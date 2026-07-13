La canicule de juin ralentit la fréquentation touristique en Occitanie

Les fortes chaleurs modifient les habitudes des vacanciers et impactent l'activité économique du secteur.



L'enquête mensuelle menée par les ADT/CDT et l'agence AD'OCC met en évidence une baisse d'activité généralisée, tous secteurs et destinations confondus, affichant un recul de 16 points par rapport aux résultats de juin 2025.



Face aux températures élevées, les professionnels constatent des annulations d'événements en extérieur ainsi que des reports de séjours.



Cette tendance se double de difficultés conjoncturelles plus larges. Un exploitant de camping en zone rurale témoigne des répercussions directes sur les réservations : « La canicule a impacté fortement l'activité de ce mois de juin et l'annonce pour les jours qui viennent d'une nouvelle canicule entraîne des annulations de séjour pour le mois de juillet ».



Sur le littoral, le constat reste similaire chez les prestataires de loisirs, qui font face à « une conjoncture très difficile, avec pas mal d'annulations de groupes dues au prix du carburant et aussi de la canicule ».