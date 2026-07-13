Monaco Yacht Show 2026 : plus de 560 exposants attendus en septembre

Le Monaco Yacht Show se tiendra du 23 au 26 septembre 2026 au Port Hercule de Monaco - DepositPhotos.com, VanderWolf Images
Le Monaco Yacht Show a commencé à dévoiler les entreprises qui participeront à son édition 2026, organisée du 23 au 26 septembre au Port Hercule de Monaco.
Régulièrement mise à jour durant l'été, cette liste permet aux visiteurs d'identifier les exposants présents et de préparer leurs rendez-vous avant l'ouverture du salon.
Les professionnels et clients privés pourront y retrouver des chantiers navals, des sociétés de courtage, des architectes navals, des designers, des fabricants d'équipements, des spécialistes du refit, de la gestion de projet ou encore des prestataires de services techniques.
L'objectif est de faciliter les échanges autour de projets d'achat, de construction, de rénovation ou de location de yachts.
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Régulièrement mise à jour durant l'été, cette liste permet aux visiteurs d'identifier les exposants présents et de préparer leurs rendez-vous avant l'ouverture du salon.
Les professionnels et clients privés pourront y retrouver des chantiers navals, des sociétés de courtage, des architectes navals, des designers, des fabricants d'équipements, des spécialistes du refit, de la gestion de projet ou encore des prestataires de services techniques.
L'objectif est de faciliter les échanges autour de projets d'achat, de construction, de rénovation ou de location de yachts.
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Plus de 560 entreprises attendues
Selon les organisateurs, plus de 560 exposants devraient être représentés d'ici l'ouverture du salon.
L'événement mettra également en avant les évolutions du secteur, notamment dans les domaines de la propulsion, de la gestion de l'énergie à bord, de la réduction des émissions, du traitement de l'eau ou encore des technologies numériques.
Le salon accueillera aussi des entreprises spécialisées dans les tenders, les water toys, les voitures de luxe, les destinations dédiées au superyacht, l'assurance, la classification, les services juridiques ou la gestion de yachts.
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