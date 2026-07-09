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Air Tahiti Nui enrichit le confort de sa classe Poerava Business

Un nouvel ensemble de literie pour optimiser le sommeil sur les vols long-courriers


À l'occasion du lancement de la haute saison d'été, la compagnie aérienne polynésienne introduit un surmatelas et un oreiller ergonomique à bord de ses Tahitian Dreamliners.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 10 Juillet 2026 à 10:26

Air Tahiti Nui enrichit le confort de sa classe Poerava Business, avec un nouveau surmatelas - Photo : Air Tahiti Nui
Air Tahiti Nui enrichit le confort de sa classe Poerava Business, avec un nouveau surmatelas - Photo : Air Tahiti Nui
IFTM
Voyager vers les îles du Pacifique dans des conditions dignes d'un grand hôtel, c'est la promesse renouvelée d'Air Tahiti Nui.

Depuis le 25 juin 2026, la compagnie déploie un dispositif de confort repensé à destination de ses passagers de la classe Poerava Business, mettant l'accent sur la récupération et la qualité du sommeil lors des trajets de longue distance.

Au cœur de cette évolution figure un surmatelas développé par les designers de la maison John Horsfall, spécialiste de la literie aéronautique.

Ce modèle, plus épais que les standards du marché, a été dessiné sur-mesure pour épouser les sièges convertibles Parallel Diamond de Collins Aerospace qui équipent les Tahitian Dreamliner de la compagnie.

Facile à installer, cet équipement apporte un supplément de souplesse indispensable pour transformer le siège en un véritable lit d'appoint.

Une cabine pensée pour le bien-être des voyageurs

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L'expérience à bord est complétée par plusieurs nouveautés qui viennent s'ajouter à la grande couverture historique.

Les voyageurs bénéficient désormais d'un oreiller élargi, repensé pour offrir un maintien lombaire ergonomique en position assise et un soutien cervical idéal en position allongée.

À cela s'ajoute un kit de soins revisité contenant notamment un trio de soins hydratants, ainsi qu'un masque de sommeil écoresponsable conçu spécifiquement en fibre de bambou pour bloquer la lumière tout en douceur.

Pour Lionel Guérin, directeur général d'Air Tahiti Nui, cette initiative s'inscrit dans la volonté constante de placer le bien-être au centre de l'expérience de vol : « Avec cet ensemble complet de literie, accompagné d’une trousse de voyage récemment revisitée, Air Tahiti Nui enrichit l’expérience de voyage de ses passagers à bord de ses Tahitian Dreamliners et place l’innovation et le confort au cœur de son évolution. Chaque voyageur peut ainsi profiter d’un temps de sommeil réparateur avant d’arriver à destination ».

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Tags : air tahiti nui
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