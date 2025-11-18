TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme s’engagent pour augmenter le taux de départ en vacances

signature d'une convention tripartite


Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme unissent leurs forces pour favoriser le départ en vacances des Français. Les trois organisations signent une convention pour renforcer l’accès aux vacances et viser 10 % de partants supplémentaires d’ici 2030.


Mercredi 19 Novembre 2025

Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme s’engagent pour augmenter le taux de départ en vacances des Français - Photo ADN
Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme s’engagent pour augmenter le taux de départ en vacances des Français - Photo ADN
Près de 40 % des Français ne partent toujours pas en vacances. Face à ce constat persistant, Vacances Ouvertes, l’Union nationale des CCAS (Unccas) et ADN Tourisme ont signé, le 19 novembre 2025, une convention de partenariat visant à accroître de 10 % le taux de départ en vacances des Français d’ici 2030.

Cette alliance ambitionne de fédérer les mondes du social, du tourisme et de l'accompagnement, autour d’un objectif commun : faire des vacances un droit réellement accessible.

10 % de partants supplémentaires à l’horizon 2030

Les disparités sont particulièrement marquées : le taux atteint 76 % chez les ménages les plus aisés, contre seulement 42 % pour les plus modestes (Crédoc – Observatoire des inégalités, 2024). Si les freins économiques restent prédominants, les facteurs psychologiques, sociaux, sanitaires ou liés au handicap jouent également un rôle déterminant.

Le communiqué rappelle que l’accès aux vacances constitue un objectif national inscrit dans l’article L.140 de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998..

Les vacances y sont décrites comme un levier d’émancipation, de cohésion sociale et de mieux-être, bien au-delà d’un simple moment de détente.

Patrick Kanner, président de Vacances Ouvertes, souligne : « Depuis plus de 30 ans que nous sommes aux côtés des professionnels de l’action sociale, nous avons identifié, mesuré les effets des projets vacances, sur le quotidien et les parcours de vie comme sur la cohésion sociale. (…) Je suis heureux que nous posions, avec cette convention, une première pierre à l’édifice, autour de l’objectif ambitieux de 10 % de partants supplémentaires à l’horizon 2030. »

