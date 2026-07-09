Marriott International lancera son premier resort The Luxury Collection à Marseillan

Marriott International et Propriétés & Co prévoient d'ouvrir en 2029 un complexe hôtelier et résidentiel haut de gamme à Marseillan - Photo Marriott International
Marriott International poursuit le développement de son portefeuille de luxe en France.
Le groupe américain a signé un accord avec Propriétés & Co pour la réalisation d'un resort The Luxury Collection assorti de résidences de marque à Marseillan, dans l'Hérault.
Implanté sur un terrain de plus de six hectares en bordure de la lagune de Thau, le complexe ouvrira, selon le calendrier annoncé, en 2029. Le projet entend s'intégrer au tissu local et mettre en avant le patrimoine maritime, viticole et paysager de cette destination du Languedoc.
Le futur complexe comprendra un hôtel de 72 chambres ainsi que 189 résidences de marque destinées aux propriétaires et aux voyageurs. L'offre résidentielle sera composée de villas en bord de lagune, de villas avec piscine, de suites-jardins, d'appartements et de penthouses.
Les résidents bénéficieront d'un accès aux infrastructures et services du resort, dans le cadre d'une offre mêlant hôtellerie et immobilier de luxe.
Côté restauration, neuf concepts sont annoncés, parmi lesquels un bar à huîtres et sashimis, un restaurant gastronomique, un café français et un bar installé au cœur du vignoble.
Le programme comprend également un spa et centre de bien-être de 2 000 m² inspiré des thermes romains, plusieurs piscines, une galerie d'art ainsi que des boutiques.
Le groupe américain a signé un accord avec Propriétés & Co pour la réalisation d'un resort The Luxury Collection assorti de résidences de marque à Marseillan, dans l'Hérault.
Implanté sur un terrain de plus de six hectares en bordure de la lagune de Thau, le complexe ouvrira, selon le calendrier annoncé, en 2029. Le projet entend s'intégrer au tissu local et mettre en avant le patrimoine maritime, viticole et paysager de cette destination du Languedoc.
Le futur complexe comprendra un hôtel de 72 chambres ainsi que 189 résidences de marque destinées aux propriétaires et aux voyageurs. L'offre résidentielle sera composée de villas en bord de lagune, de villas avec piscine, de suites-jardins, d'appartements et de penthouses.
Les résidents bénéficieront d'un accès aux infrastructures et services du resort, dans le cadre d'une offre mêlant hôtellerie et immobilier de luxe.
Côté restauration, neuf concepts sont annoncés, parmi lesquels un bar à huîtres et sashimis, un restaurant gastronomique, un café français et un bar installé au cœur du vignoble.
Le programme comprend également un spa et centre de bien-être de 2 000 m² inspiré des thermes romains, plusieurs piscines, une galerie d'art ainsi que des boutiques.
Une première pour The Luxury Collection en matière résidentielle
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Pour Marriott International, cette opération constitue une étape stratégique sur le marché français. Le projet représentera les premières résidences de marque du groupe dans l'Hexagone.
"La signature de ce projet marque une étape importante pour Marriott International alors que nous poursuivons le développement de notre portefeuille de luxe dans les destinations de villégiature les plus prisées d'Europe", souligne Alexandra Goguet, Vice President Development France & Benelux chez Marriott International dans un communiqué.
Le groupe estime que Marseillan réunit les atouts recherchés par la clientèle internationale grâce à son environnement naturel, son patrimoine culturel et son positionnement sur le segment des destinations de loisirs.
De son côté, Miguel Espada, président de Propriétés & Co, explique que l'ambition est de créer "une référence européenne dans l'univers des resorts" en s'appuyant sur l'identité locale plutôt qu'en la transformant.
"La signature de ce projet marque une étape importante pour Marriott International alors que nous poursuivons le développement de notre portefeuille de luxe dans les destinations de villégiature les plus prisées d'Europe", souligne Alexandra Goguet, Vice President Development France & Benelux chez Marriott International dans un communiqué.
Le groupe estime que Marseillan réunit les atouts recherchés par la clientèle internationale grâce à son environnement naturel, son patrimoine culturel et son positionnement sur le segment des destinations de loisirs.
De son côté, Miguel Espada, président de Propriétés & Co, explique que l'ambition est de créer "une référence européenne dans l'univers des resorts" en s'appuyant sur l'identité locale plutôt qu'en la transformant.
Une architecture inspirée du patrimoine méditerranéen
Le projet architectural est confié à Slowlife Architects, tandis que la décoration intérieure sera réalisée par le designer espagnol Lázaro Rosa-Violán.
L'ensemble s'inspirera des maisons de vignerons de la région avec des façades en pierre, des volets en bois, des ferronneries et des teintes terre cuite. Les espaces intérieurs mettront l'accent sur les matériaux naturels, l'artisanat et les codes de l'hôtellerie de luxe.
Situé à environ 35 minutes de l'aéroport de Montpellier-Méditerranée, le resort bénéficiera d'une vue sur la lagune de Thau, le mont Saint-Clair, Sète et la Méditerranée.
Le site met également en avant les atouts naturels du territoire, avec plus de 300 jours d'ensoleillement par an, un réseau de pistes cyclables et près de 8 000 hectares d'espaces naturels protégés.
À son ouverture, prévue en 2029, le complexe de Marseillan deviendra le quatrième établissement français sous l'enseigne The Luxury Collection, après le Prince de Galles, a Luxury Collection Hotel, le Hôtel de Berri Champs-Élysées, a Luxury Collection Hotel et le Hotel du Couvent, a Luxury Collection Hotel.
L'ensemble s'inspirera des maisons de vignerons de la région avec des façades en pierre, des volets en bois, des ferronneries et des teintes terre cuite. Les espaces intérieurs mettront l'accent sur les matériaux naturels, l'artisanat et les codes de l'hôtellerie de luxe.
Situé à environ 35 minutes de l'aéroport de Montpellier-Méditerranée, le resort bénéficiera d'une vue sur la lagune de Thau, le mont Saint-Clair, Sète et la Méditerranée.
Le site met également en avant les atouts naturels du territoire, avec plus de 300 jours d'ensoleillement par an, un réseau de pistes cyclables et près de 8 000 hectares d'espaces naturels protégés.
À son ouverture, prévue en 2029, le complexe de Marseillan deviendra le quatrième établissement français sous l'enseigne The Luxury Collection, après le Prince de Galles, a Luxury Collection Hotel, le Hôtel de Berri Champs-Élysées, a Luxury Collection Hotel et le Hotel du Couvent, a Luxury Collection Hotel.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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