Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

et dernière session pour le renouvellement


Les hôtels ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour déposer leur dossier de candidature auprès d’Atout France pour obtenir la distinction Palace. L’examen concernera les nouveaux établissements en 2026.


Rédigé par le Vendredi 19 Septembre 2025

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace - Depositphotos.com Auteur belchonock
Atout France a annoncé l’ouverture officielle des candidatures pour l’obtention de la distinction Palace. Alors que l’étude des demandes de renouvellement arrive à son terme, l’agence invite les établissements souhaitant rejoindre le cercle restreint des Palaces à transmettre leur dossier au plus tard le 31 décembre 2025.

L’instruction des nouvelles candidatures débutera au cours de l’année 2026.

En octobre, Atout France procédera à la dernière session d’examen des hôtels déjà titulaires de cette marque d’exception et désireux de la conserver. « S’ouvrira alors une phase consacrée à l’étude des candidatures de nouveaux établissements aspirant à rejoindre le cercle très fermé des hôtels reconnus par la distinction », précise l’organisme.

Atout France : comment obtenir la distinction Palace ?

Pour prétendre à la distinction Palace, les hôtels doivent répondre à plusieurs conditions strictes. L’établissement doit être classé 5 étoiles, avoir démarré son activité depuis au moins 24 mois (ou 12 mois dans le cas d’une réfection totale) et proposer des chambres d’une surface minimale de 26 m², sanitaires compris.

De plus, l’ensemble des critères optionnels du classement 5 étoiles deviennent obligatoires dans le cadre de cette distinction.

La candidature doit être déposée via la plateforme dédiée : palace.atout-france.fr

Une fois les dossiers examinés, les membres de la commission procèderont à deux visites par deux rapporteurs distincts dans chaque établissement candidat, suivies d’une audition. Le processus s’achève par un vote de la commission. Le ministre chargé du tourisme délivrera ensuite la distinction, sur avis conforme de cette dernière.


