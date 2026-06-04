Air Tahiti Nui et Air Tahiti activent leur accord de partage de code

Grâce à ce dispositif, les clients au départ de l'Europe, des États-Unis, du Japon ou encore de la Nouvelle-Zélande peuvent réserver en une seule opération leur vol international vers Tahiti ainsi que leur correspondance vers Bora Bora ou Rarotonga, dans les Îles Cook.



Les trajets internationaux sont assurés à bord des Boeing 787-9 Dreamliner d'Air Tahiti Nui, tandis que les dessertes inter-îles sont opérées par Air Tahiti en ATR 72.



Pour les deux compagnies polynésiennes, ce partenariat vise à fluidifier l'expérience de voyage et à renforcer l'attractivité de la destination.



L'accord constitue également une nouvelle étape dans le rapprochement commercial entre les deux transporteurs, qui entendent faciliter l'accès aux principales îles touristiques du Pacifique Sud.