Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

Cette année encore, nous représentons la Préfecture de Mie ! Partez en immersion dans cette préfecture plus rurale avec cet itinéraire de trois jours au coeur des villes d'Akame et d'Iga.Berceaux de l'art ninja au Japon, elles sont connues pour leur culture ancienne et leur magnifique nature, en particulier pour leurs splendides paysages d'automne.