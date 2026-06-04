Air Tahiti Nui et Air Tahiti activent leur accord de partage de code

Air Tahiti Nui et Air Tahiti ont officiellement activé, ce mercredi 3 juin 2026, leur accord de partage de code signé en décembre 2025.
Cette coopération commerciale permet désormais aux passagers de réserver des itinéraires combinant les vols internationaux d'Air Tahiti Nui et certaines liaisons inter-îles opérées par Air Tahiti sous un billet unique.
Concrètement, Air Tahiti Nui appose désormais son code « TN » sur plusieurs vols domestiques exploités par Air Tahiti.
L'objectif est de simplifier les correspondances pour les voyageurs internationaux souhaitant poursuivre leur séjour au-delà de Tahiti.
Cette coopération commerciale permet désormais aux passagers de réserver des itinéraires combinant les vols internationaux d'Air Tahiti Nui et certaines liaisons inter-îles opérées par Air Tahiti sous un billet unique.
Concrètement, Air Tahiti Nui appose désormais son code « TN » sur plusieurs vols domestiques exploités par Air Tahiti.
L'objectif est de simplifier les correspondances pour les voyageurs internationaux souhaitant poursuivre leur séjour au-delà de Tahiti.
Un partenariat stratégique pour la destination
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Grâce à ce dispositif, les clients au départ de l'Europe, des États-Unis, du Japon ou encore de la Nouvelle-Zélande peuvent réserver en une seule opération leur vol international vers Tahiti ainsi que leur correspondance vers Bora Bora ou Rarotonga, dans les Îles Cook.
Les trajets internationaux sont assurés à bord des Boeing 787-9 Dreamliner d'Air Tahiti Nui, tandis que les dessertes inter-îles sont opérées par Air Tahiti en ATR 72.
Pour les deux compagnies polynésiennes, ce partenariat vise à fluidifier l'expérience de voyage et à renforcer l'attractivité de la destination.
L'accord constitue également une nouvelle étape dans le rapprochement commercial entre les deux transporteurs, qui entendent faciliter l'accès aux principales îles touristiques du Pacifique Sud.
Les trajets internationaux sont assurés à bord des Boeing 787-9 Dreamliner d'Air Tahiti Nui, tandis que les dessertes inter-îles sont opérées par Air Tahiti en ATR 72.
Pour les deux compagnies polynésiennes, ce partenariat vise à fluidifier l'expérience de voyage et à renforcer l'attractivité de la destination.
L'accord constitue également une nouvelle étape dans le rapprochement commercial entre les deux transporteurs, qui entendent faciliter l'accès aux principales îles touristiques du Pacifique Sud.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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