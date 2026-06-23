Air France : Henri Hourcade va changer de poste

Henri Hourcade sera basé à Rome

C’est un nouveau poste et une nouvelle ville qu’Henri Hourcade découvrira à la rentrée de septembre. L’actuel directeur général France du groupe Air France-KLM sera nommé directeur général Italie et Méditerranée orientale. Il sera basé à Rome.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 24 Juin 2026 à 08:05

Lu 58 fois