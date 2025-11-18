Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme s’engagent pour augmenter le taux de départ en vacances

Depuis plus de 30 ans que nous sommes aux côtés des professionnels de l’action sociale, nous avons identifié, mesuré les effets des projets vacances, sur le quotidien et les parcours de vie comme sur la cohésion sociale. (…) Je suis heureux que nous posions, avec cette convention, une première pierre à l’édifice, autour de l’objectif ambitieux de 10 % de partants supplémentaires à l’horizon 2030.

Les disparités sont particulièrement marquées : le taux atteint 76 % chez les ménages les plus aisés, contre seulement 42 % pour les plus modestes (Crédoc – Observatoire des inégalités, 2024). Si les freins économiques restent prédominants, les facteurs psychologiques, sociaux, sanitaires ou liés au handicap jouent également un rôle déterminant.Le communiqué rappelle que l’accès aux vacances constitue un objectif national inscrit dans l’article L.140 de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. Les vacances y sont décrites comme un levier d’émancipation, de cohésion sociale et de mieux-être, bien au-delà d’un simple moment de détente., souligne : «