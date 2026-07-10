Bordeaux mise sur les savoir-faire locaux pour séduire les visiteurs

Le tourisme de savoir-faire poursuit sa progression en France et Bordeaux entend bien s'inscrire dans cette dynamique.
L'Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole (OTCBM) et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Nouvelle-Aquitaine - Gironde (CMANA33) ont signé, le 29 juin 2026, une convention de partenariat destinée à promouvoir les métiers d'art auprès des touristes comme des habitants.
Cette collaboration vise à faire des artisans d'art des acteurs à part entière de l'offre touristique métropolitaine, tout en contribuant au rayonnement économique et culturel du territoire.
L'Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole (OTCBM) et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Nouvelle-Aquitaine - Gironde (CMANA33) ont signé, le 29 juin 2026, une convention de partenariat destinée à promouvoir les métiers d'art auprès des touristes comme des habitants.
Cette collaboration vise à faire des artisans d'art des acteurs à part entière de l'offre touristique métropolitaine, tout en contribuant au rayonnement économique et culturel du territoire.
Miser sur un tourisme plus expérientiel
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Le développement du tourisme de savoir-faire répond à une évolution des attentes des voyageurs, en quête d'expériences authentiques et immersives.
Selon les données de la Direction générale des entreprises, ce segment a accueilli 22 millions de visiteurs dans près de 4 000 entreprises françaises en 2024, soit une hausse de plus de 30% en cinq ans.
Pour Bordeaux, cette tendance représente une opportunité de diversifier son offre touristique en mettant en avant un patrimoine vivant constitué de nombreux ateliers et entreprises artisanales.
La convention signée par Nathalie Laporte, présidente de la CMA Nouvelle-Aquitaine - Gironde, et Fabien Robert, président de l'OTCBM, prévoit ainsi de renforcer les synergies entre tourisme et artisanat autour de trois objectifs : mieux valoriser les artisans d'art, soutenir leur activité grâce à des actions de promotion et favoriser les passerelles entre tourisme, culture et artisanat.
Selon les données de la Direction générale des entreprises, ce segment a accueilli 22 millions de visiteurs dans près de 4 000 entreprises françaises en 2024, soit une hausse de plus de 30% en cinq ans.
Pour Bordeaux, cette tendance représente une opportunité de diversifier son offre touristique en mettant en avant un patrimoine vivant constitué de nombreux ateliers et entreprises artisanales.
La convention signée par Nathalie Laporte, présidente de la CMA Nouvelle-Aquitaine - Gironde, et Fabien Robert, président de l'OTCBM, prévoit ainsi de renforcer les synergies entre tourisme et artisanat autour de trois objectifs : mieux valoriser les artisans d'art, soutenir leur activité grâce à des actions de promotion et favoriser les passerelles entre tourisme, culture et artisanat.
Une carte digitale et de nouvelles visites
Parmi les premières réalisations figure une carte numérique accessible sur le site de Bordeaux Tourisme, qui recense une vingtaine d'artisans d'art installés dans la métropole. Les visiteurs peuvent y localiser les ateliers et espaces collectifs ouverts au public.
L'office de tourisme enrichit également son programme de visites guidées. Dès le mois de septembre, une nouvelle visite intitulée "Dans les coulisses de la Philomathique" permettra de découvrir les ateliers bois, mode et ameublement de cette école des métiers d'art, avec des rencontres entre visiteurs, élèves et professionnels.
L'artisanat sera aussi davantage intégré aux circuits proposés par les guides-conférenciers. À Eysines, par exemple, les visiteurs pourront désormais rencontrer les artisanes d'Artflo, installées dans la commune depuis 2025.
Le partenariat se traduit également par une présence renforcée de l'artisanat dans les espaces d'accueil de l'office de tourisme. Sa boutique élargit son offre avec des créations réalisées par des artisans locaux, notamment des pièces exclusives conçues par des céramistes bordelaises.
L'office de tourisme enrichit également son programme de visites guidées. Dès le mois de septembre, une nouvelle visite intitulée "Dans les coulisses de la Philomathique" permettra de découvrir les ateliers bois, mode et ameublement de cette école des métiers d'art, avec des rencontres entre visiteurs, élèves et professionnels.
L'artisanat sera aussi davantage intégré aux circuits proposés par les guides-conférenciers. À Eysines, par exemple, les visiteurs pourront désormais rencontrer les artisanes d'Artflo, installées dans la commune depuis 2025.
Le partenariat se traduit également par une présence renforcée de l'artisanat dans les espaces d'accueil de l'office de tourisme. Sa boutique élargit son offre avec des créations réalisées par des artisans locaux, notamment des pièces exclusives conçues par des céramistes bordelaises.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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