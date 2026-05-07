Si les retrouvailles, le partage et la détente dominent largement les attentes en matière de vacances familiales, notons que la nature et la culture sont toujours en tête des expériences souhaitées. Ce qui n’a rien d’étonnant.



Mais, les activités sportives et la randonnée sont sollicitées par plus de la moitié des familles interviewées tandis que l’aventure et l’outdoor en général recueillent 40% des attentes.



Les parcs à thèmes, pour leur part, attirent 35% des demandes. Quant à la piscine, elle demeure résolument un « must ».



Et puis, ajoutons si besoin en est que la mer constitue toujours la destination favorite des familles, en été (41%) mais aussi en hiver (26%). La montagne pour sa part ne recueille que 14% des demandes durant la saison estivale…