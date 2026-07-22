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Air France lance « Paris Stopover », pour transformer les correspondances en séjours touristiques

Des séjours clé en main pour les passagers en correspondance


Air France et Extime Travel lancent « Paris Stopover », une offre permettant aux passagers en correspondance à Paris-Charles-de-Gaulle de prolonger leur escale jusqu’à quatre nuits et de réserver un séjour clé en main dans la capitale et sa région.


Rédigé par le Mercredi 22 Juillet 2026 à 12:52

Air France et Extime Travel lancent officiellement « Paris Stopover » - Depositphotos.com @alexeynovikov
Air France et Extime Travel lancent officiellement « Paris Stopover » - Depositphotos.com @alexeynovikov
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Air France et Extime Travel viennent de lancer « Paris Stopover », une nouvelle offre destinée à transformer les longues correspondances à Paris-Charles-de-Gaulle en véritables séjours touristiques.

Le service, conçu et opéré par Extime Travel, la marque commerciale du Groupe ADP dédiée aux expériences touristiques, permet aux clients d’Air France de prolonger leur escale dans la capitale, à l’aller comme au retour, et de réserver un package comprenant hébergement, transferts et activités.

Le dispositif s’adresse aux passagers ayant réservé un billet Air France incluant une correspondance d’au moins 27 heures à Paris-Charles-de-Gaulle.

Ils peuvent choisir de prolonger leur escale pour une durée comprise entre une et quatre nuits, puis sélectionner leur expérience auprès d’Extime Travel.

L’offre est disponible quelle que soit la cabine de voyage, de l’Economy à La Première, en passant par les classes Premium et Business.

Les prestations peuvent être réservées jusqu’à 48 heures avant le départ, sous réserve de disponibilité.

Une offre clé en main pour les passagers en correspondance

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« Paris Stopover » a été conçu pour proposer une prise en charge complète du séjour.

Chaque formule comprend des transferts, une ou plusieurs nuits dans des hôtels quatre ou cinq étoiles ainsi qu’un choix d’activités, à adapter en fonction de la durée de l’escale et des envies du voyageur.

Deux expériences sont proposées au lancement. « Paris Incontournables » permet de découvrir les principaux sites touristiques de la capitale, de la tour Eiffel au Louvre. Une seconde offre est consacrée à Disneyland Paris.

Extime Travel prévoit d’enrichir progressivement le catalogue avec de nouvelles expériences premium ainsi que des excursions culturelles, gastronomiques et festives.

Le groupe souhaite également développer des offres permettant de découvrir les territoires situés autour de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.

Un potentiel important auprès des voyageurs internationaux

L’enjeu est significatif pour Air France. La compagnie indique que 50% de ses clients arrivant à Paris-Charles-de-Gaulle sont en correspondance vers une autre destination.

La demande semble également présente chez les voyageurs concernés. Selon une étude de la Chaire Pégase publiée en avril 2026, 81% des passagers en correspondance à Paris se déclarent plutôt ou très intéressés par la possibilité de quitter l’aéroport pendant leur escale afin de découvrir Paris ou des attractions situées à proximité de Paris-Charles-de-Gaulle.

L’intérêt est encore plus marqué chez certaines clientèles internationales, notamment brésilienne, avec 92,3% de voyageurs intéressés, et indienne, avec 90%. Ces deux marchés bénéficient, par ailleurs, depuis avril 2026 d’une exemption de visa de transit aéroportuaire en France, un élément susceptible de faciliter ce type de séjour.

Une nouvelle étape pour le hub de Paris-CDG

Le lancement de « Paris Stopover » s’inscrit dans le cadre de « Connect France », le partenariat stratégique signé en juin 2025 entre Air France-KLM et le Groupe ADP pour renforcer l’attractivité et la performance du hub de Paris-Charles-de-Gaulle.

L’offre doit contribuer à faire de Paris une étape à part entière dans le parcours des voyageurs en correspondance, alors que les grands hubs internationaux cherchent de plus en plus à transformer leurs passagers en visiteurs temporaires.

Air France et le Groupe ADP présentent ainsi « Paris Stopover » comme une nouvelle manière de valoriser le trafic de correspondance et de renforcer le rayonnement de la destination France. Les deux partenaires indiquent que Paris-Charles-de-Gaulle devient, avec ce dispositif, le premier grand hub européen à proposer une expérience touristique de ce type entre deux vols.


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Tags : air france, cdg, paris
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