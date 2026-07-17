Air France présente le réaménagement de son salon "La Première à Paris-Charles de Gaulle", photo by Air France
Air France réorganise l'accueil de ses clients les plus exclusifs en dévoilant son salon "La Première" entièrement repensé au cours de l'été 2026.
Ce projet prolonge la réorganisation du parcours à l'aéroport lancée en 2024. Il accompagne aussi l'installation des nouvelles suites de première classe à bord des Boeing 777-300ER.
Le lieu intègre désormais un espace de soins Sisley agrandi et un restaurant géré par le chef Alain Ducasse. Ces aménagements visent à simplifier et améliorer l'attente des voyageurs avant leur vol.
A lire aussi : Air France inaugure un nouveau salon à l’aéroport de Londres-Heathrow
Ce projet prolonge la réorganisation du parcours à l'aéroport lancée en 2024. Il accompagne aussi l'installation des nouvelles suites de première classe à bord des Boeing 777-300ER.
Le lieu intègre désormais un espace de soins Sisley agrandi et un restaurant géré par le chef Alain Ducasse. Ces aménagements visent à simplifier et améliorer l'attente des voyageurs avant leur vol.
A lire aussi : Air France inaugure un nouveau salon à l’aéroport de Londres-Heathrow
Salon Air France : restructuration des zones de restauration, de repos et de soins
Autres articles
-
Le SETO et Corsair signent une charte de partenariat
-
Transavia : et si le partenaire devenait... le principal prédateur des TO ? [ABO]
-
Exclusif : Air France va t-elle reprendre le contrôle d’Air France Holidays et défier les tour-opérateurs ? [ABO]
-
Air France inaugure un nouveau salon à l’aéroport de Londres-Heathrow
-
Transavia ouvre ses ventes jusqu'à juin 2027 !
La réorganisation de l'espace s'articule autour de plusieurs pôles d'activité redimensionnés pour s'adapter aux temps d'attente des voyageurs.
La zone de restauration dispose désormais d'une capacité d'accueil accrue avec un nombre de tables augmenté. Le service à table propose un menu élaboré par le groupe d'Alain Ducasse, comprenant des plats de la gastronomie française classique et des options végétariennes. La sélection des vins et des champagnes est quant à elle supervisée par le chef sommelier de la compagnie, Xavier Thuizat.
L'espace lounge principal a été réagencé à l'aide de claustras et de cloisons physiques pour créer des alcôves individuelles. Le mobilier intègre notamment des rééditions du fauteuil Ribbon du designer Pierre Paulin.
Le pôle bien-être, opéré en partenariat avec la marque de cosmétiques Sisley, a fait l'objet d'un agrandissement technique avec l'installation d'une seconde cabine de traitement permettant de doubler la capacité de prise en charge pour les soins de peau d'avant-vol.
La zone de repos comprend de nouvelles cabines de sieste individuelles équipées de méridiennes et de couchages. Pour les besoins professionnels, un espace de travail intègre désormais une cabine acoustique fermée dédiée aux communications téléphoniques confidentielles.
La zone de restauration dispose désormais d'une capacité d'accueil accrue avec un nombre de tables augmenté. Le service à table propose un menu élaboré par le groupe d'Alain Ducasse, comprenant des plats de la gastronomie française classique et des options végétariennes. La sélection des vins et des champagnes est quant à elle supervisée par le chef sommelier de la compagnie, Xavier Thuizat.
L'espace lounge principal a été réagencé à l'aide de claustras et de cloisons physiques pour créer des alcôves individuelles. Le mobilier intègre notamment des rééditions du fauteuil Ribbon du designer Pierre Paulin.
Le pôle bien-être, opéré en partenariat avec la marque de cosmétiques Sisley, a fait l'objet d'un agrandissement technique avec l'installation d'une seconde cabine de traitement permettant de doubler la capacité de prise en charge pour les soins de peau d'avant-vol.
La zone de repos comprend de nouvelles cabines de sieste individuelles équipées de méridiennes et de couchages. Pour les besoins professionnels, un espace de travail intègre désormais une cabine acoustique fermée dédiée aux communications téléphoniques confidentielles.
Option d'hébergement privatif attenant
En marge du salon commun, les passagers conservent la possibilité de réserver, moyennant un supplément tarifaire, l'une des trois suites privatives de 45m² aménagées à proximité immédiate.
Ces appartements d'étape, dont deux disposent d'un accès communicant, intègrent un salon individuel, une chambre avec lit double, une salle de bain privative ainsi qu'un patio extérieur privatif. Le service de restauration d'Alain Ducasse y est décliné à la demande, complété par un accueil associant caviar et champagne.
Ces appartements d'étape, dont deux disposent d'un accès communicant, intègrent un salon individuel, une chambre avec lit double, une salle de bain privative ainsi qu'un patio extérieur privatif. Le service de restauration d'Alain Ducasse y est décliné à la demande, complété par un accueil associant caviar et champagne.