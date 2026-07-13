logo Partez en France  
Recherche avancée

La canicule de juin ralentit la fréquentation touristique en Occitanie

la vague de chaleur pèse sur les résultats


Alors que juin 2026 s'impose comme le mois le plus chaud jamais enregistré en France, cette vague de chaleur précoce (+3,8 °C) pèse sur le tourisme régional, avec plus de la moitié des professionnels locaux signalant une dégradation des performances par rapport à l'année précédente.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 15 Juillet 2026 à 17:00

La canicule de juin ralentit la fréquentation touristique en Occitanie, Depositphotos.com
La canicule de juin ralentit la fréquentation touristique en Occitanie, Depositphotos.com
IFTM TourMaG Party
Les fortes chaleurs modifient les habitudes des vacanciers et impactent l'activité économique du secteur.

L'enquête mensuelle menée par les ADT/CDT et l'agence AD'OCC met en évidence une baisse d'activité généralisée, tous secteurs et destinations confondus, affichant un recul de 16 points par rapport aux résultats de juin 2025.

Face aux températures élevées, les professionnels constatent des annulations d'événements en extérieur ainsi que des reports de séjours.

Cette tendance se double de difficultés conjoncturelles plus larges. Un exploitant de camping en zone rurale témoigne des répercussions directes sur les réservations : « La canicule a impacté fortement l'activité de ce mois de juin et l'annonce pour les jours qui viennent d'une nouvelle canicule entraîne des annulations de séjour pour le mois de juillet ».

Sur le littoral, le constat reste similaire chez les prestataires de loisirs, qui font face à « une conjoncture très difficile, avec pas mal d'annulations de groupes dues au prix du carburant et aussi de la canicule ».

Un cumul de facteurs économiques et structurels qui redéfinit les séjours

Autres articles
La baisse d'activité globale s'explique par la conjonction de la météo, de la hausse des prix des carburants et du recul du pouvoir d'achat des ménages français.

À ces éléments s'ajoutent des contraintes de calendrier, notamment l'absence de jours fériés en juin 2026 (les ponts s'étant concentrés en mai) et les dates des vacances scolaires en Allemagne, pays qui représente la première clientèle internationale de la région.

Ces paramètres cumulés favorisent un changement de comportement des consommateurs, qui se tournent vers des séjours plus courts et des réservations de dernière minute. Néanmoins, l'analyse globale des mois de mai et juin montre une fréquentation touristique qui se maintient stable à l'échelle de la région.

Sur les plateformes locatives, les volumes de nuits réservées au 9 juillet affichent une baisse de 7 % pour le mois de juillet et de 6 % pour août par rapport à l'année dernière. Malgré cette baisse générale, des zones géographiques spécifiques affichent des perspectives positives pour le mois d'août, notamment la ville de Toulouse et le massif des Pyrénées.

Du côté du littoral, les hébergements marchands prévoient une stabilisation progressive après un mois de juillet en léger recul (-2,1 points de taux d'occupation), avec une prévision pour août s'établissant à -1,2 point grâce à des réservations de fin de mois supérieures à celles de 2025.

Lu 120 fois

Tags : occitanie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 13 Juillet 2026 - 10:58 Tourisme : les Bouches-du-Rhône abordent l'été avec confiance

Vendredi 10 Juillet 2026 - 09:48 Bordeaux mise sur les savoir-faire locaux pour séduire les visiteurs

IFTM
Dernière heure

Arabie Saoudite : Six Senses implante son deuxième sanctuaire de luxe

La canicule de juin ralentit la fréquentation touristique en Occitanie

Perk lance le premier connecteur MCP pour unifier voyages, dépenses et factures

MGallery Collection s'installe à Rhodes !

Trip.com Group et Seat Unique Group s'associent pour lancer une offre d'événements premium

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !
L’événement de clôture du salon IFTM, la IFTM TourMaG Party, revient pour une édition 2026 placée...
Les annonces

INTERMEDES - Chargé(e) des ventes Senior H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Technicien Transport et Back-office H/F - CDD / CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

La Pologne, une destination à proposer à vos clients
Distribution

Distribution

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap
Partez en France

Partez en France

La canicule de juin ralentit la fréquentation touristique en Occitanie

La canicule de juin ralentit la fréquentation touristique en Occitanie
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

MGallery Collection s'installe à Rhodes !

MGallery Collection s'installe à Rhodes !
Production

Production

FRAM lance Selfcare pour automatiser la gestion des annulations de vols des agences

FRAM lance Selfcare pour automatiser la gestion des annulations de vols des agences
AirMaG

AirMaG

United Airlines : de nouveaux sièges en Economy Plus avec plus d'espace latéral

United Airlines : de nouveaux sièges en Economy Plus avec plus d'espace latéral
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

Trip.com Group et Seat Unique Group s'associent pour lancer une offre d'événements premium

Trip.com Group et Seat Unique Group s'associent pour lancer une offre d'événements premium
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Arabie Saoudite : Six Senses implante son deuxième sanctuaire de luxe

Arabie Saoudite : Six Senses implante son deuxième sanctuaire de luxe
HotelMaG

Hébergement

Vietnam : Accor et Sun Group prévoient plus de 5 300 nouvelles chambres en cinq ans

Vietnam : Accor et Sun Group prévoient plus de 5 300 nouvelles chambres en cinq ans
Futuroscopie

Futuroscopie

Kid Friendly : un futur garanti [ABO]

Kid Friendly : un futur garanti [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"
CruiseMaG

CruiseMaG

Monaco Yacht Show 2026 : plus de 560 exposants attendus en septembre

Monaco Yacht Show 2026 : plus de 560 exposants attendus en septembre
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Perk lance le premier connecteur MCP pour unifier voyages, dépenses et factures

Perk lance le premier connecteur MCP pour unifier voyages, dépenses et factures
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias