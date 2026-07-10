Bordeaux mise sur les savoir-faire locaux pour séduire les visiteurs

Parmi les premières réalisations figure une carte numérique accessible sur le site de Bordeaux Tourisme, qui recense une vingtaine d'artisans d'art installés dans la métropole. Les visiteurs peuvent y localiser les ateliers et espaces collectifs ouverts au public.



L'office de tourisme enrichit également son programme de visites guidées. Dès le mois de septembre, une nouvelle visite intitulée "Dans les coulisses de la Philomathique" permettra de découvrir les ateliers bois, mode et ameublement de cette école des métiers d'art, avec des rencontres entre visiteurs, élèves et professionnels.



L'artisanat sera aussi davantage intégré aux circuits proposés par les guides-conférenciers. À Eysines, par exemple, les visiteurs pourront désormais rencontrer les artisanes d'Artflo, installées dans la commune depuis 2025.



Le partenariat se traduit également par une présence renforcée de l'artisanat dans les espaces d'accueil de l'office de tourisme. Sa boutique élargit son offre avec des créations réalisées par des artisans locaux, notamment des pièces exclusives conçues par des céramistes bordelaises.