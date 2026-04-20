Volotea et ITA Airways en partage de codes

Après l’accord d’interline signé l’an dernier et l’offre commune soumise pour participer aux appels d’offres publics pour la continuité territoriale en Sardaigne, ce partenariat représente l’évolution naturelle d’un processus qui nous permet d’offrir à nos passagers un nombre encore plus important de destinations et de combinaisons de voyage, tout en maintenant la commodité, l’accessibilité et la qualité de service au coeur de notre démarche

Avec cet accord, nous élargissons encore les possibilités de voyage pour nos clients, améliorons la connectivité vers et depuis Rome Fiumicino, et facilitons l’accès à de nombreuses destinations en Italie et en Europe avec un billet unique.