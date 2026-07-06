Perk lance le premier connecteur MCP pour unifier voyages, dépenses et factures

L'entreprise se positionne comme le premier acteur de sa catégorie à intégrer le rapprochement de factures et la gestion d'événements via le protocole MCP.



Cette annonce s'inscrit dans un contexte de forte croissance pour la startup, qui a récemment levé plus d'un milliard d'euros de fonds et dont la présidence est assurée par le Français Jean-Christophe Taunay-Bucalo.



Pour ce dernier, l'automatisation des tâches répétitives constitue un levier de productivité majeur pour les entreprises : « L'IA doit redonner aux collaborateurs le pouvoir de faire ce qu'ils aiment le plus : leur vocation, leur mission. Le connecteur MCP de Perk est une façon supplémentaire d'y parvenir. Si vous supprimez le travail qui n'a jamais été le vrai job, il reste de la place pour la croissance et pour les personnes qui comptent vraiment ».



Grâce à ce protocole standard ouvert, les utilisateurs peuvent désormais formuler des requêtes simples telles que « Quelles factures du T2 sont impayées ? » ou « Montre-moi toutes les lignes de vol pour notre centre de coût à Boston » pour obtenir des réponses structurées et télécharger des justificatifs en PDF. L'outil intègre également la gestion de Perk Events, permettant de suivre les inscriptions, lieux et sessions de séminaires à venir.