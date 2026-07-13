La canicule de juin ralentit la fréquentation touristique en Occitanie

Les fortes chaleurs modifient les habitudes des vacanciers et impactent l'activité économique du secteur.
L'enquête mensuelle menée par les ADT/CDT et l'agence AD'OCC met en évidence une baisse d'activité généralisée, tous secteurs et destinations confondus, affichant un recul de 16 points par rapport aux résultats de juin 2025.
Face aux températures élevées, les professionnels constatent des annulations d'événements en extérieur ainsi que des reports de séjours.
Cette tendance se double de difficultés conjoncturelles plus larges. Un exploitant de camping en zone rurale témoigne des répercussions directes sur les réservations : « La canicule a impacté fortement l'activité de ce mois de juin et l'annonce pour les jours qui viennent d'une nouvelle canicule entraîne des annulations de séjour pour le mois de juillet ».
Sur le littoral, le constat reste similaire chez les prestataires de loisirs, qui font face à « une conjoncture très difficile, avec pas mal d'annulations de groupes dues au prix du carburant et aussi de la canicule ».
L'enquête mensuelle menée par les ADT/CDT et l'agence AD'OCC met en évidence une baisse d'activité généralisée, tous secteurs et destinations confondus, affichant un recul de 16 points par rapport aux résultats de juin 2025.
Face aux températures élevées, les professionnels constatent des annulations d'événements en extérieur ainsi que des reports de séjours.
Cette tendance se double de difficultés conjoncturelles plus larges. Un exploitant de camping en zone rurale témoigne des répercussions directes sur les réservations : « La canicule a impacté fortement l'activité de ce mois de juin et l'annonce pour les jours qui viennent d'une nouvelle canicule entraîne des annulations de séjour pour le mois de juillet ».
Sur le littoral, le constat reste similaire chez les prestataires de loisirs, qui font face à « une conjoncture très difficile, avec pas mal d'annulations de groupes dues au prix du carburant et aussi de la canicule ».
Un cumul de facteurs économiques et structurels qui redéfinit les séjours
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La baisse d'activité globale s'explique par la conjonction de la météo, de la hausse des prix des carburants et du recul du pouvoir d'achat des ménages français.
À ces éléments s'ajoutent des contraintes de calendrier, notamment l'absence de jours fériés en juin 2026 (les ponts s'étant concentrés en mai) et les dates des vacances scolaires en Allemagne, pays qui représente la première clientèle internationale de la région.
Ces paramètres cumulés favorisent un changement de comportement des consommateurs, qui se tournent vers des séjours plus courts et des réservations de dernière minute. Néanmoins, l'analyse globale des mois de mai et juin montre une fréquentation touristique qui se maintient stable à l'échelle de la région.
Sur les plateformes locatives, les volumes de nuits réservées au 9 juillet affichent une baisse de 7 % pour le mois de juillet et de 6 % pour août par rapport à l'année dernière. Malgré cette baisse générale, des zones géographiques spécifiques affichent des perspectives positives pour le mois d'août, notamment la ville de Toulouse et le massif des Pyrénées.
Du côté du littoral, les hébergements marchands prévoient une stabilisation progressive après un mois de juillet en léger recul (-2,1 points de taux d'occupation), avec une prévision pour août s'établissant à -1,2 point grâce à des réservations de fin de mois supérieures à celles de 2025.
À ces éléments s'ajoutent des contraintes de calendrier, notamment l'absence de jours fériés en juin 2026 (les ponts s'étant concentrés en mai) et les dates des vacances scolaires en Allemagne, pays qui représente la première clientèle internationale de la région.
Ces paramètres cumulés favorisent un changement de comportement des consommateurs, qui se tournent vers des séjours plus courts et des réservations de dernière minute. Néanmoins, l'analyse globale des mois de mai et juin montre une fréquentation touristique qui se maintient stable à l'échelle de la région.
Sur les plateformes locatives, les volumes de nuits réservées au 9 juillet affichent une baisse de 7 % pour le mois de juillet et de 6 % pour août par rapport à l'année dernière. Malgré cette baisse générale, des zones géographiques spécifiques affichent des perspectives positives pour le mois d'août, notamment la ville de Toulouse et le massif des Pyrénées.
Du côté du littoral, les hébergements marchands prévoient une stabilisation progressive après un mois de juillet en léger recul (-2,1 points de taux d'occupation), avec une prévision pour août s'établissant à -1,2 point grâce à des réservations de fin de mois supérieures à celles de 2025.