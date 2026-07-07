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Air France inaugure un nouveau salon à l’aéroport de Londres-Heathrow

Un nouvel espace premium au cœur de Londres-Heathrow


Air France a ouvert, le 7 juillet 2026, un nouveau salon au sein du Terminal 4 de l’aéroport de Londres-Heathrow. D’une superficie de plus de 750 m², cet espace destiné aux voyageurs premium propose une expérience inspirée de l’art de vivre à la française, entre restauration, détente et services personnalisés.


Rédigé par le Mardi 7 Juillet 2026 à 14:47

Air France a ouvert, le 7 juillet 2026, un nouveau salon au sein du Terminal 4 de l’aéroport de Londres-Heathrow - Photo Air France
Air France a ouvert, le 7 juillet 2026, un nouveau salon au sein du Terminal 4 de l’aéroport de Londres-Heathrow - Photo Air France
IFTM
Air France poursuit le développement de son offre dédiée aux voyageurs premium avec l’ouverture d’un nouveau salon à l’aéroport international de Londres-Heathrow.

Situé au Terminal 4, ce nouvel espace accueille les clients de la compagnie dès leur arrivée à l’aéroport, avant leur vol ou lors d’une correspondance.

Ouvert quotidiennement de 5 h à 22 h, le salon est accessible aux clients voyageant en cabine La Première et Business (hors tarif Business Light), ainsi qu’aux membres Flying Blue Elite Plus d’Air France. Les clients éligibles de KLM et des compagnies partenaires de l’alliance SkyTeam peuvent également en profiter.

Conçu par les équipes d’Air France avec l’agence MARKS Brandimage, le salon dispose de près de 150 places assises réparties sur plus de 750 m². L’aménagement reprend les codes visuels de la compagnie, avec notamment l’hippocampe ailé, symbole historique d’Air France, ainsi qu’une sélection d’affiches issues de son patrimoine.

L’espace décline les couleurs de la compagnie et met en avant le design français à travers du mobilier signé par plusieurs créateurs, parmi lesquels Margaux Keller, Pierre Paulin, Patrick Jouin et Christophe Pillet.

Une restauration inspirée de la gastronomie française

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Le salon propose un espace de restauration ouvert sur la salle principale, avec près de 60 places assises.

Les voyageurs peuvent y découvrir une offre culinaire renouvelée tout au long de la journée, composée de plats chauds et froids, de propositions salées et sucrées ainsi que d’options végétariennes. À son ouverture, les clients pourront notamment déguster un bœuf bourguignon.

La compagnie indique privilégier des produits locaux et de saison dans l’élaboration de ses menus, tout en mettant en place plusieurs mesures visant à limiter le gaspillage alimentaire et à améliorer le tri et le recyclage des déchets.

Un bar central complète l’offre avec une sélection de champagnes, vins français et spiritueux, accompagné par un barman.

Un espace bien-être avec Clarins

Le nouveau salon accueille également un espace de soins développé avec Clarins, partenaire d’Air France depuis près de 20 ans.

Dans une cabine privée, les voyageurs peuvent bénéficier d’un soin parmi trois prestations proposées : « Anti-Jet-Lag », « L’Instant Detox » et « Focus Regard ». Ces rituels, réalisés par des spa praticiennes formées aux techniques Clarins, associent soins à base d’extraits de plantes et techniques de massage adaptées aux besoins des voyageurs.

L’espace sera accessible du lundi au vendredi à partir du 13 juillet 2026, avec une réservation possible directement à l’accueil Clarins du salon. Les clients La Première pourront également réserver ces soins via leur ligne téléphonique dédiée.

Des espaces dédiés aux clients La Première et Flying Blue Ultimate

Le salon comprend une zone réservée aux clients voyageant en cabine La Première. Inspirée de l’univers de la suite La Première proposée sur certains vols long-courriers au départ de Paris-Charles de Gaulle, cette partie confidentielle offre cinq places assises, une vue sur les pistes et un service de restauration à table.

Ces voyageurs bénéficient également d’un soin exclusif « Destination détente » dans l’espace Clarins. Les membres Flying Blue Ultimate disposent quant à eux d’un espace privatif équipé de quatre sièges enveloppants, conçu pour garantir davantage d’intimité tout en permettant un accès aux différents services du salon.

Au-delà des espaces de restauration et de détente, Air France met à disposition plusieurs équipements destinés aux voyageurs d’affaires comme aux passagers en correspondance. Le salon comprend notamment une zone de relaxation à l’ambiance tamisée, un espace de travail calme, une connexion Wi-Fi gratuite, des prises électriques et ports USB ainsi que des écrans de télévision.

L’accès est facilité grâce à des bornes d’éligibilité installées à l’entrée. Les voyageurs peuvent également consulter une offre de presse numérique française et internationale via l’application Air France Press.

Cet été, Air France opère jusqu’à six vols quotidiens entre Londres-Heathrow et Paris-Charles de Gaulle.


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Tags : air france, londres
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