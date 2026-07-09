Air Tahiti Nui enrichit le confort de sa classe Poerava Business

Avec cet ensemble complet de literie, accompagné d’une trousse de voyage récemment revisitée, Air Tahiti Nui enrichit l’expérience de voyage de ses passagers à bord de ses Tahitian Dreamliners et place l’innovation et le confort au cœur de son évolution. Chaque voyageur peut ainsi profiter d’un temps de sommeil réparateur avant d’arriver à destination

L'expérience à bord est complétée par plusieurs nouveautés qui viennent s'ajouter à la grande couverture historique.Les voyageurs bénéficient désormais d', repensé pour offrir un maintien lombaire ergonomique en position assise et un soutien cervical idéal en position allongée.À cela s'ajoutecontenant notamment un trio de soins hydratants, ainsi qu'un masque de sommeil écoresponsable conçu spécifiquement en fibre de bambou pour bloquer la lumière tout en douceur.Pour Lionel Guérin, directeur général d'Air Tahiti Nui, cette initiative s'inscrit dans la volonté constante de placer le bien-être au centre de l'expérience de vol : «».