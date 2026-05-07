Il faut du temps pour tout. En 1991, j’avais créé le Label Kid à l’intention des stations du littoral et montagne qui savaient accueillir les familles avec enfants.
Vaste sujet et première promotion : 44 stations allant de la Grande Motte au Grand Bornand. Deuxième promotion : 20 stations supplémentaires dans lesquelles hébergement, restaurants, pratique du ski, animations, transports… étaient adaptés aux familles avec enfants.
Transformé en Label Famille plus, le label Kid a été un détonnateur.
A la même époque, les Autrichiens voguaient de colloques en séminaires afin d’expliquer comment ils avaient construit la chaine volontaire des Kinder Hotels. Des hôtels bien évidemment destinés à la clientèle familiale en quête de services spécifiques pour leurs rejetons.
Quant aux professionnels du tourisme nord américains et scandinaves, ils n’avaient pas attendu pour offrir des chambres familiales, des menus enfants et des prêts de poussettes !
Dans le même temps, le tourisme associatif français n’avait pas attendu pour mettre en place une offre familiale composée de bébé, mini, ado clubs… imités à merveille par le Club Méditerranée et sa gamme de villages « famille » où les GM venaient déposer leurs enfants de bon matin pour les récupérer le soir au terme d’une journée où eux et leurs enfants s’étaient divertis. Mais, chacun de leur côté.
Une bonne façon de se détendre avant de se retrouver pour la soirée dans des mises en scène particulièrement raffinées.
Parfaitement adaptés par d’autres enseignes de villages de vacances, campings, résidences de tourisme… ces équipements et animations ont eu la peau dure puisque, malgré les mutations comportementales de nos enfants, le modèle de base n’a pas beaucoup bougé.
Quelques nouveaux sports et jeux bien sûr. Un timing plus souple permettant aux parents de choisir leurs horaires et surtout de les raccourcir.
Même la croisière s’y est mise et a fait de ses accueils enfants un bon argument de vente pour la clientèle familiale qui peut se désinvestir de la lourde tâche consistant à courir d’un pont à l’autre, d’une piscine à une autre… pour distraire les petits.
Des petits dont les demandes se diversifient selon les âges et que l’on essaie d’éloigner le plus possible des écrans au profit d’activités physiques.
Vaste sujet et première promotion : 44 stations allant de la Grande Motte au Grand Bornand. Deuxième promotion : 20 stations supplémentaires dans lesquelles hébergement, restaurants, pratique du ski, animations, transports… étaient adaptés aux familles avec enfants.
Transformé en Label Famille plus, le label Kid a été un détonnateur.
A la même époque, les Autrichiens voguaient de colloques en séminaires afin d’expliquer comment ils avaient construit la chaine volontaire des Kinder Hotels. Des hôtels bien évidemment destinés à la clientèle familiale en quête de services spécifiques pour leurs rejetons.
Quant aux professionnels du tourisme nord américains et scandinaves, ils n’avaient pas attendu pour offrir des chambres familiales, des menus enfants et des prêts de poussettes !
Dans le même temps, le tourisme associatif français n’avait pas attendu pour mettre en place une offre familiale composée de bébé, mini, ado clubs… imités à merveille par le Club Méditerranée et sa gamme de villages « famille » où les GM venaient déposer leurs enfants de bon matin pour les récupérer le soir au terme d’une journée où eux et leurs enfants s’étaient divertis. Mais, chacun de leur côté.
Une bonne façon de se détendre avant de se retrouver pour la soirée dans des mises en scène particulièrement raffinées.
Parfaitement adaptés par d’autres enseignes de villages de vacances, campings, résidences de tourisme… ces équipements et animations ont eu la peau dure puisque, malgré les mutations comportementales de nos enfants, le modèle de base n’a pas beaucoup bougé.
Quelques nouveaux sports et jeux bien sûr. Un timing plus souple permettant aux parents de choisir leurs horaires et surtout de les raccourcir.
Même la croisière s’y est mise et a fait de ses accueils enfants un bon argument de vente pour la clientèle familiale qui peut se désinvestir de la lourde tâche consistant à courir d’un pont à l’autre, d’une piscine à une autre… pour distraire les petits.
Des petits dont les demandes se diversifient selon les âges et que l’on essaie d’éloigner le plus possible des écrans au profit d’activités physiques.
Une segmentation par âge
Il y a certes enfants et enfants. Du plus jeune âge aux adolescents, la gamme est particulièrement vaste et doit être respectée pour satisfaire parents et enfants.
Sachant que le plus bel âge de l’enfance se situe autour de 8 ans et le plus difficile autour de la pré-adolescence et l’adolescence. Une période où il convient de « surveiller » mais de la façon la plus discrète et informelle possible.
Sachant que le plus bel âge de l’enfance se situe autour de 8 ans et le plus difficile autour de la pré-adolescence et l’adolescence. Une période où il convient de « surveiller » mais de la façon la plus discrète et informelle possible.
C’est maman qui choisit !
Mais, voyons maintenant ce que le Baromètre des familles nous apprend dans son étude récente réalisée par le média Voyage-Family.
En matière de préparation de vacances tout d’abord, les mentalités évoluent peu.
La mère est considérée à 72% comme l’organisatrice principale des vacances familiales alors que 17% des pères contribuent à cette tâche. Et pourtant, le nouveau congé familial devrait permettre aux papas d’accomplir plus nombreux recherches, réservations, choix des dates et prix.
L’enquête dit aussi que le modèle familial dominant (à 63%) est le modèle traditionnel : 2 parents et des enfants.
Mais, il convient de souligner que les mères de famille monoparentales qui ont à 80% la garde des enfants sont de plus en plus nombreuses et ont des exigences spécifiques.
Elles constituent souvent avec leurs enfants une sorte de couple qui prend les décisions à deux. « Je consulte ma fille avant de décider d’une destination » confesse une mère qui sait que c’est la seule façon pour elle de passer des vacances acceptables. Et qui essaie aussi de penser à elle pour passer quelques bons moments.
Environ 11%, ces mères sont complétées par 11% de familles élargies aux grands-parents et par 5% de tribus.
Les toutouristes : quant aux familles voyageant parfois avec leurs animaux de compagnie, elles sont estimées à 15% et celles qui le font occasionnellement sont 6%. Mais, attention, 6% des demandes de séjours avec animaux ne sont pas satisfaites.
En matière de préparation de vacances tout d’abord, les mentalités évoluent peu.
La mère est considérée à 72% comme l’organisatrice principale des vacances familiales alors que 17% des pères contribuent à cette tâche. Et pourtant, le nouveau congé familial devrait permettre aux papas d’accomplir plus nombreux recherches, réservations, choix des dates et prix.
L’enquête dit aussi que le modèle familial dominant (à 63%) est le modèle traditionnel : 2 parents et des enfants.
Mais, il convient de souligner que les mères de famille monoparentales qui ont à 80% la garde des enfants sont de plus en plus nombreuses et ont des exigences spécifiques.
Elles constituent souvent avec leurs enfants une sorte de couple qui prend les décisions à deux. « Je consulte ma fille avant de décider d’une destination » confesse une mère qui sait que c’est la seule façon pour elle de passer des vacances acceptables. Et qui essaie aussi de penser à elle pour passer quelques bons moments.
Environ 11%, ces mères sont complétées par 11% de familles élargies aux grands-parents et par 5% de tribus.
Les toutouristes : quant aux familles voyageant parfois avec leurs animaux de compagnie, elles sont estimées à 15% et celles qui le font occasionnellement sont 6%. Mais, attention, 6% des demandes de séjours avec animaux ne sont pas satisfaites.
Le budget, sacré budget !
Bien que le Baromètre estime seulement à 33% le pourcentage de familles donnant la priorité au budget pour faire le choix, il nous semble que ce pourcentage est sous estimé.
Par les temps qui courent et d’une manière générale, le budget vacances des familles pèse lourd dans leurs dépenses.
Le choix de l’hébergement surtout et sa localisation sont déterminants pour la réussite du séjour (71%). Hôtels, appartements, gîtes, camping, hébergements insolites sont plébiscitées.
Mais contrairement aux a priori, le voyage mobile en camping-car n’attire que 17% des interviewés.
Quant à la proximité d’activités, elle est impérative. En famille surtout. Car, n’oublions pas que les retrouvailles sont importantes pour des cellules familiales où les parents sont dévorés par leurs activités professionnelles.
Par les temps qui courent et d’une manière générale, le budget vacances des familles pèse lourd dans leurs dépenses.
Le choix de l’hébergement surtout et sa localisation sont déterminants pour la réussite du séjour (71%). Hôtels, appartements, gîtes, camping, hébergements insolites sont plébiscitées.
Mais contrairement aux a priori, le voyage mobile en camping-car n’attire que 17% des interviewés.
Quant à la proximité d’activités, elle est impérative. En famille surtout. Car, n’oublions pas que les retrouvailles sont importantes pour des cellules familiales où les parents sont dévorés par leurs activités professionnelles.
- 55% des familles soulignent une hausse du budget vacances ces dernières années.
- 10% dépensent de 5 000 à 10 000 euros
- 36% dépensent de 2 000 à 5 000 euros
- 28% dépensent de 1 000 à 2 000 euros
- 19% dépensent moins de 1 000 euros
- 55% des familles ne disposent d’aucun dispositif d’aide
- 25 % utilisent les chèques vacances de l’ANCV
- 19% utilisent les aides des CE
- 3% utilisent la CAF
- Durée : la semaine complète concerne 54% des partants
- Plus d’une semaine en concerne : 33%
- 10% dépensent de 5 000 à 10 000 euros
- 36% dépensent de 2 000 à 5 000 euros
- 28% dépensent de 1 000 à 2 000 euros
- 19% dépensent moins de 1 000 euros
- 55% des familles ne disposent d’aucun dispositif d’aide
- 25 % utilisent les chèques vacances de l’ANCV
- 19% utilisent les aides des CE
- 3% utilisent la CAF
- Durée : la semaine complète concerne 54% des partants
- Plus d’une semaine en concerne : 33%
Le rêve d’ailleurs reste tenace
Alors que l’immense majorité des familles restent dans l’Hexagone, plus de 65% continuent de mythifier les vacances à l’étranger.
Asie, Japon, surtout et Thaïlande arrivent en tête des aspirations (19%) alors que l’Amérique et notamment les USA longtemps en tête des favorites, reculent.
Effet Trump ? En tout cas, en matière de « durabilité », la partie n’est pas gagnée.
Les familles en soulignent l’importance mais quand il s’agit de faire un choix, 58% prennent leur voiture et 38% prennent l’avion. C’est dire !
Asie, Japon, surtout et Thaïlande arrivent en tête des aspirations (19%) alors que l’Amérique et notamment les USA longtemps en tête des favorites, reculent.
Effet Trump ? En tout cas, en matière de « durabilité », la partie n’est pas gagnée.
Les familles en soulignent l’importance mais quand il s’agit de faire un choix, 58% prennent leur voiture et 38% prennent l’avion. C’est dire !
La nature est toujours prioritaire
Si les retrouvailles, le partage et la détente dominent largement les attentes en matière de vacances familiales, notons que la nature et la culture sont toujours en tête des expériences souhaitées. Ce qui n’a rien d’étonnant.
Mais, les activités sportives et la randonnée sont sollicitées par plus de la moitié des familles interviewées tandis que l’aventure et l’outdoor en général recueillent 40% des attentes.
Les parcs à thèmes, pour leur part, attirent 35% des demandes. Quant à la piscine, elle demeure résolument un « must ».
Et puis, ajoutons si besoin en est que la mer constitue toujours la destination favorite des familles, en été (41%) mais aussi en hiver (26%). La montagne pour sa part ne recueille que 14% des demandes durant la saison estivale…
Mais, les activités sportives et la randonnée sont sollicitées par plus de la moitié des familles interviewées tandis que l’aventure et l’outdoor en général recueillent 40% des attentes.
Les parcs à thèmes, pour leur part, attirent 35% des demandes. Quant à la piscine, elle demeure résolument un « must ».
Et puis, ajoutons si besoin en est que la mer constitue toujours la destination favorite des familles, en été (41%) mais aussi en hiver (26%). La montagne pour sa part ne recueille que 14% des demandes durant la saison estivale…
Un marché de 8 milllions de familles
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Enfin, et pour conclure, retenons que le « No Kid » ne gagnera pas la partie contre le « Kid Friendly » !
Au contraire, à l’heure où la natalité est en chute libre, l’enfant est plus que jamais un membre important de la société française dont la consommation et le pouvoir de prescription sont décisifs.
Le tout étant de sauvegarder son intégrité et de faire du temps de vacances un moment à la fois ludique et pédagogique. Et cela quelque soit le budget familial.
Quant à ceux qui ne partent pas, tout doit être fait pour les aider à boucler leur sac à dos !
Source : Voyagefamily.pro
Au contraire, à l’heure où la natalité est en chute libre, l’enfant est plus que jamais un membre important de la société française dont la consommation et le pouvoir de prescription sont décisifs.
Le tout étant de sauvegarder son intégrité et de faire du temps de vacances un moment à la fois ludique et pédagogique. Et cela quelque soit le budget familial.
Quant à ceux qui ne partent pas, tout doit être fait pour les aider à boucler leur sac à dos !
Source : Voyagefamily.pro
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com
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