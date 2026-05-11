Surcharge carburant : Volotea recule face à la colère des agences de voyages !

Il y a près d’un mois, alors que la guerre en Iran sévissait, Volotea provoquait une crise avec les agences de voyages.
Comme nous vous le révélions, la compagnie low cost avait mis en place un système destiné à couvrir la forte hausse du carburant, provoquant la colère des professionnels du tourisme.
Pour les uns, "c’est ahurissant". Un autre avouait être "choqué" par une telle pratique, quand un autre agent parlait tout simplement d'"escroquerie" et qu’une autre personne évoquait vouloir la dénoncer "à la DGAC, c’est du vol".
Qu’est-ce qui avait provoqué ce courroux à l’époque ?
Depuis le 16 mars, selon les dires de la low cost, avait été mise en place la "Promesse d’un prix juste de Volotea", consistant à appliquer une surcharge carburant au moment de l’enregistrement.
Si le passager ne payait pas, il n’était alors plus en mesure de finaliser son enregistrement, et donc de voler. Une méthode qui avait poussé Les Entreprises du Voyage à adresser une lettre à la direction de la compagnie.
Et même si cette missive est restée lettre morte, Volotea annonce désormais reculer sur cette pratique.
Comme nous vous le révélions, la compagnie low cost avait mis en place un système destiné à couvrir la forte hausse du carburant, provoquant la colère des professionnels du tourisme.
Pour les uns, "c’est ahurissant". Un autre avouait être "choqué" par une telle pratique, quand un autre agent parlait tout simplement d'"escroquerie" et qu’une autre personne évoquait vouloir la dénoncer "à la DGAC, c’est du vol".
Qu’est-ce qui avait provoqué ce courroux à l’époque ?
Depuis le 16 mars, selon les dires de la low cost, avait été mise en place la "Promesse d’un prix juste de Volotea", consistant à appliquer une surcharge carburant au moment de l’enregistrement.
Si le passager ne payait pas, il n’était alors plus en mesure de finaliser son enregistrement, et donc de voler. Une méthode qui avait poussé Les Entreprises du Voyage à adresser une lettre à la direction de la compagnie.
Et même si cette missive est restée lettre morte, Volotea annonce désormais reculer sur cette pratique.
Volotea annonce suspendre sa "promesse d’un prix juste"
La bonne nouvelle a été adressée par e-mail à un réseau de distribution.
Nous apprenons dans ce courrier électronique que Volotea entretient des relations commerciales solides avec les agents de voyages, et que celles-ci reposent "sur la confiance" entre les deux parties.
La compagnie, qui s’est fait une place en desservant les capitales régionales afin de ne pas se retrouver frontalement en concurrence avec les autres low cost, estime que "nous avons grandi ensemble au fil du temps, et ces progrès n’ont été possibles que grâce à votre confiance et à votre collaboration continues".
Dans le but de préserver ce lien privilégié et cette confiance, Volotea a donc souhaité faire un pas en direction des agences de voyages.
Le mail poursuit ainsi : "après avoir attentivement pris en compte les retours concernant les difficultés de communication et de gestion de la Promesse de voyage équitable de Volotea — active sur volotea.com depuis le 16 mars 2026 — dans l’environnement des agences de voyage, nous avons décidé de ne pas étendre cette politique au canal des agences de voyage."
Ainsi, la low cost met donc fin à cette surcharge carburant que certains professionnels se retrouvaient à devoir payer, quelques euros par client.
Pour rappel, le dispositif prévoyait un ajustement limité et temporaire du prix du billet avant le départ prévu du vol. Cette modification devait être calculée conformément à la méthodologie, aux seuils et aux limites publiés sur le site internet de Volotea.
Nous apprenons dans ce courrier électronique que Volotea entretient des relations commerciales solides avec les agents de voyages, et que celles-ci reposent "sur la confiance" entre les deux parties.
La compagnie, qui s’est fait une place en desservant les capitales régionales afin de ne pas se retrouver frontalement en concurrence avec les autres low cost, estime que "nous avons grandi ensemble au fil du temps, et ces progrès n’ont été possibles que grâce à votre confiance et à votre collaboration continues".
Dans le but de préserver ce lien privilégié et cette confiance, Volotea a donc souhaité faire un pas en direction des agences de voyages.
Le mail poursuit ainsi : "après avoir attentivement pris en compte les retours concernant les difficultés de communication et de gestion de la Promesse de voyage équitable de Volotea — active sur volotea.com depuis le 16 mars 2026 — dans l’environnement des agences de voyage, nous avons décidé de ne pas étendre cette politique au canal des agences de voyage."
Ainsi, la low cost met donc fin à cette surcharge carburant que certains professionnels se retrouvaient à devoir payer, quelques euros par client.
Pour rappel, le dispositif prévoyait un ajustement limité et temporaire du prix du billet avant le départ prévu du vol. Cette modification devait être calculée conformément à la méthodologie, aux seuils et aux limites publiés sur le site internet de Volotea.
Surcharge carburant : Volotea met en place un "supplément temporaire"
À noter que cette promesse prévoyait un ajustement du prix aussi bien à la hausse qu’à la baisse.
Elle a été introduite par la "section 4.9 des Conditions de transport" de la compagnie, une partie qui n’existait pas avant la guerre déclenchée en Iran et qui a été mise en place le 16 mars 2026, selon les dires de la compagnie.
En effet, le 11 mars 2026, nous ne trouvions dans les archives du web aucune mention de cette section particulière.
Pour autant, la low cost ne renonce pas à sa surcharge carburant, malgré la fin de l’application de sa promesse de voyage équitable.
Elle annonce ainsi mettre en place, pour les agents de voyages, "un supplément temporaire équivalent appliqué au moment de l’achat pour toutes les réservations effectuées à partir du 7 mai 2026, sans effet rétroactif".
Elle réitère dans son message qu’aucun coût supplémentaire ne sera ajouté pour les réservations réalisées avant cette date.
Un pas en avant, après deux mois de galère, pour les professionnels, qui ont dû composer à la fois avec cette surcharge carburant et avec les modifications de son programme de vols, entraînant des suppressions de lignes pas toujours évidentes à remplacer.
Elle a été introduite par la "section 4.9 des Conditions de transport" de la compagnie, une partie qui n’existait pas avant la guerre déclenchée en Iran et qui a été mise en place le 16 mars 2026, selon les dires de la compagnie.
En effet, le 11 mars 2026, nous ne trouvions dans les archives du web aucune mention de cette section particulière.
Pour autant, la low cost ne renonce pas à sa surcharge carburant, malgré la fin de l’application de sa promesse de voyage équitable.
Elle annonce ainsi mettre en place, pour les agents de voyages, "un supplément temporaire équivalent appliqué au moment de l’achat pour toutes les réservations effectuées à partir du 7 mai 2026, sans effet rétroactif".
Elle réitère dans son message qu’aucun coût supplémentaire ne sera ajouté pour les réservations réalisées avant cette date.
Un pas en avant, après deux mois de galère, pour les professionnels, qui ont dû composer à la fois avec cette surcharge carburant et avec les modifications de son programme de vols, entraînant des suppressions de lignes pas toujours évidentes à remplacer.
Volotea : une pratique limite au regard du droit ?
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D’ailleurs, si la compagnie a donc répondu à la lettre adressée par Les Entreprises du Voyage sur ce sujet, rappelons que le ministre des Transports a annoncé avoir saisi la DGAC.
"Il y a un flou là-dessus.
Ce n’est pas au niveau national que cela se traite, mais au niveau européen", a précisé Philippe Tabarot, pour souligner que la France n’était pas un cas particulier.
Si la pratique peut paraître limite, elle ne l’est pas forcément au regard du droit, à en croire Emmanuelle Llop.
La section 4.9 ajoutée aux Conditions de transport prévoit qu’au moment de finaliser leur achat, les passagers sont informés "de l’éventualité d’un ajustement du prix du billet. Ils reconnaissent et acceptent alors qu’un tel ajustement puisse être appliqué et autorisent Volotea à prélever toute augmentation correspondante, ou à rembourser toute baisse, en utilisant le même mode de paiement que celui utilisé lors de l’achat du billet.
Et lorsque la hausse leur est appliquée avant le départ, une fois le billet acheté, ils doivent pouvoir la refuser s’ils l’estiment trop élevée, et être remboursés du prix payé, c’est-à-dire annuler leur achat.
Volotea a pris la précaution de prévoir aussi la baisse potentielle du prix, afin d’éviter un déséquilibre trop significatif de la clause,]i" analysait pour TourMag.com l'avocate spécialiste du Tourisme.
"Il y a un flou là-dessus.
Ce n’est pas au niveau national que cela se traite, mais au niveau européen", a précisé Philippe Tabarot, pour souligner que la France n’était pas un cas particulier.
Si la pratique peut paraître limite, elle ne l’est pas forcément au regard du droit, à en croire Emmanuelle Llop.
La section 4.9 ajoutée aux Conditions de transport prévoit qu’au moment de finaliser leur achat, les passagers sont informés "de l’éventualité d’un ajustement du prix du billet. Ils reconnaissent et acceptent alors qu’un tel ajustement puisse être appliqué et autorisent Volotea à prélever toute augmentation correspondante, ou à rembourser toute baisse, en utilisant le même mode de paiement que celui utilisé lors de l’achat du billet.
Et lorsque la hausse leur est appliquée avant le départ, une fois le billet acheté, ils doivent pouvoir la refuser s’ils l’estiment trop élevée, et être remboursés du prix payé, c’est-à-dire annuler leur achat.
Volotea a pris la précaution de prévoir aussi la baisse potentielle du prix, afin d’éviter un déséquilibre trop significatif de la clause,]i" analysait pour TourMag.com l'avocate spécialiste du Tourisme.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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