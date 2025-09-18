Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France a annoncé l’ouverture officielle des candidatures pour l’obtention de la distinction Palace. Alors que l’étude des demandes de renouvellement arrive à son terme, l’agence invite les établissements souhaitant rejoindre le cercle restreint des Palaces à transmettre leur dossier au plus tard le 31 décembre 2025.
L’instruction des nouvelles candidatures débutera au cours de l’année 2026.
En octobre, Atout France procédera à la dernière session d’examen des hôtels déjà titulaires de cette marque d’exception et désireux de la conserver. « S’ouvrira alors une phase consacrée à l’étude des candidatures de nouveaux établissements aspirant à rejoindre le cercle très fermé des hôtels reconnus par la distinction », précise l’organisme.
A lire aussi : Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français
L’instruction des nouvelles candidatures débutera au cours de l’année 2026.
En octobre, Atout France procédera à la dernière session d’examen des hôtels déjà titulaires de cette marque d’exception et désireux de la conserver. « S’ouvrira alors une phase consacrée à l’étude des candidatures de nouveaux établissements aspirant à rejoindre le cercle très fermé des hôtels reconnus par la distinction », précise l’organisme.
A lire aussi : Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français
Atout France : comment obtenir la distinction Palace ?
Autres articles
-
Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français
-
Atout France : Adam Oubuih prendra ses fonctions le 4 septembre 2025
-
Exclusif : Adam Oubuih futur directeur général d'Atout France ? [ABO]
-
Pourquoi les Français aiment-ils la montagne en été ?
-
Le fonds d’investissement Montefiore s'associe à Atout France
Pour prétendre à la distinction Palace, les hôtels doivent répondre à plusieurs conditions strictes. L’établissement doit être classé 5 étoiles, avoir démarré son activité depuis au moins 24 mois (ou 12 mois dans le cas d’une réfection totale) et proposer des chambres d’une surface minimale de 26 m², sanitaires compris.
De plus, l’ensemble des critères optionnels du classement 5 étoiles deviennent obligatoires dans le cadre de cette distinction.
La candidature doit être déposée via la plateforme dédiée : palace.atout-france.fr
Une fois les dossiers examinés, les membres de la commission procèderont à deux visites par deux rapporteurs distincts dans chaque établissement candidat, suivies d’une audition. Le processus s’achève par un vote de la commission. Le ministre chargé du tourisme délivrera ensuite la distinction, sur avis conforme de cette dernière.
De plus, l’ensemble des critères optionnels du classement 5 étoiles deviennent obligatoires dans le cadre de cette distinction.
La candidature doit être déposée via la plateforme dédiée : palace.atout-france.fr
Une fois les dossiers examinés, les membres de la commission procèderont à deux visites par deux rapporteurs distincts dans chaque établissement candidat, suivies d’une audition. Le processus s’achève par un vote de la commission. Le ministre chargé du tourisme délivrera ensuite la distinction, sur avis conforme de cette dernière.