Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français - Depositphotos.com Auteur Southtownboy
Atout France et ADN Tourisme viennent de présenter un premier bilan de la saison été et du premier semestre 2025.
Sur le premier semestre 2025, les voyants sont au vert concernant les recettes du tourisme international. Elles s'établissent en hausse de +13,7 % par rapport à 2024, atteignant 37,3 milliards d’euros. Selon les données publiées, le secteur du tourisme continue de contribuer également positivement à la balance des paiements : la balance commerciale du secteur s’établit ainsi à +11,8 Md€ sur la période (en hausse de 14,9 % par rapport à 2024).
Cette progression est soutenue par un rebond marqué des dépenses des clientèles européennes (Allemagne +25,1 % et Pays-Bas +17,6 %) et des marchés lointains : les États-Unis +12,5 % et le Japon +10,2%.
A noter que cette dynamique se traduit sur le premier semestre par une hausse de 7 % des nuitées internationales dans l’hôtellerie (INSEE) et de 11 % dans le locatif (baromètre FTO Atout France/LightHouse).
A lire aussi : Didier Arino : "Une saison été contrastée et malgré tout plutôt décevante"
Sur le premier semestre 2025, les voyants sont au vert concernant les recettes du tourisme international. Elles s'établissent en hausse de +13,7 % par rapport à 2024, atteignant 37,3 milliards d’euros. Selon les données publiées, le secteur du tourisme continue de contribuer également positivement à la balance des paiements : la balance commerciale du secteur s’établit ainsi à +11,8 Md€ sur la période (en hausse de 14,9 % par rapport à 2024).
Cette progression est soutenue par un rebond marqué des dépenses des clientèles européennes (Allemagne +25,1 % et Pays-Bas +17,6 %) et des marchés lointains : les États-Unis +12,5 % et le Japon +10,2%.
A noter que cette dynamique se traduit sur le premier semestre par une hausse de 7 % des nuitées internationales dans l’hôtellerie (INSEE) et de 11 % dans le locatif (baromètre FTO Atout France/LightHouse).
A lire aussi : Didier Arino : "Une saison été contrastée et malgré tout plutôt décevante"
Saison été : les arrivées internationales en hausse, arbitrage pour les Français
Autres articles
-
GREAT France dénonce les pratiques border line de certains offices du tourisme
-
Atout France : Adam Oubuih prendra ses fonctions le 4 septembre 2025
-
Didier Arino : "Une saison été contrastée et malgré tout plutôt décevante" [ABO]
-
Exclusif : Adam Oubuih futur directeur général d'Atout France ? [ABO]
-
easyJet lance 10 nouvelles lignes au départ de la France
Selon l’observatoire Atout France/Forwardkeys, les arrivées aériennes internationales sont en hausse de 2,5 % cet été par rapport à 2024 (+1% en juillet, +4% en août).
Cette progression est portée par une clientèle européenne "fidèle" : Suède +16,6 %, Danemark +16,2 % et Allemagne +6,3 %, mais aussi par des destinations long-courriers : Australie +30 %, Corée du Sud +12,3 %, Canada +9,35 %, Chine +2,85 % et Etats-Unis +2 %.
Sur la clientèle française, le communiqué d'Atout France et d'ADN Tourisme font état de près de 290 millions de nuitées entre fin juin et mi-août dans les résidences, soit un niveau équivalent à 2024.
Cette stabilité de la fréquentation est assortie d’évolutions dans les pratiques de consommation au regard du contexte budgétaire global : un quart des vacanciers ont réduit la durée de leur séjour et un tiers ont changé de destination, le plus souvent pour des raisons économiques. Cette tendance est particulièrement forte chez les moins de 35 ans (50 %).
Les dépenses sur place traduisent ces arbitrages. Un vacancier sur cinq a diminué son budget, en ciblant en priorité la restauration (60 % des réductions déclarées) et les achats. Les activités de loisirs sont moins affectées (30 %), signe que les vacanciers cherchent à préserver l’expérience et le sens du séjour. La dépense moyenne atteint 85 €/jour, mais la médiane révèle un resserrement : un vacancier sur deux dépense moins de 58 € par jour.
A lire aussi : Été 2025 : une saison moribonde pour les agences de voyages
Cette progression est portée par une clientèle européenne "fidèle" : Suède +16,6 %, Danemark +16,2 % et Allemagne +6,3 %, mais aussi par des destinations long-courriers : Australie +30 %, Corée du Sud +12,3 %, Canada +9,35 %, Chine +2,85 % et Etats-Unis +2 %.
Sur la clientèle française, le communiqué d'Atout France et d'ADN Tourisme font état de près de 290 millions de nuitées entre fin juin et mi-août dans les résidences, soit un niveau équivalent à 2024.
Cette stabilité de la fréquentation est assortie d’évolutions dans les pratiques de consommation au regard du contexte budgétaire global : un quart des vacanciers ont réduit la durée de leur séjour et un tiers ont changé de destination, le plus souvent pour des raisons économiques. Cette tendance est particulièrement forte chez les moins de 35 ans (50 %).
Les dépenses sur place traduisent ces arbitrages. Un vacancier sur cinq a diminué son budget, en ciblant en priorité la restauration (60 % des réductions déclarées) et les achats. Les activités de loisirs sont moins affectées (30 %), signe que les vacanciers cherchent à préserver l’expérience et le sens du séjour. La dépense moyenne atteint 85 €/jour, mais la médiane révèle un resserrement : un vacancier sur deux dépense moins de 58 € par jour.
A lire aussi : Été 2025 : une saison moribonde pour les agences de voyages
Quid de l'arrière saison ?
A noter également que la météo (pluie, canicule, incendies) a renforcé les réservations de dernière minute (hausse des ventes à J - 10 avant le départ) et modifié la répartition des flux touristiques (vers la montagne ou des littoraux moins exposés : Bretagne, Normandie).
L’arrière-saison devrait prolonger la tendance. 31 % des destinations anticipent une stabilité de leur fréquentation en septembre, 22 % une progression, et seules les zones de montagne se montrent plus réservées. Les villes apparaissent comme les plus dynamiques, portées par le retour du tourisme d’affaires.
Les prévisions d’arrivées aériennes sont en hausse de +7,7 % pour la période septembre-novembre. Dans le locatif, les réservations progressent déjà de +4 % pour septembre et +12 % pour octobre.
Enfin, 44 % des Français envisagent un séjour d’ici début novembre, dont 70 % en France, même si seuls 20 % ont déjà réservé.
L’arrière-saison devrait prolonger la tendance. 31 % des destinations anticipent une stabilité de leur fréquentation en septembre, 22 % une progression, et seules les zones de montagne se montrent plus réservées. Les villes apparaissent comme les plus dynamiques, portées par le retour du tourisme d’affaires.
Les prévisions d’arrivées aériennes sont en hausse de +7,7 % pour la période septembre-novembre. Dans le locatif, les réservations progressent déjà de +4 % pour septembre et +12 % pour octobre.
Enfin, 44 % des Français envisagent un séjour d’ici début novembre, dont 70 % en France, même si seuls 20 % ont déjà réservé.