TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Les vacances d’été en Méditerranée avec CATLANTE


Proche et rassurante, la Méditerranée reste chaque année une valeur sûre des vacances d’été.


Rédigé par Catlante Catamarans le Lundi 30 Mars 2026 à 06:30

© Catlante Catamarans
© Catlante Catamarans
Top of Travel

En 2026, les attentes évoluent. Les voyageurs ne veulent plus seulement partir au soleil : ils veulent vivre une expérience, ralentir, respirer, se retrouver.

Dans ce contexte, les croisières en catamaran CATLANTE s’imposent comme une alternative évidente et sûre : un produit particulièrement pertinent à proposer à vos clients.

Une vision renouvelée de la Méditerranée avec CATLANTE

La force de la Méditerranée, c’est qu’elle parle immédiatement aux clients. La Corse, la Sardaigne, les Baléares ou la Provence sont des destinations familières, rassurantes et faciles à vendre.

Mais vues depuis la mer, ces destinations renouvellent complètement l’expérience des clients.

On navigue d’une crique à l’autre, on accède à des plages préservées, on découvre des villages côtiers autrement. Le rythme ralentit, les distances s’effacent, l’expérience devient beaucoup plus vivante et atypique.

C’est précisément ce que recherchent les clients aujourd’hui pour leurs vacances : moins de foule, de l’espace, plus de sens et un sentiment d’exclusivité.

Les croisières CATLANTE font la différence

Pour l’été 2026, CATLANTE déploie une offre large en Méditerranée, avec des itinéraires pensés pour répondre à différents profils de clients.

En Provence, au départ de Marseille

Avec un embarquement au Vieux-Port, les croisières en Provence conviennent parfaitement à tous ceux qui veulent s’éviter le stress du voyage ou souhaitent limiter leur empreinte carbone, grâce à un accès direct au lieu d’embarquement par le train.
Cette côte du sud de la France (que le monde entier nous envie !) se prête tout particulièrement à des croisières de courte durée, que ce soit pour s’évader le temps d’un week-end ou découvrir tout en douceur l’expérience de la croisière en catamaran.
Essentiellement positionnées sur le mois de juin, les croisières de 2 nuits sont à partir de 871 € par personne, les croisières de 4 nuits sont à partir de 1111 € par personne.

L’itinéraire classique d’une semaine, de Marseille à Saint-Tropez et retour, via les archipels et villages de la côte, est proposé de juin à septembre, à bord d’un catamaran de la gamme Elégance, doté de la climatisation.

Les Baléares, la nouvelle destination été 2026 de CATLANTE

Avec un combiné de deux îles, Majorque et Minorque, CATLANTE inaugure un itinéraire souhaité par ses clients.
Avec des vols estivaux programmés depuis tous les principaux aéroports de France, rejoindre Palma pour le départ est particulièrement aisé.
De cala en cala, on re-découvre le charme fou des Baléares, loin de ses zones hôtelières concentrées.
Les départs se font les lundis (idéal pour les commerçants qui travaillent le week-end) de début juin à fin septembre, à bord d’un Catlante NEO de la gamme Prestige et d’un Catlante 600 de la gamme Confort. Le prix est à partir de 2100 € par personne.

Les îles de la Toscane, si proches et pourtant méconnues

Un morceau de Toscane tombée dans la mer : la meilleure définition de l’île d’Elbe. Est-ce sa proximité avec la Corse qui fait que les français l’oublient ? Ou à cause de sa connotation historique liée à Napoléon ? Une chose est sûre : ce serait bien dommage de ne pas découvrir Elbe et son île sœur Capraia !
Une histoire riche, une architecture élégante, des cyprès côtoyant des vignobles qui donnent un des meilleurs vins d’Italie, une ambiance dolce vita à chaque escale…
Avec un prix par personne tout-compris à bord à moins de 2000 € par personne en juillet, c’est assurément la plus belle opportunité CATLANTE de l’été.

La Corse et la Sardaigne : à l’origine des croisières CATLANTE en Méditerranée

© Catlante Catamarans
© Catlante Catamarans
Depuis plus de 15 ans, Ajaccio est le point de départ principal des croisières CATLANTE en Méditerranée. C’est ici que s’est construit le savoir-faire de la marque, autour d’itinéraires devenus au fil du temps de véritables références.

Au départ de la cité impériale, plusieurs croisières permettent d’explorer les différentes facettes de la Corse et de la Sardaigne, avec une logique simple : proposer des parcours cohérents, équilibrés et adaptés aux envies des clients.

La Corse du Sud reste un incontournable. De Roccapina aux îles Lavezzi, en passant par Bonifacio, les paysages s’enchaînent avec une intensité rare. Les falaises calcaires, les plages de sable blanc, les mouillages aux eaux limpides composent un itinéraire immédiatement spectaculaire, qui séduit tout particulièrement les nouveaux clients. C’est la « première croisière en catamaran » idéale en Corse.

Plus au nord, la Haute Corse offre une ambiance différente, plus sauvage, plus minérale. La réserve de Scandola, les calanques de Piana ou encore les plages plus confidentielles des Agriates dessinent un parcours à la fois puissant et préservé, particulièrement apprécié par les clients amateurs de lieux naturels préservés.

Pour ceux qui souhaitent élargir l’expérience, le combiné Corse du Sud et Sardaigne permet de naviguer entre deux îles complémentaires. L’archipel de la Maddalena et la Costa Smeralda viennent enrichir le voyage, avec une succession de mouillages et de paysages qui renforcent la diversité de la croisière.

Depuis l’été 2025, CATLANTE a également enrichi son offre avec de nouveaux formats. Des croisières de 10 nuits permettent d’aller plus loin, notamment vers l’île d’Asinara en Sardaigne, tout en prenant le temps de profiter pleinement des escales emblématiques du sud de la Corse et du nord de la Sardaigne. À l’inverse, des formats plus courts de 4 nuits en Haute Corse offrent une immersion rapide et accessible, idéale pour découvrir des sites majeurs comme Scandola ou les calanques de Piana.

Cette diversité d’itinéraires, associée à un départ unique depuis Ajaccio, permet aux agences de proposer une offre modulable et parfaitement adaptée à différents profils de clients, tout en s’appuyant sur les parcours les plus éprouvés de CATLANTE.

Les 3 gammes de catamarans sont proposées au départ d’Ajaccio : Confort, Elégance et Prestige. Le prix moyen d’une croisière d’une semaine tout-compris à bord est à 2200 € par personne.

Embarquez avec CATLANTE : un partenaire qui met un coup de vent dans votre offre

© Catlante Catamarans
© Catlante Catamarans
La Méditerranée fait partie de ces destinations que l’on croit connaître par cœur. Avec CATLANTE, elle se redécouvre complètement, depuis la mer.

C’est souvent ce décalage qui surprend le plus les clients et ce qui leur donne envie de repartir vers d’autres escales, aux Antilles ou aux Seychelles.

À l’approche de l’été 2026, le moment est idéal pour leur proposer une autre manière de voyager.

Les conseillers CATLANTE sont disponibles pour toutes vos questions 7 jours/7 au 01 55 20 90 90.

Inscrivez-vous à la newsletter agence de CATLANTE Catamarans !
Rendez-vous en mai avec un jeu-concours pour gagner une croisière pour deux personnes.

Contacter CATLANTE Catamarans

Les vacances d’été en Méditerranée avec CATLANTE
Site web : www.catlante-catamarans.com
Téléphone : 01 55 20 90 90

Directrice commerciale
Laurène Pulliat-Fullenwarth
lpulliatfullenwarth@catlante.com

facebook instagram


Lu 139 fois

Tags : Catlante Catamarans
Notez

Brand news CruiseMaG

Les vacances d’été en Méditerranée avec CATLANTE

Les vacances d’été en Méditerranée avec CATLANTE
Proche et rassurante, la Méditerranée reste chaque année une valeur sûre des vacances d’été. En...
Dernière heure

Agences, TO : "le conflit au Moyen-Orient a créé un capharnaüm dans la profession" [ABO]

Portrait Hôtels & Resorts : Ferragamo vise Venise, Naples et la Côte amalfitaine [ABO]

Club de vacances : comment distinguer le "vrai" du "faux" sur le marché du tout inclus ?

Clubs vacances : la fin d’un modèle unique ?

Leadership, crise, entreprise : les leçons de Carlos Ghosn au Forum du SETO

Brand News

Air Tahiti Nui ouvre Sydney et amorce une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Lionel Guérin

Air Tahiti Nui ouvre Sydney et amorce une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Lionel Guérin
Début 2026, Air Tahiti Nui a franchi une nouvelle étape de son développement, en annonçant une...
Les annonces

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Epagny (74))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MARIETTON DEVELOPPEMENT - Chargé(e) de clientèle - CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !
Distribution

Distribution

Frais de rapatriement : "La relation B2B doit être très encadrée par le contrat de distribution", selon Me E. Llop

Frais de rapatriement : "La relation B2B doit être très encadrée par le contrat de distribution", selon Me E. Llop
Partez en France

Partez en France

Cdiscount Voyages s’allie à maeva pour accélérer sur le tourisme domestique

Cdiscount Voyages s’allie à maeva pour accélérer sur le tourisme domestique
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Réceptifs Leaders : 20 ans et une ambition toujours intacte

Réceptifs Leaders : 20 ans et une ambition toujours intacte
Production

Production

Leadership, crise, entreprise : les leçons de Carlos Ghosn au Forum du SETO

Leadership, crise, entreprise : les leçons de Carlos Ghosn au Forum du SETO
AirMaG

AirMaG

Anticiper la surcharge carburant et participer au challenge des ventes RESANEO

Anticiper la surcharge carburant et participer au challenge des ventes RESANEO
Transport

Transport

Var : un accident entre un TER et un poids lourd interrompt le trafic ferroviaire

Var : un accident entre un TER et un poids lourd interrompt le trafic ferroviaire
La Travel Tech

La Travel Tech

Speedmedia : Innovation et Services pour les pros du voyage !

Speedmedia : Innovation et Services pour les pros du voyage !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

À l’hôtel Le Tikehau by Pearl Resorts, la vie belle et simple de la Polynésie

À l’hôtel Le Tikehau by Pearl Resorts, la vie belle et simple de la Polynésie
HotelMaG

Hébergement

Hyatt ouvre le Masana Algarve, premier resort Destination by Hyatt au Portugal

Hyatt ouvre le Masana Algarve, premier resort Destination by Hyatt au Portugal
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Les vacances d’été en Méditerranée avec CATLANTE

Les vacances d’été en Méditerranée avec CATLANTE
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias