logo TravelManagerMaG  
Recherche avancée

Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro

Une intégration technologique pour faciliter l'accès à plus de 630 hôtels pour les clients corporatifs


Le spécialiste des technologies de connectivité DerbySoft et la chaîne d'hôtels économiques Travelodge annoncent un accord de distribution. Ce partenariat vise à élargir l'accès à l'inventaire de la chaîne hôtelière auprès des agences de voyages d'affaires (TMC) et des canaux de réservation d'entreprises.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 16 Juillet 2026 à 13:38

DerbySoft et Travelodge s'associent, Depositphotos.com photo by TKKurikawa
DerbySoft et Travelodge s'associent, Depositphotos.com photo by TKKurikawa
IFTM TourMaG Party
DerbySoft et Travelodge ont signé un accord de distribution pour connecter directement l'inventaire de la chaîne d'hôtels aux plateformes de voyages d'affaires. Ce dispositif technique permet aux acheteurs de voyages et aux entreprises de visualiser et de réserver l'offre de Travelodge directement depuis leurs outils de gestion habituels.

Nick Jacobs, directeur des ventes de Travelodge, précise l'objectif de cette démarche : « Partenarier avec DerbySoft nous permet d'étendre notre stratégie de distribution directe grâce à une plateforme fiable et évolutive, afin de toucher davantage de voyageurs d'affaires tout en garantissant des processus de réservation fluides. »

L'intégration repose sur l'infrastructure d'échange de données de DerbySoft pour assurer la mise à jour des tarifs, des visuels et des descriptifs de chambres. Pour Travelodge, l'enjeu est de simplifier l'accès à ses établissements tout en conservant le contrôle de sa distribution directe.

Simplification des flux de paiement et expansion sur le segment des entreprises

La collaboration intègre également des fonctionnalités de gestion de paiements et de rapprochement de factures fournies par DerbySoft. Ces outils automatisent les processus de règlement et de facturation, limitant ainsi les interventions manuelles pour les gestionnaires de voyages comme pour les équipes d'exploitation des hôtels.

Les chiffres clés du parc hôtelier concerné :

  • Plus de 630 hôtels situés au Royaume-Uni, en République d'Irlande et en Espagne.

  • Plus de 47 000 chambres connectées via la plateforme de DerbySoft.

  • Deux tiers du parc de chambres déjà rénovés selon les nouveaux standards esthétiques de la marque.

Duane Overgaard, directeur général de la division Hospitality chez DerbySoft, ajoute : « Les solutions de connectivité de DerbySoft aident les marques hôtelières à élargir leur portée de manière efficace, tout en permettant aux agences de voyages d'affaires d'accéder à un contenu de haute qualité via des canaux simplifiés et fiables. »

Cette démarche accompagne également la stratégie de modernisation de Travelodge, qui poursuit le déploiement de son nouveau concept de restauration "85 Bar Café" dans ses établissements clés.

Lu 159 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM
Dernière heure

Delta Airlines affiche des résultats solides au 2e trimestre 2026

Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro

Malaysia Airlines s'allie à SNCF Voyageurs pour desservir 28 villes françaises

Atout France lance la campagne de candidature pour la distinction Palace 2027

Omio Group annonce le projet d'acquisition de Rail Europe

Brand News

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !
L’événement de clôture du salon IFTM, la IFTM TourMaG Party, revient pour une édition 2026 placée...
Les annonces

INTERMEDES - Chargé(e) des ventes Senior H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Technicien Transport et Back-office H/F - CDD / CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

La Pologne, une destination à proposer à vos clients
Distribution

Distribution

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap
Partez en France

Partez en France

La canicule de juin ralentit la fréquentation touristique en Occitanie

La canicule de juin ralentit la fréquentation touristique en Occitanie
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

MGallery Collection s'installe à Rhodes !

MGallery Collection s'installe à Rhodes !
Production

Production

Le SETO et Corsair signent une charte de partenariat

Le SETO et Corsair signent une charte de partenariat
AirMaG

AirMaG

Delta Airlines affiche des résultats solides au 2e trimestre 2026

Delta Airlines affiche des résultats solides au 2e trimestre 2026
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

Omio Group annonce le projet d'acquisition de Rail Europe

Omio Group annonce le projet d'acquisition de Rail Europe
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Atout France lance la campagne de candidature pour la distinction Palace 2027

Atout France lance la campagne de candidature pour la distinction Palace 2027
HotelMaG

Hébergement

Vietnam : Accor et Sun Group prévoient plus de 5 300 nouvelles chambres en cinq ans

Vietnam : Accor et Sun Group prévoient plus de 5 300 nouvelles chambres en cinq ans
Futuroscopie

Futuroscopie

Kid Friendly : un futur garanti [ABO]

Kid Friendly : un futur garanti [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises veut faire découvrir les Caraïbes autrement

Oceania Cruises veut faire découvrir les Caraïbes autrement
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro

Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias