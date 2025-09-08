L'automne avec Wa Sakura



Les couleurs d'automne dans la préfecture de Mie



Nous vous présentons les spots connus de la région ainsi que les hébergements que nous vous recommandons pour profiter au maximun de votre séjour à Mie !



Comme par exemple, le sanctuaire Ise Jingu.

C'est le plus important sanctuaire shintoïste, également connu pour ses magnifiques feuillages d’automne. Outre les principaux sanctuaires intérieurs et extérieurs, 125 sanctuaires de tailles diverses sont disséminés sur le terrain, couvrant une superficie équivalente à la moitié de celle de la ville de Paris !



Profitez d’une randonnée automnale le long des rives de la rivière Isuzu, qui traverse le sanctuaire intérieur Naiku, pour admirer les magnifiques feuilles d’automne et profiter de l’atmosphère sacrée.



👉 Plus d'infos ici Pourquoi ne pas venir contempler les magnifiques couleurs d'automne dans la préfecture de Mie loin des foules de Tokyo ou Kyoto ?Nous vous présentons les spots connus de la région ainsi que les hébergements que nous vous recommandons pour profiter au maximun de votre séjour à Mie !Comme par exemple, le sanctuaire Ise Jingu.C'est le plus important sanctuaire shintoïste, également connu pour ses magnifiques feuillages d’automne. Outre les principaux sanctuaires intérieurs et extérieurs, 125 sanctuaires de tailles diverses sont disséminés sur le terrain, couvrant une superficie équivalente à la moitié de celle de la ville de Paris !Profitez d’une randonnée automnale le long des rives de la rivière Isuzu, qui traverse le sanctuaire intérieur Naiku, pour admirer les magnifiques feuilles d’automne et profiter de l’atmosphère sacrée.



Balade en barque à Yanagawa et festival Hakushu dans la préfecture de Fukuoka





Yanagawa est une ville qui a beaucoup évolué. Elle possédait un splendide château à l’époque Edo, et offre aux visiteurs un aperçu de sa longue histoire et de sa culture.



Cette célèbre balade en barque sur la rivière Yanagawa dure environ 1 heure, longeant la rive sur 4 kilomètres, avec des bateliers qui guident les passagers et chantent des chansons de bateau. Il y a plus de 200 bateaux donko à Yanagawa, et on peut les voir passer dans toute la ville, et les bateliers peuvent être vus en train de laver les bateaux.



En novembre, découvrez la parade nautique du festival Hakushu.



👉 Plus d'infos ici Yanagawa est communément appelée la ville sur l’eau en raison de ses 930 km de voies navigables. Une balade en barque est idéale pour faire le plein de nature au fil des quatre saisons et passer un moment de détente.Yanagawa est une ville qui a beaucoup évolué. Elle possédait un splendide château à l’époque Edo, et offre aux visiteurs un aperçu de sa longue histoire et de sa culture.Cette célèbre balade en barque sur la rivière Yanagawa dure environ 1 heure, longeant la rive sur 4 kilomètres, avec des bateliers qui guident les passagers et chantent des chansons de bateau. Il y a plus de 200 bateaux donko à Yanagawa, et on peut les voir passer dans toute la ville, et les bateliers peuvent être vus en train de laver les bateaux.En novembre, découvrez la parade nautique du festival Hakushu.



Retrouvez nous à l'IFTM !





● Retrouvez notre stand de la préfecture de FUKUOKA dans le Pavillon Japon stand C048

● Retrouvez notre stand de la préfecture d'OKAYAMA, aisni que des villes de KOBE et HIMEJI stand C034



👉 Pour prendre rdv, merci d'adresser un mail à Angéline Fujioka : a.fujioka@france-euro-development.com



Nous vous attendons nombreux ! Wa Sakura sera présent à l'IFTM du 23 au 25 septembre.● Retrouvez notre stand de la préfecture de FUKUOKA dans le Pavillon Japon● Retrouvez notre stand de la préfecture d'OKAYAMA, aisni que des villes de KOBE et HIMEJINous vous attendons nombreux !



Contacter Wa Sakura