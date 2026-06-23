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Air France : Henri Hourcade va changer de poste

Henri Hourcade sera basé à Rome


C’est un nouveau poste et une nouvelle ville qu’Henri Hourcade découvrira à la rentrée de septembre. L’actuel directeur général France du groupe Air France-KLM sera nommé directeur général Italie et Méditerranée orientale. Il sera basé à Rome.


Rédigé par le Mercredi 24 Juin 2026 à 08:05

Henri Hourcade va être prochainement nommé comme directeur général Italie et Méditerranée orientale - Crédit photo : RP
Henri Hourcade va être prochainement nommé comme directeur général Italie et Méditerranée orientale - Crédit photo : RP
CroisiEurope
C’est un visage bien connu de la distribution touristique française qui va changer de poste.

Après près de cinq ans comme directeur général France du groupe Air France-KLM, Henri Hourcade sera prochainement nommé directeur général Italie et Méditerranée orientale.

Il sera basé à Rome.

Autres articles
Henri Hourcade n’était pas seulement responsable de la France. Il occupait le poste de directeur général France, Afrique du Nord, de l’Ouest et centrale, Caraïbes et océan Indien.

Pour le remplacer, Nadia Azalé va élargir ses responsabilités.

En septembre, elle passera de responsable de l’Afrique du Nord sahélienne et de l’Afrique de l’Ouest à la direction d’une zone bien plus large, englobant les Caraïbes, l’océan Indien et, sans doute, la France.

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Tags : air france, henri hourcade
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