Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro

DerbySoft et Travelodge ont signé un accord de distribution pour connecter directement l'inventaire de la chaîne d'hôtels aux plateformes de voyages d'affaires. Ce dispositif technique permet aux acheteurs de voyages et aux entreprises de visualiser et de réserver l'offre de Travelodge directement depuis leurs outils de gestion habituels.
Nick Jacobs, directeur des ventes de Travelodge, précise l'objectif de cette démarche : « Partenarier avec DerbySoft nous permet d'étendre notre stratégie de distribution directe grâce à une plateforme fiable et évolutive, afin de toucher davantage de voyageurs d'affaires tout en garantissant des processus de réservation fluides. »
L'intégration repose sur l'infrastructure d'échange de données de DerbySoft pour assurer la mise à jour des tarifs, des visuels et des descriptifs de chambres. Pour Travelodge, l'enjeu est de simplifier l'accès à ses établissements tout en conservant le contrôle de sa distribution directe.
Nick Jacobs, directeur des ventes de Travelodge, précise l'objectif de cette démarche : « Partenarier avec DerbySoft nous permet d'étendre notre stratégie de distribution directe grâce à une plateforme fiable et évolutive, afin de toucher davantage de voyageurs d'affaires tout en garantissant des processus de réservation fluides. »
L'intégration repose sur l'infrastructure d'échange de données de DerbySoft pour assurer la mise à jour des tarifs, des visuels et des descriptifs de chambres. Pour Travelodge, l'enjeu est de simplifier l'accès à ses établissements tout en conservant le contrôle de sa distribution directe.
Simplification des flux de paiement et expansion sur le segment des entreprises
La collaboration intègre également des fonctionnalités de gestion de paiements et de rapprochement de factures fournies par DerbySoft. Ces outils automatisent les processus de règlement et de facturation, limitant ainsi les interventions manuelles pour les gestionnaires de voyages comme pour les équipes d'exploitation des hôtels.
Les chiffres clés du parc hôtelier concerné :
Duane Overgaard, directeur général de la division Hospitality chez DerbySoft, ajoute : « Les solutions de connectivité de DerbySoft aident les marques hôtelières à élargir leur portée de manière efficace, tout en permettant aux agences de voyages d'affaires d'accéder à un contenu de haute qualité via des canaux simplifiés et fiables. »
Cette démarche accompagne également la stratégie de modernisation de Travelodge, qui poursuit le déploiement de son nouveau concept de restauration "85 Bar Café" dans ses établissements clés.
Les chiffres clés du parc hôtelier concerné :
- Plus de 630 hôtels situés au Royaume-Uni, en République d'Irlande et en Espagne.
- Plus de 47 000 chambres connectées via la plateforme de DerbySoft.
- Deux tiers du parc de chambres déjà rénovés selon les nouveaux standards esthétiques de la marque.
Duane Overgaard, directeur général de la division Hospitality chez DerbySoft, ajoute : « Les solutions de connectivité de DerbySoft aident les marques hôtelières à élargir leur portée de manière efficace, tout en permettant aux agences de voyages d'affaires d'accéder à un contenu de haute qualité via des canaux simplifiés et fiables. »
Cette démarche accompagne également la stratégie de modernisation de Travelodge, qui poursuit le déploiement de son nouveau concept de restauration "85 Bar Café" dans ses établissements clés.