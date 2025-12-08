La croisière en catamaran a le vent en poupe

La croisière en catamarans : une croissance exponentielle

Face à cette tendance qui n’a plus rien d’émergent, une majorité d'agences laisse filer un segment qui recrute massivement de nouveaux clients. Des clients qui cherchent, qui appellent, qui comparent mais qui finissent par réserver ailleurs, faute de trouver l'offre dans leur agence.

Croisiéristes, familles premium et nouveaux venus : qui sont ces clients ?

Oublions de suite une idée reçue : non, la clientèle du catamaran n'est pas homogène. Elle se compose de trois profils distincts, chacun représentant environ un tiers du marché. C'est précisément cette diversité qui explique la montée en flèche de la demande.



Premier tiers : les croisiéristes désenchantés. Ces clients ont fait des croisières classiques, parfois plusieurs. Ils en ont apprécié le confort, la découverte de destinations multiples, le tout-inclus. Mais ils cherchent maintenant autre chose. Moins de monde, plus d'intimité, de contact et de convivialité, des escales plus authentiques. Le catamaran leur offre exactement cela : l'esprit croisière sans les files d'attente, les mouillages dans des criques secrètes plutôt que dans des ports bondés et surtout cette sensation de privilège qu'aucun paquebot de 3000 passagers ne peut offrir.



Deuxième tiers : les habitués du nautisme. Ceux-là connaissent déjà la voile, ont peut-être loué des voiliers ou possèdent un bateau. Mais ils vieillissent, ils veulent simplement des vacances sans contrainte. La croisière à la cabine leur permet de garder les sensations de la navigation tout en déléguant la partie technique et l’organisation. Ils retrouvent le plaisir de la mer sans devoir gérer les manœuvres, la logistique, les courses, la cuisine et le nettoyage.



Troisième tiers, et c'est peut-être le plus stratégique : les newcomers. Des clients qui n'ont jamais fait ni croisière classique ni voile. Des actifs en quête d'expériences, des familles premium qui veulent sortir des sentiers battus, des couples qui cherchent du dépaysement loin des resorts impersonnels. Pour eux, le catamaran représente une porte d'entrée vers un tourisme différent. Ils découvrent, ils adorent et ils reviennent : le taux de fidélisation atteint 40 %, un chiffre record dans l'industrie du voyage. Un atout considérable pour les agences de voyages qui cherchent à renforcer leur portefeuille clients.



Tourisme responsable : l'argument qui va vraiment faire la différence en 2026

Vos clients vous demandent de plus en plus souvent des options responsables, durables, éco-friendly ? Ou vous aimeriez vous-même en proposer mais vous peinez à trouver le produit parfait, à la fois fun, sûr et anti-greenwashing ? La croisière en catamaran résout cette équation.



Par nature, un catamaran de 18 mètres et de 12 passagers a une empreinte carbone très limitée comparée à n'importe quel autre mode de transport touristique. La propulsion à la voile avec assistance moteur offre une consommation réduite de carburant, les groupes restreints limitent l'impact sur les sites visités et les escales en dehors des circuits de masse favorisent une économie locale directe.



A bord, les clients le sentent, le vivent. Mouiller dans une baie préservée des Caraïbes, observer la faune sans la déranger, rencontrer des pêcheurs locaux plutôt que des vendeurs dans un alignement de boutiques de souvenirs, c'est du tourisme responsable concret, pas un label sur une brochure.

Les agences qui intègrent cet angle dans leur discours constatent un taux de conversion supérieur, particulièrement auprès des 35-50 ans CSP+ qui ont du pouvoir d'achat et des valeurs. Ces clients ne comparent pas juste les prix. Ils comparent les expériences, les engagements, l'authenticité : la croisière en catamaran coche toutes ces cases.

Dans un marché où le tourisme responsable devient un critère décisif, la croisière catamaran s’impose comme une alternative crédible et recherchée.



La croisière à la cabine en catamaran : la solution qui a tout changé



CATLANTE catamarans, armateur français, a transposé le modèle de la croisière classique au catamaran :



Le concept a immédiatement séduit. En quelques années, la flotte de CATLANTE est passée de quatre à dix-sept navires déployés aux Antilles l’hiver (Grenadines, St Martin-St Barth, Guadeloupe-Dominique, Antigua et Barbuda), en Méditerranée l’été (Corse, Sardaigne, îles de Toscane, Baléares, Provence) et aux Seychelles toute l’année.



D’autres acteurs ont suivi ce mouvement de la commercialisation de croisière en catamaran à la cabine, mais

Pour les agences de voyages, c’est aujourd’hui l’un des partenaires les plus structurants du marché de la croisière à la cabine.

La fidélisation : le trésor caché de la croisière en catamaran

A une époque où tout pousse les clients à préparer eux-mêmes leur voyage, la fidélisation des clients n’en est que plus complexe.

Il s’agit pour l’agent de voyages d’être un véritable générateur d’idées nouvelles, adaptées aux tendances et collant avec la personnalité de ses clients, anciens et nouveaux.



Contribuer à faire découvrir la croisière en catamaran, faire tomber les idées reçues et les dernières hésitations, c’est s’assurer des clients reconnaissants et conscients de la valeur ajoutée de leur agent de voyages.

Ils reviendront et pas une fois, mais plusieurs ! Un client qui a adoré les Grenadines veut ensuite découvrir les Seychelles, toujours en catamaran. Puis la Corse ou les Baléares en famille. Puis St-Barth. La destination change, mais la formule reste, car elle est addictive et ne ressemble à nulle autre.



Ces clients deviendront aussi vos meilleurs ambassadeurs. Le taux de recommandation de la croisière en catamaran est exceptionnellement élevé. Un client satisfait en ramène d'autres, souvent en voulant repartir avec eux. Les réservations de groupe progressent naturellement, sans que vous n'ayez rien à faire.

Dans l’univers de la croisière, rares sont les produits qui créent autant de bouche-à-oreille qualifié.



Agence de voyages : comment capter cette croissance ?

Mais, concrètement, comment se positionner efficacement sur ce marché ?

Mettre une affiche dans la vitrine ne suffira pas.



La première étape, la principale, est pour l’agent de voyages d’être lui-même convaincu par le produit. Et donc d’apprendre à le connaître. Formez-vous ! CATLANTE catamarans propose des formations en présentiel ou en visio, une documentation complète, des journées découverte de ses navires et même des tarifs agents de voyages pour vivre ses croisières.

Une question précise d’un client pour laquelle vous n’avez pas de réponse ? Pas de panique : les conseillers ultras formés de CATLANTE répondent au téléphone 7 jours sur 7.



Valorisez l'expérience, pas le prix. Parlez de liberté, d'exclusivité, de sur-mesure. Montrez les photos des mouillages paradisiaques, racontez les apéros au coucher du soleil, décrivez les snorkeling dans des eaux cristallines. Vendez du rêve et votre partenaire armateur se chargera de le réaliser : ça fonctionne à tous les coups.



A vous de packager le produit avec les vols ou le ferry, quelques nuits d’hôtels avant et/ou après la croisière, ce qui achèvera de personnaliser l’ensemble du voyage. Maximisez le plaisir, c’est là que votre valeur ajoutée d’agence entre en jeu.



Les vacances en catamaran ne sont plus une niche, c'est une vague

Un marché qui croît de 20 % par an, Un taux de satisfaction supérieur à 98%, Un taux de fidélisation supérieur à 40%, Des clients ambassadeurs, Des paniers moyens confortables, Un positionnement tourisme responsable crédible Des partenaires armateurs fiables qui structurent l'offre, Un potentiel à développer car la majorité des agences n'a pas encore adopté le produit.

Il y a tous les ingrédients d’une opportunité rare à saisir : celle de vous positionner en expert sur un segment porteur avant que tout le monde ne s'y mette. D’ici deux ou trois ans, toutes les agences proposeront du catamaran. La question n'est pas "si" mais "quand".



Ceux qui s'y mettent maintenant construisent un avantage compétitif durable. Ils se forment, ils créent leur portefeuille clients, ils accumulent les retours d'expérience, ils bâtissent leur légitimité.



Le timing n’est pas toujours parfait dans le tourisme mais cette fois, les voyants sont au vert.

La convergence entre le boom de la croisière en catamaran et le changement de fond des attentes des voyageurs, à la recherche d’authenticité, de sens et de liberté annonce une dynamique sans précédent.



Alors, allez-vous regarder passer la vague ou allez-vous la surfer ?



