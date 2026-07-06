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Perk lance le premier connecteur MCP pour unifier voyages, dépenses et factures

Une intégration technologique permettant d'interroger ses données professionnelles en langage naturel


La plateforme de gestion de voyages et de dépenses Perk (anciennement TravelPerk) déploie son connecteur MCP (Model Context Protocol) auprès de ses 12 000 clients. Cette innovation permet aux équipes financières, aux gestionnaires de voyages et aux collaborateurs d'accéder à l'ensemble de leurs données directement depuis des assistants d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou Claude, sans changer d'outil.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 15 Juillet 2026 à 15:40

Perk lance le premier connecteur MCP pour unifier voyages, Depositphotos.com Photo by dream4fx
Perk lance le premier connecteur MCP pour unifier voyages, Depositphotos.com Photo by dream4fx
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L'entreprise se positionne comme le premier acteur de sa catégorie à intégrer le rapprochement de factures et la gestion d'événements via le protocole MCP.

Cette annonce s'inscrit dans un contexte de forte croissance pour la startup, qui a récemment levé plus d'un milliard d'euros de fonds et dont la présidence est assurée par le Français Jean-Christophe Taunay-Bucalo.

Pour ce dernier, l'automatisation des tâches répétitives constitue un levier de productivité majeur pour les entreprises : « L'IA doit redonner aux collaborateurs le pouvoir de faire ce qu'ils aiment le plus : leur vocation, leur mission. Le connecteur MCP de Perk est une façon supplémentaire d'y parvenir. Si vous supprimez le travail qui n'a jamais été le vrai job, il reste de la place pour la croissance et pour les personnes qui comptent vraiment ».

Grâce à ce protocole standard ouvert, les utilisateurs peuvent désormais formuler des requêtes simples telles que « Quelles factures du T2 sont impayées ? » ou « Montre-moi toutes les lignes de vol pour notre centre de coût à Boston » pour obtenir des réponses structurées et télécharger des justificatifs en PDF. L'outil intègre également la gestion de Perk Events, permettant de suivre les inscriptions, lieux et sessions de séminaires à venir.

Une réponse à la demande d'automatisation des flux de travail en entreprise

L'intégration du protocole répond à une évolution des usages au sein des entreprises. Selon une enquête interne menée en juin 2026 auprès de 420 organisations, près d'un quart (23 %) configurent ou connectent déjà des solutions d'IA à leurs systèmes existants, le voyage d'affaires figurant en tête des processus que les professionnels souhaitent automatiser.

Nikita Miller, Chief Product Officer de Perk]b, souligne la simplification opérationnelle apportée par cette mise à jour : « Chaque équipe dans une entreprise touche aux données de voyage et de dépenses, mais la plupart passent encore leur temps à fouiller des rapports et à changer de plateforme pour trouver des réponses simples. C'est ce travail invisible que ce connecteur MCP supprime, en rencontrant les équipes dans les outils qu'elles utilisent déjà ».

Le service de consultation de données est opérationnel dès son lancement. La feuille de route technique prévoit l'introduction, au cours de l'été 2026, de fonctionnalités d'écriture permettant d'effectuer directement des réservations de voyages, de soumettre des notes de frais, de charger des reçus et de gérer les flux d'approbation et de modification depuis les assistants IA compatibles.

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Tags : perk
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