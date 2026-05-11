Surcharge carburant : Volotea recule face à la colère des agences de voyages !

La bonne nouvelle a été adressée par e-mail à un réseau de distribution.



Nous apprenons dans ce courrier électronique que Volotea entretient des relations commerciales solides avec les agents de voyages, et que celles-ci reposent " sur la confiance " entre les deux parties.



La compagnie, qui s’est fait une place en desservant les capitales régionales afin de ne pas se retrouver frontalement en concurrence avec les autres low cost, estime que " nous avons grandi ensemble au fil du temps, et ces progrès n’ont été possibles que grâce à votre confiance et à votre collaboration continues ".



Dans le but de préserver ce lien privilégié et cette confiance, Volotea a donc souhaité faire un pas en direction des agences de voyages.



Le mail poursuit ainsi : " après avoir attentivement pris en compte les retours concernant les difficultés de communication et de gestion de la Promesse de voyage équitable de Volotea — active sur volotea.com depuis le 16 mars 2026 — dans l’environnement des agences de voyage, nous avons décidé de ne pas étendre cette politique au canal des agences de voyage. "



Ainsi, la low cost met donc fin à cette surcharge carburant que certains professionnels se retrouvaient à devoir payer, quelques euros par client.



Pour rappel, le dispositif prévoyait un ajustement limité et temporaire du prix du billet avant le départ prévu du vol. Cette modification devait être calculée conformément à la méthodologie, aux seuils et aux limites publiés sur le site internet de Volotea.