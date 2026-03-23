Les vacances d’été en Méditerranée avec CATLANTE



En 2026, les attentes évoluent. Les voyageurs ne veulent plus seulement partir au soleil : ils veulent vivre une expérience, ralentir, respirer, se retrouver.



Dans ce contexte, les croisières en catamaran CATLANTE s’imposent comme une alternative évidente et sûre : un produit particulièrement pertinent à proposer à vos clients.





Une vision renouvelée de la Méditerranée avec CATLANTE

La force de la Méditerranée, c’est qu’elle parle immédiatement aux clients. La Corse, la Sardaigne, les Baléares ou la Provence sont des destinations familières, rassurantes et faciles à vendre.



Mais vues depuis la mer, ces destinations renouvellent complètement l’expérience des clients.



On navigue d’une crique à l’autre, on accède à des plages préservées, on découvre des villages côtiers autrement. Le rythme ralentit, les distances s’effacent, l’expérience devient beaucoup plus vivante et atypique.



C’est précisément ce que recherchent les clients aujourd’hui pour leurs vacances : moins de foule, de l’espace, plus de sens et un sentiment d’exclusivité.



Les croisières CATLANTE font la différence





En Provence, au départ de Marseille



Avec un embarquement au Vieux-Port, les croisières en Provence conviennent parfaitement à tous ceux qui veulent s’éviter le stress du voyage ou souhaitent limiter leur empreinte carbone, grâce à un accès direct au lieu d’embarquement par le train.

Cette côte du sud de la France (que le monde entier nous envie !) se prête tout particulièrement à des croisières de courte durée, que ce soit pour s’évader le temps d’un week-end ou découvrir tout en douceur l’expérience de la croisière en catamaran.

Essentiellement positionnées sur le mois de juin, les croisières de 4 nuits sont à partir de 1111 € par personne.



L’itinéraire classique d’une semaine, de Marseille à Saint-Tropez et retour, via les archipels et villages de la côte, est proposé de juin à septembre, à bord d’un catamaran de la gamme Elégance, doté de la climatisation. Pour l’été 2026, CATLANTE déploie une offre large en Méditerranée, avec des itinéraires pensés pour répondre à différents profils de clients.Avec un embarquement au Vieux-Port, les croisières en Provence conviennent parfaitement à tous ceux qui veulent s’éviter le stress du voyage ou souhaitent limiter leur empreinte carbone, grâce à un accès direct au lieu d’embarquement par le train.Cette côte du sud de la France (que le monde entier nous envie !) se prête tout particulièrement à, que ce soit pour s’évader le temps d’un week-end ou découvrir tout en douceur l’expérience de la croisière en catamaran.Essentiellement positionnées sur le mois de juin, les croisières de 2 nuits sont à partir de 871 € par personne L’itinéraire classique d’une semaine, de Marseille à Saint-Tropez et retour, via les archipels et villages de la côte, est proposé de juin à septembre, à bord d’un catamaran de la gamme Elégance, doté de la climatisation.



Les Baléares, la nouvelle destination été 2026 de CATLANTE

Majorque et Minorque, CATLANTE inaugure un itinéraire souhaité par ses clients.

Avec des vols estivaux programmés depuis tous les principaux aéroports de France, rejoindre Palma pour le départ est particulièrement aisé.

De cala en cala, on re-découvre le charme fou des Baléares, loin de ses zones hôtelières concentrées.

Les départs se font les lundis (idéal pour les commerçants qui travaillent le week-end) de début juin à fin septembre, à bord d’un Catlante NEO de la gamme Prestige et d’un Catlante 600 de la gamme Confort.

Avec un combiné de deux îles,, CATLANTE inaugure un itinéraire souhaité par ses clients.Avec des vols estivaux programmés depuis tous les principaux aéroports de France, rejoindre Palma pour le départ est particulièrement aisé.De cala en cala, on re-découvre le charme fou des Baléares, loin de ses zones hôtelières concentrées.(idéal pour les commerçants qui travaillent le week-end) de début juin à fin septembre, à bord d’un Catlante NEO de la gamme Prestige et d’un Catlante 600 de la gamme Confort. Le prix est à partir de 2100 € par personne



Les îles de la Toscane, si proches et pourtant méconnues

découvrir Elbe et son île sœur Capraia !

Une histoire riche, une architecture élégante, des cyprès côtoyant des vignobles qui donnent un des meilleurs vins d’Italie, une ambiance dolce vita à chaque escale…

Avec Un morceau de Toscane tombée dans la mer : la meilleure définition de l’île d’Elbe. Est-ce sa proximité avec la Corse qui fait que les français l’oublient ? Ou à cause de sa connotation historique liée à Napoléon ? Une chose est sûre : ce serait bien dommage de ne pasUne histoire riche, une architecture élégante, des cyprès côtoyant des vignobles qui donnent un des meilleurs vins d’Italie, une ambiance dolce vita à chaque escale…Avec un prix par personne tout-compris à bord à moins de 2000 € par personne en juillet, c’est assurément la plus belle opportunité CATLANTE de l’été.



La Corse et la Sardaigne : à l’origine des croisières CATLANTE en Méditerranée





Au départ de la cité impériale, plusieurs croisières permettent d’explorer les différentes facettes de la Corse et de la Sardaigne, avec une logique simple : proposer des parcours cohérents, équilibrés et adaptés aux envies des clients.



La Corse du Sud reste un incontournable. De Roccapina aux îles Lavezzi, en passant par Bonifacio, les paysages s’enchaînent avec une intensité rare. Les falaises calcaires, les plages de sable blanc, les mouillages aux eaux limpides composent un itinéraire immédiatement spectaculaire, qui séduit tout particulièrement les nouveaux clients. C’est la « première croisière en catamaran » idéale en Corse.



Plus au nord, la Haute Corse offre une ambiance différente, plus sauvage, plus minérale. La réserve de Scandola, les calanques de Piana ou encore les plages plus confidentielles des Agriates dessinent un parcours à la fois puissant et préservé, particulièrement apprécié par les clients amateurs de lieux naturels préservés.



Pour ceux qui souhaitent élargir l’expérience, le combiné Corse du Sud et Sardaigne permet de naviguer entre deux îles complémentaires. L’archipel de la Maddalena et la Costa Smeralda viennent enrichir le voyage, avec une succession de mouillages et de paysages qui renforcent la diversité de la croisière.



Depuis l’été 2025, CATLANTE a également enrichi son offre avec de nouveaux formats. Des croisières de 10 nuits permettent d’aller plus loin, notamment vers l’île d’Asinara en Sardaigne, tout en prenant le temps de profiter pleinement des escales emblématiques du sud de la Corse et du nord de la Sardaigne. À l’inverse, des formats plus courts de 4 nuits en Haute Corse offrent une immersion rapide et accessible, idéale pour découvrir des sites majeurs comme Scandola ou les calanques de Piana.



Cette diversité d’itinéraires, associée à un départ unique depuis Ajaccio, permet aux agences de proposer une offre modulable et parfaitement adaptée à différents profils de clients, tout en s’appuyant sur les parcours les plus éprouvés de CATLANTE.



Les 3 gammes de catamarans sont proposées au départ d’Ajaccio : Confort, Elégance et Prestige.

Depuis plus de 15 ans, Ajaccio est le point de départ principal des croisières CATLANTE en Méditerranée. C’est ici que s’est construit le savoir-faire de la marque, autour d’itinéraires devenus au fil du temps de véritables références.Au départ de la cité impériale, plusieurs croisières permettent d’explorer les différentes facettes de la Corse et de la Sardaigne, avec une logique simple : proposer des parcours cohérents, équilibrés et adaptés aux envies des clients.. De Roccapina aux îles Lavezzi, en passant par Bonifacio, les paysages s’enchaînent avec une intensité rare. Les falaises calcaires, les plages de sable blanc, les mouillages aux eaux limpides composent un itinéraire immédiatement spectaculaire, qui séduit tout particulièrement les nouveaux clients. C’est la « première croisière en catamaran » idéale en Corse.Plus au nord,offre une ambiance différente, plus sauvage, plus minérale. La réserve de Scandola, les calanques de Piana ou encore les plages plus confidentielles des Agriates dessinent un parcours à la fois puissant et préservé, particulièrement apprécié par les clients amateurs de lieux naturels préservés.Pour ceux qui souhaitent élargir l’expérience,permet de naviguer entre deux îles complémentaires. L’archipel de la Maddalena et la Costa Smeralda viennent enrichir le voyage, avec une succession de mouillages et de paysages qui renforcent la diversité de la croisière.Depuis l’été 2025, CATLANTE a également enrichi son offre avec de nouveaux formats.permettent d’aller plus loin, notamment vers l’île d’Asinara en Sardaigne, tout en prenant le temps de profiter pleinement des escales emblématiques du sud de la Corse et du nord de la Sardaigne. À l’inverse, des formats plus courts deoffrent une immersion rapide et accessible, idéale pour découvrir des sites majeurs comme Scandola ou les calanques de Piana.Cette diversité d’itinéraires, associée à un départ unique depuis Ajaccio, permet aux agences de proposer une offre modulable et parfaitement adaptée à différents profils de clients, tout en s’appuyant sur les parcours les plus éprouvés de CATLANTE.Les 3 gammes de catamarans sont proposées au départ d’Ajaccio : Confort, Elégance et Prestige. Le prix moyen d’une croisière d’une semaine tout-compris à bord est à 2200 € par personne



Embarquez avec CATLANTE : un partenaire qui met un coup de vent dans votre offre





C’est souvent ce décalage qui surprend le plus les clients et ce qui leur donne envie de repartir vers d’autres escales, aux Antilles ou aux Seychelles.



À l’approche de l’été 2026, le moment est idéal pour leur proposer une autre manière de voyager.



Les conseillers CATLANTE sont disponibles pour toutes vos questions 7 jours/7 au 01 55 20 90 90.



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Rendez-vous en mai avec un jeu-concours pour gagner une croisière pour deux personnes. La Méditerranée fait partie de ces destinations que l’on croit connaître par cœur. Avec CATLANTE, elle se redécouvre complètement, depuis la mer.C’est souvent ce décalage qui surprend le plus les clients et ce qui leur donne envie de repartir vers d’autres escales, aux Antilles ou aux Seychelles.À l’approche de l’été 2026, le moment est idéal pour leur proposer une autre manière de voyager.



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