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Volotea et ITA Airways en partage de codes

les deux compagnies avaient signé une accord interline il y a un an


Volotea et ITA Airways lancent un codeshare bilatéral, élargissant leur réseau à plus de 100 itinéraires via Rome Fiumicino et l’Espagne.


Rédigé par le Lundi 20 Avril 2026 à 14:45

Joerg Eberhart (ITA Airways) et
Joerg Eberhart (ITA Airways) et
CroisiEurope
Volotea et ITA Airways ont annoncé un accord de codeshare bilatéral, effectif depuis le 15 avril 2026.

Grâce à ce codeshare, les deux compagnies élargissent les possibilités de voyage et proposent aux passagers un réseau combiné étendu, avec jusqu’à 104 combinaisons origine-destination (O&D) disponibles.

L’accord s’appuie sur le réseau actuel de Volotea vers Rome Fiumicino et sur le réseau d’ITA Airways au hub romain.

Une fois la mise en œuvre technique finalisée, la collaboration permettra d’améliorer la connectivité via Rome Fiumicino vers des destinations italiennes et européennes du réseau ITA Airways, telles que Milan Linate, Catane, Palerme, Brindisi, Trieste, Gênes, Reggio de Calabre, Francfort, Paris, Londres, Zurich, Tirana et Amsterdam.

Elle offrira également de nouveaux itinéraires via les hubs de Madrid et Barcelone vers des destinations comme Murcie, Asturies et Vitoria, opérées par Volotea.

Volotea et ITA Airways avaient signé un accord Interline

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Parallèlement, l’accord renforce la visibilité commerciale de Volotea sur de nouveaux marchés européens et permet à ITA Airways d’élargir son offre en intégrant des destinations desservies par le réseau du transporteur low-cost, telles que Asturies, Bilbao, Bordeaux, Lourdes/Tarbes, Nantes et Strasbourg, avec des opportunités de correspondance supplémentaires via l’Espagne.

« Après l’accord d’interline signé l’an dernier et l’offre commune soumise pour participer aux appels d’offres publics pour la continuité territoriale en Sardaigne, ce partenariat représente l’évolution naturelle d’un processus qui nous permet d’offrir à nos passagers un nombre encore plus important de destinations et de combinaisons de voyage, tout en maintenant la commodité, l’accessibilité et la qualité de service au coeur de notre démarche. » précise Carlos Muñoz, fondateur et CEO de Volotea.

« Avec cet accord, nous élargissons encore les possibilités de voyage pour nos clients, améliorons la connectivité vers et depuis Rome Fiumicino, et facilitons l’accès à de nombreuses destinations en Italie et en Europe avec un billet unique. », a déclaré Joerg Eberhart, Directeur Général d’ITA Airways.

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Tags : ita, volotea
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