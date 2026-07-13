Monaco Yacht Show 2026 : plus de 560 exposants attendus en septembre

Selon les organisateurs, plus dedevraient être représentés d'ici l'ouverture du salon.L'événement mettra également en avant les, notamment dans les domaines de la propulsion, de la gestion de l'énergie à bord, de la réduction des émissions, du traitement de l'eau ou encore des technologies numériques.Le salon accueillera aussidans les tenders, les water toys, les voitures de luxe, les destinations dédiées au superyacht, l'assurance, la classification, les services juridiques ou la gestion de yachts.