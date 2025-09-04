Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français

A noter également que la météo (pluie, canicule, incendies) a renforcé les réservations de dernière minute (hausse des ventes à J - 10 avant le départ) et modifié la répartition des flux touristiques (vers la montagne ou des littoraux moins exposés : Bretagne, Normandie).



L’arrière-saison devrait prolonger la tendance. 31 % des destinations anticipent une stabilité de leur fréquentation en septembre, 22 % une progression, et seules les zones de montagne se montrent plus réservées. Les villes apparaissent comme les plus dynamiques, portées par le retour du tourisme d’affaires.



Les prévisions d’arrivées aériennes sont en hausse de +7,7 % pour la période septembre-novembre. Dans le locatif, les réservations progressent déjà de +4 % pour septembre et +12 % pour octobre.



Enfin, 44 % des Français envisagent un séjour d’ici début novembre, dont 70 % en France, même si seuls 20 % ont déjà réservé.