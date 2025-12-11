Atout France clôture l'année 2025 avec un budget à l’équilibre

tout en déployant une feuille de route ambitieuse pour le tourisme français

Le dernier comité interministériel du tourisme (CIT) nous a confié une feuille de route pour 2030, dans laquelle figure notamment la réorganisation d'Atout France.



Elle contient quatre objectifs principaux

faire évoluer Atout France, de réfléchir à son modèle économique pour que le GIE reste agile financièrement et à la hauteur des attentes de l'Etat et des acteurs du tourisme publics et privés.



Nous visons à trouver un modèle économique pérenne - alors que nous sommes toujours en négociation sur la subvention pour charges de service public pour 2026 - qui sera équilibré d'ici à 2027 au plus tard

Pour l'année qui arrive, Atout France entend poursuivre sa transformation, "".Parmi les objectifs annoncés, figurent :- confirmer la France comme destination de référence et renforcer la contribution économique du tourisme international- positionner la France commeet préparer la dynamique vers les Jeux d’hiver Alpes françaises 2030 ;- accompagner le développement des territoires et des marques de destinations ainsi que des filières touristiques prioritaires.Sans connaître pour l'heure, le montant des dotations publiques pour 2026, le GIE continue sa réflexion afin de, en cherchant notamment de nouveaux modèles de partenariats, et de financements publics / privés.est aussi prévue pour 2026, ainsi quenotamment, comment nous l'expliquait en octobre dernier Adam Oubuih dans une interview.", rappelait alors le nouveau DG. Et notamment celui de "".