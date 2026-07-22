Air France lance « Paris Stopover », pour transformer les correspondances en séjours touristiques

L’enjeu est significatif pour Air France. La compagnie indique que 50% de ses clients arrivant à Paris-Charles-de-Gaulle sont en correspondance vers une autre destination.



La demande semble également présente chez les voyageurs concernés. Selon une étude de la Chaire Pégase publiée en avril 2026, 81% des passagers en correspondance à Paris se déclarent plutôt ou très intéressés par la possibilité de quitter l’aéroport pendant leur escale afin de découvrir Paris ou des attractions situées à proximité de Paris-Charles-de-Gaulle.



L’intérêt est encore plus marqué chez certaines clientèles internationales, notamment brésilienne, avec 92,3% de voyageurs intéressés, et indienne, avec 90%. Ces deux marchés bénéficient, par ailleurs, depuis avril 2026 d’une exemption de visa de transit aéroportuaire en France, un élément susceptible de faciliter ce type de séjour.