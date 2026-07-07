Air France inaugure un nouveau salon à l’aéroport de Londres-Heathrow

Le salon propose un espace de restauration ouvert sur la salle principale, avec près de 60 places assises.



Les voyageurs peuvent y découvrir une offre culinaire renouvelée tout au long de la journée, composée de plats chauds et froids, de propositions salées et sucrées ainsi que d’options végétariennes. À son ouverture, les clients pourront notamment déguster un bœuf bourguignon.



La compagnie indique privilégier des produits locaux et de saison dans l’élaboration de ses menus, tout en mettant en place plusieurs mesures visant à limiter le gaspillage alimentaire et à améliorer le tri et le recyclage des déchets.



Un bar central complète l’offre avec une sélection de champagnes, vins français et spiritueux, accompagné par un barman.