Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

S’ouvrira alors une phase consacrée à l’étude des candidatures de nouveaux établissements aspirant à rejoindre le cercle très fermé des hôtels reconnus par la distinction

Atout France a annoncé l’ouverture officielle des candidatures pour l’obtention de la distinction Palace. Alors que l’étude des demandes de, l’agence invite les établissements souhaitant rejoindre le cercle restreint des Palaces à transmettre leur dossierL’instruction des nouvelles candidatures débutera au cours de l’année 2026.En octobre, Atout France procédera à la dernière session d’examen desde cette marque d’exception et désireux de la conserver. «», précise l’organisme.