Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro

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Plus de 47 000 chambres connectées via la plateforme de DerbySoft.

Deux tiers du parc de chambres déjà rénovés selon les nouveaux standards esthétiques de la marque.

Les solutions de connectivité de DerbySoft aident les marques hôtelières à élargir leur portée de manière efficace, tout en permettant aux agences de voyages d'affaires d'accéder à un contenu de haute qualité via des canaux simplifiés et fiables.

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