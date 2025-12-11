Atout France clôture l'année 2025 avec un budget à l’équilibre

Le budget 2025 d'Atout France s’est maintenu à l’équilibre et se solde même par un léger excédent - DepositPhotos.com, AndreyPopov
En attendant d'en savoir plus sur son budget 2026, le Conseil d’administration d’Atout France, réuni le 12 décembre dernier sous la présidence de Christian Mantei, a approuvé l’exécution du budget 2025 de l’opérateur.
Un budget qui, "malgré des dotations publiques en baisse significative, s’est maintenu à l’équilibre et se solde même par un léger excédent", précise le GIE dans un communiqué.
Ces résultats, Atout France les attribue notamment aux "importants efforts de rationalisation" et au développement "de nouvelles sources de financement" menés depuis septembre sous l’impulsion du nouveau directeur général, Adam Oubuih, "permettant de terminer l’année avec un résultat budgétaire à l’équilibre".
Par ailleurs, le nombre d’adhérents se maintient à 1 215 tandis que l’investissement des partenaires ayant pris part aux opérations montées par Atout France s'est maintenu par rapport à 2024.
Un budget qui, "malgré des dotations publiques en baisse significative, s’est maintenu à l’équilibre et se solde même par un léger excédent", précise le GIE dans un communiqué.
Ces résultats, Atout France les attribue notamment aux "importants efforts de rationalisation" et au développement "de nouvelles sources de financement" menés depuis septembre sous l’impulsion du nouveau directeur général, Adam Oubuih, "permettant de terminer l’année avec un résultat budgétaire à l’équilibre".
Par ailleurs, le nombre d’adhérents se maintient à 1 215 tandis que l’investissement des partenaires ayant pris part aux opérations montées par Atout France s'est maintenu par rapport à 2024.
Atout France : quel programme pour 2026 ?
Autres articles
-
Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand
-
Cures thermales : la baisse des remboursements, "une catastrophe pour le secteur"
-
Rendez-vous en France 2026 : les inscriptions sont ouvertes aux exposants
-
Atout France : une réorganisation interne pour 2026 [ABO]
-
Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Pour l'année qui arrive, Atout France entend poursuivre sa transformation, "tout en déployant une feuille de route ambitieuse pour le tourisme français".
Parmi les objectifs annoncés, figurent :
- confirmer la France comme destination de référence et renforcer la contribution économique du tourisme international (100 milliards d’euros de recettes à horizon 2030) ;
- positionner la France comme destination durable, innovante et inclusive ;
- capitaliser sur les grands événements internationaux et préparer la dynamique vers les Jeux d’hiver Alpes françaises 2030 ;
- accompagner le développement des territoires et des marques de destinations ainsi que des filières touristiques prioritaires.
Sans connaître pour l'heure, le montant des dotations publiques pour 2026, le GIE continue sa réflexion afin de faire évoluer son modèle vers davantage de mutualisation, en cherchant notamment de nouveaux modèles de partenariats, et de financements publics / privés.
Une réorganisation interne est aussi prévue pour 2026, ainsi que la mise en place de synergies avec Business France notamment, comment nous l'expliquait en octobre dernier Adam Oubuih dans une interview.
Pour en savoir plus, lire aussi : Atout France : une réorganisation interne pour 2026
"Le dernier comité interministériel du tourisme (CIT) nous a confié une feuille de route pour 2030, dans laquelle figure notamment la réorganisation d'Atout France.
Elle contient quatre objectifs principaux", rappelait alors le nouveau DG. Et notamment celui de "faire évoluer Atout France, de réfléchir à son modèle économique pour que le GIE reste agile financièrement et à la hauteur des attentes de l'Etat et des acteurs du tourisme publics et privés.
Nous visons à trouver un modèle économique pérenne - alors que nous sommes toujours en négociation sur la subvention pour charges de service public pour 2026 - qui sera équilibré d'ici à 2027 au plus tard".
Parmi les objectifs annoncés, figurent :
- confirmer la France comme destination de référence et renforcer la contribution économique du tourisme international (100 milliards d’euros de recettes à horizon 2030) ;
- positionner la France comme destination durable, innovante et inclusive ;
- capitaliser sur les grands événements internationaux et préparer la dynamique vers les Jeux d’hiver Alpes françaises 2030 ;
- accompagner le développement des territoires et des marques de destinations ainsi que des filières touristiques prioritaires.
Sans connaître pour l'heure, le montant des dotations publiques pour 2026, le GIE continue sa réflexion afin de faire évoluer son modèle vers davantage de mutualisation, en cherchant notamment de nouveaux modèles de partenariats, et de financements publics / privés.
Une réorganisation interne est aussi prévue pour 2026, ainsi que la mise en place de synergies avec Business France notamment, comment nous l'expliquait en octobre dernier Adam Oubuih dans une interview.
Pour en savoir plus, lire aussi : Atout France : une réorganisation interne pour 2026
"Le dernier comité interministériel du tourisme (CIT) nous a confié une feuille de route pour 2030, dans laquelle figure notamment la réorganisation d'Atout France.
Elle contient quatre objectifs principaux", rappelait alors le nouveau DG. Et notamment celui de "faire évoluer Atout France, de réfléchir à son modèle économique pour que le GIE reste agile financièrement et à la hauteur des attentes de l'Etat et des acteurs du tourisme publics et privés.
Nous visons à trouver un modèle économique pérenne - alors que nous sommes toujours en négociation sur la subvention pour charges de service public pour 2026 - qui sera équilibré d'ici à 2027 au plus tard".