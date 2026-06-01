Volotea nomme Ricard Lozano, directeur des ventes pour accélérer en B2B

Volotea annonce la nomination de Ricard Lozano au poste de Directeur des ventes.
"Avec cette nomination, la compagnie renforce son équipe commerciale dans une phase de croissance et de consolidation sur ses marchés stratégiques, avec pour objectif d'accroître la présence de Volotea sur les canaux B2B." indique un communiqué de presse.
Ricard Lozano entame une nouvelle étape au sein du département commercial de Volotea. Il avait déjà participé à la création de la compagnie en 2012 en dirigeant les activités d’optimisation des revenus, avant d’occuper le poste de Chief Commercial Officer entre 2014 et 2018.
"Avec cette nomination, la compagnie renforce son équipe commerciale dans une phase de croissance et de consolidation sur ses marchés stratégiques, avec pour objectif d'accroître la présence de Volotea sur les canaux B2B." indique un communiqué de presse.
Ricard Lozano entame une nouvelle étape au sein du département commercial de Volotea. Il avait déjà participé à la création de la compagnie en 2012 en dirigeant les activités d’optimisation des revenus, avant d’occuper le poste de Chief Commercial Officer entre 2014 et 2018.
Renforcer l'engagement de Volotea auprès des agences de voyages
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Parmi ses principales missions figureront "le renforcement des relations avec les différents canaux de distribution, le développement de nouveaux partenariats de long terme et la coordination de la stratégie commerciale avec les équipes de planification du réseau et d'optimisation des revenus".
Cette nomination doit permettre "de poursuivre l'expansion du réseau et de renforcer l'engagement de Volotea auprès des agences de voyages dans les années à venir".
Cette nomination doit permettre "de poursuivre l'expansion du réseau et de renforcer l'engagement de Volotea auprès des agences de voyages dans les années à venir".