@freya-intl.com pour une réservation

Contacter Wa Sakura

Wa Sakura est le représentant officiel des préfectures de Hiroshima, Okayama, Fukuoka, Mie, ainsi que des villes de Matsue, Kobe et Himeji.
Vous prévoyez un voyage au Japon ? Vous souhaitez visiter d'autres sites que les célèbres Tokyo, Kyoto et Osaka ?
Retrouvez les sites touristiques incontournables à visiter dans l'Ouest du Japon mais aussi des pépites méconnues soigneusement sélectionnées par l'équipe de Wa Sakura !

Nana Omi
Email : omi@net-f.jp
Téléphone : 01 41 95 00 77

Site web : wa-sakura.fr

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Tags : Wa Sakura
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