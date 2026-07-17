Air France présente le réaménagement de son salon "La Première" à Paris-Charles de Gaulle

La réorganisation de l'espace s'articule autour de plusieurs pôles d'activité redimensionnés pour s'adapter aux temps d'attente des voyageurs.



La zone de restauration dispose désormais d'une capacité d'accueil accrue avec un nombre de tables augmenté. Le service à table propose un menu élaboré par le groupe d'Alain Ducasse, comprenant des plats de la gastronomie française classique et des options végétariennes. La sélection des vins et des champagnes est quant à elle supervisée par le chef sommelier de la compagnie, Xavier Thuizat.



L'espace lounge principal a été réagencé à l'aide de claustras et de cloisons physiques pour créer des alcôves individuelles. Le mobilier intègre notamment des rééditions du fauteuil Ribbon du designer Pierre Paulin.



Le pôle bien-être, opéré en partenariat avec la marque de cosmétiques Sisley, a fait l'objet d'un agrandissement technique avec l'installation d'une seconde cabine de traitement permettant de doubler la capacité de prise en charge pour les soins de peau d'avant-vol.



La zone de repos comprend de nouvelles cabines de sieste individuelles équipées de méridiennes et de couchages. Pour les besoins professionnels, un espace de travail intègre désormais une cabine acoustique fermée dédiée aux communications téléphoniques confidentielles.